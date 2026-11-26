Németország és Franciaország úgy próbálja bebiztosítani az Európai Unió 2028-ban induló hétéves költségvetését, hogy azt egy esetleges Marine Le Pen-győzelem se boríthassa fel. A tavaszi francia elnökválasztás esélyesének tartott szélsőjobboldali politikus ugyanis megvétózná a megállapodást, megfelezné Franciaország nettó befizetését, és leállítaná Ukrajna pénzügyi támogatását. Párizs ezért 35 milliárd euróval több agrártámogatást követel, hogy a megállapodás felrúgása túl nagy politikai árat jelentsen Le Pen számára. Berlin eközben azt szeretné, ha Kijev hosszú távú finanszírozása közvetlenül az uniós jogszabályokba kerülne, és Friedrich Merz kancellár csak ilyen garancia mellett hagyná jóvá a büdzsét. A tárgyalások a brüsszeli csúcson kezdődnek, de több tagállam zsarolásnak tartja a francia igényeket, Magyarország, Szlovákia, Csehország és Bulgária pedig minden további ukrán kifizetést ellenez.

A német és francia kormányok igyekeznek bebiztosítani az Európai Unió következő, 2028-ban induló hétéves költségvetését Marine Le Pen esetleges hatalomra kerülésével szemben. A tavaszi francia elnökválasztás esélyesének számító szélsőjobboldali politikus ugyanis azzal fenyegetőzik, hogy győzelme esetén megvétózza a megállapodást, megfelezi Franciaország nettó befizetését, és leállítja Ukrajna pénzügyi támogatását – közölte a Financial Times.

A francia kormány 35 milliárd euróval több agrártámogatást követel a következő költségvetési ciklusban, amivel a jelenlegi szubvenciós szintet szeretnék megőrizni. Ezt az összeget a kohéziós forrásokból, valamint a migrációra és a szociális programokra szánt keretből különítenék el.

A párizsi vezetés célja, hogy maximalizálja a francia gazdák juttatásait, így egy esetleges választási győzelem után Le Pen számára politikailag túl nagy árat jelentene a megállapodás felrúgása.

Németország ezzel párhuzamosan azt szeretné elérni, hogy Ukrajna jövőbeli finanszírozását közvetlenül az uniós költségvetési jogszabályokba foglalják bele, elkerülve ezzel egy későbbi francia vagy más tagállami vétót. Friedrich Merz német kancellár egyértelművé tette, hogy a közösségi kiadások mintegy negyedét fedező Berlin csak akkor hagyja jóvá a büdzsét, ha abban garantálják Kijev hosszú távú támogatását.

A németek emellett azt is szorgalmazzák, hogy a további ukrán segélyekről az eddigi egyhangú döntéshozatal helyett minősített többséggel is lehessen határozni.

Az uniós tagállamok vezetői a csütörtöki és pénteki brüsszeli csúcstalálkozón kezdik meg a tárgyalásokat a javaslatokról, a végleges megállapodást pedig még az év vége előtt szeretnék tető alá hozni. A folyamatot ugyanakkor nehezíti, hogy a vezetői alkut még az Európai Parlamentnek is jóvá kell hagynia, mielőtt a nemzeti parlamentek ratifikálnák. Mivel a francia törvényhozás február végén felfüggeszti a munkáját, a jóváhagyási folyamat szinte biztosan nem zárul le az áprilisi elnökválasztás előtt.

Le Pen mozgástere így nagyban függ majd attól is, hogy pártja, a Nemzeti Tömörülés többséget szerez-e a parlamentben.

A francia igényeket több tagállam is gyanakvással figyeli, és egyes diplomaták szerint Párizs csupán a szélsőjobboldali hatalomátvétel rémképével próbál zsarolni, hogy pénzügyi előnyöket csikarjon ki magának. Eközben az Ukrajnának szánt források körül is komoly viták feszülnek, mivel az Európai Bizottság által hét évre javasolt 100 milliárd eurós keretet sokan eleve kevésnek tartják. Ráadásul a tagállamoknak a Kijevnek nyújtott eddigi hitelek után járó, több mint 50 milliárd eurós kamatköltség fedezéséről is meg kell egyezniük.

A vezető uniós tisztviselők azt szeretnék, ha ezt a kamatterhet a 100 milliárd eurós alapkereten felül biztosítanák a tagállamok.

Magyarország, Szlovákia, Csehország és Bulgária azonban már jelezte, hogy elleneznek minden további, Ukrajnának szánt kifizetést, jóllehet a közös költségvetés nettó haszonélvezőiként mind a négy országnak alapvető érdeke a jelenlegi uniós kiadási szintek fenntartása.

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