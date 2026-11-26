A 2028–2034-es uniós költségvetésről tárgyalnak az állam- és kormányfők a csütörtökön kezdődött kétnapos brüsszeli EU-csúcson. António Costa, az Európai Tanács elnöke az év végéig szeretne egyhangú megállapodást elérni. A mostani ülésen abban közelítené az álláspontokat, hogy mennyiből gazdálkodjon az EU a következő hét évben, hogyan ossza el a pénzt az egyes célok között, és milyen új saját bevételekkel tarthatja kordában a tagállami befizetéseket.
A tárgyalások egyik tétje, hogyan jut több pénz a védelemre és az európai gazdaság versenyképességének javítására úgy, hogy közben a gazdák és a kevésbé fejlett régiók támogatására is maradjon fedezet. A csúcs napirendjén szerepel Ukrajna 2027-es finanszírozási igénye és az Európai Központi Bank vezetésének megújítása is.
Magyar Péter miniszterelnök a csütörtöki munkaebéd előtt Brüsszelben arról beszélt, hogy a költségvetési alku az utolsó előtti fordulójához érkezett, és az érdemi vita az ebédnél kezdődik. Közölte, hogy
a kormány nem fogad el olyan javaslatot, amely csökkentené a Magyarországnak jutó uniós forrásokat. Azt is kizárta, hogy Budapest olyan költségvetést támogasson, amely a jelenleginél magasabb magyar befizetést írna elő.
A miniszterelnök szerint a kohéziós politikára és a közös agrárpolitikára a következő hét évben is a korábbihoz hasonló összegnek kell jutnia. Ukrajna támogatásáról azt mondta, hogy Magyarország több más tagállammal együtt ellenzi, hogy az ország finanszírozását bármilyen módon összekapcsolják az EU következő hétéves költségvetésével.
Magyar elmondása szerint a magyar fél csütörtökön már egyeztetett a Kohézió Barátai csoport tagjaival, a visegrádi partnerekkel pedig folyamatosan tartja a kapcsolatot. Hozzátette, hogy a költségvetési tárgyalásokon közösen lépnek fel a felzárkóztatási támogatások megőrzéséért és a közép-európai érdekek érvényesítéséért.
Címlapkép forrása: EU
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