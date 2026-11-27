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Megállapodás nélkül, a tervezettnél egy nappal korábban ért véget az uniós vezetők brüsszeli csúcsa, ahol a 2028–2034-es közös költségvetésről tárgyaltak. António Costa, az Európai Tanács elnöke már eleve mintegy 204 milliárd eurót lefaragott a Bizottság javaslatából, a takarékos hetes azonban további 46 milliárdos vágást követel, míg a Kohézió Barátai a felzárkóztatási és agrárpénzeket védik. Emmanuel Macron vétóval fenyeget, ha a gazdák támogatása csökken, a nettó befizetők kedvezménye viszont megmarad, Magyar Péter miniszterelnök pedig teljesen feleslegesnek nevezte az ülést. A döntő alku így a decemberi csúcsra maradt, ahol a diplomaták már akár négynapos tárgyalással is számolnak. Most sokkal inkább mindenki azért jött, hogy elgáncsolja a vitát, hogy jobb pozíciót harcoljon ki magának az év végére, így mindenki azt kapta, amiért jött.

Péntek hajnali egykor António Costa és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság vezetője tizenegy perc alatt végzett az uniós csúcsot záró sajtótájékoztatóval, amelyen az előző tíz óra tárgyalásairól kellett számot adniuk. Mire az Európai Tanács elnöke bejelentette, hogy

nincs megállapodás a 2028–2034-es uniós költségvetésről, a tagállami vezetők többsége már elindult hazafelé.

Az eredetileg kétnaposra tervezett csúcs második napját addigra lefújták.

A reggeli tudósításokból egy kudarcba fulladt csúcs képe rajzolódik ki, pedig aki csütörtök délben tíz százalék esélyt adott volna a megállapodásnak, már az optimisták közé tartozott. A nagy uniós alkuk jól ismert menetrendjét követve a kormányok a decemberi csúcsra tartogatták az engedményeiket, arra az esetre pedig, ha ott is elfogyna az idő, januári pótnappal is számolnak.

Costa novemberben annyit szeretett volna megtudni, hogy egy kisebb befizetésért vagy egy megkímélt kiadási tételért cserébe melyik tagállam miben hajlandó engedni. Csütörtök estére már azon is összevesztek, hogy ezt kinek a jelenlétében lehet megkérdezni.

Mielőtt az első delegáció megérkezett volna Brüsszelbe, Costa már mintegy 204 milliárd eurót lefaragott az Európai Bizottság közel kétezermilliárdos javaslatából, amelyet tavaly nyáron még 2000 milliárd euróval küldött meg az EU-országok vezetőinek. Az állam- és kormányfők elé a mostani brüsszeli találkozó előtt így hét évre folyó áron 1780 milliárd eurós keret került, ami 2025-ös árakon 1580 milliárdot ér.

Berlinből nézve még ebben is maradt bőven megtakarítanivaló: Németország, Hollandia, Ausztria, Dánia, Svédország, Finnország és Belgium alkotja a takarékos hetest, amely a sajtóértesülések szerint további 46 milliárd eurót húzna ki a tervezetből. Ezzel az eredeti bizottsági javaslathoz képest már 250 milliárd euróra nőne a vágás.

A Kohézió Barátai néven összefogó, Magyarországot is a soraiban tudó tagállamok attól tartanak, hogy a szűkebb keret és az új európai feladatok miatt éppen a szegényebb régiók felzárkóztatására jut kevesebb. Spanyol- és Olaszország a mezőgazdasági támogatásokat is védené, miközben a németek és a svédek a védelemre és a biztonságra költene többet. Magyar Péter miniszterelnök szerint kormánya számára elfogadható a kisebb főösszeg, amíg a felzárkóztatásra és az agrártámogatásokra szánt pénz nem csökken. A magyar kormány jelenlegi számításai szerint az ország hét év alatt 33–34 milliárd eurót kaphatna, az új uniós bevételek összetételétől függően pedig mintegy 15 milliárd euróval több érkezhetne Magyarországra, mint amennyit az ország befizet.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 11. 27. Magyar Péter korán reggel jelentkezett: elköszönt Brüsszeltől

Franciaország akár közvetíthetne is a két tábor között, ahogy azt Emmanuel Macron felajánlotta, csakhogy Párizs az alku mindkét oldalán benyújtotta a maga számláját.

A francia elnök vétót helyezett kilátásba egy olyan csomagra, amely csökkenti a gazdák támogatását, miközben megőrzi az öt nettó befizetőnek járó kedvezményt.

Németország, Hollandia, Svédország, Dánia és Ausztria ennek révén évente meghatározott összeget levonhat a közös kasszába fizetendő hozzájárulásából. Rob Jetten holland kormányfő már érkezéskor jelezte, mennyire fontos hazájának a kedvezmény, és azt is, hogy ő személy szerint ráér.

Miután a huszonhetek dél körül közösen is elmondták, amit egymás álláspontjáról jobbára már tudtak, Costa kisebb körökben folytatta az egyeztetést. Előbb a két táborral, majd a hat legnagyobb tagállammal ült le, végül vegyes csoportokat állított össze.

Magyar Péter miniszterelnök így került a görög, a luxemburgi és a horvát kormányfő társaságába, ami az egyik legkevésbé konfliktusos asztalnak tűnt előre is, utólag se itt voltak a késhegyre menő viták.

Petteri Orpo finn miniszterelnök így ült egy tárgyalócsoportba a román, a lett és a szlovák vezetéssel. A Financial Timesnak nyilatkozó diplomata szerint a finnek ezt úgy élték meg, hogy kormányfőjüknek egymagában kell megvédenie a kiadáscsökkentést három olyan kollégával szemben, akinek otthon majd a következményeit kell megmagyaráznia.

Két forduló után Ausztria, Dánia, Svédország és Belgium már nem vett részt a további kiscsoportos egyeztetéseken.

A Politicónak az egyik takarékos ország diplomatája arról beszélt, hogy a hetes tagjai különalkuk előkészítését gyanították a szétültetés mögött. A másik táborban is akadt, aki szerint estére távolabb kerültek egymástól a vezetők, mint reggel voltak. Magyar Péter a hajnali sajtónyilatkozatában

teljesen feleslegesnek nevezte az ülést, és elmondta, hogy amikor Costa a végén összegezni próbálta az elhangzottakat, több kollégájával együtt arra kérte, ettől tekintsen el.

Még abban sem értettek egyet az elnökkel, hogyan állnak a tárgyalások.

Macron közben a sajtó elé állt, stratégiai hibának nevezte a tervezett csökkentést, és december 31-ét jelölte meg az utolsó napként, ameddig a jövő tavaszi francia elnökválasztás előtt politikailag vállalhatónak tartja a megegyezést.

Bár most minden nagy európai politikus totális bukásról beszélt, ezzel csak mindenki úgy tesz, mintha nem így érkeztek volna Brüsszelbe csütörtökön.

A tagállamok júniusban maguk is az év végi megállapodást tűzték ki célul, ám a francia elnöknek szemlátomást többet ér egy decemberi alku. Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, aki a kiadások védelmében még Macron szövetségese, közölte, hogy akkor ír alá, amikor Olaszország számára elfogadható feltételeket kap. Az új költségvetési időszak 2028 januárjában indul, így Rómának egyelőre van ideje kivárni, bár Melonira is választások várnak jövőre, Macron pedig többet már nem lesz elnök, és az uniós sietség oka részben épp az, hogy a francia elnökválasztások esélyese Marine Le Pen, aki radikális, euroszkeptikus hangokat hozhat az EU-csúcsokra.

A következő hetekben Costa új számokat tehet a vezetők elé, Friedrich Merz német kancellár pedig már úgy beszélt az újabb csökkentésről, mint aminek csak a mértéke kérdéses.

A Politico diplomáciai forrásai szerint a megtakarítás zöme a versenyképességi programokra és a külső támogatásokra juthat, így könnyebb volna megóvni az agrár- és kohéziós kiadásokat.

Ennek volna némi iróniája. Mire a kormányok megállapodnak arról, mennyit költhet Európa a következő hét évben, éppen azokból a programokból lehet a legkönnyebb engedni, amelyektől a kontinens gazdasági lemaradásának csökkentését várják.

A bevételi oldalon a digitális szolgáltatások megadóztatása enyhíthetné a nemzeti hozzájárulások körüli vitát, az erről szóló javaslat 35 milliárd eurót hozhatna a közös kasszába, csakhogy a nagy technológiai cégek európai központjainak otthont adó Írországból nézve ez jóval kevésbé vonzó megoldás. Micheál Martin ír miniszterelnök szerint az adót nehéz összeegyeztetni az európai versenyképesség javítására tett vállalásokkal.

Ha Dublin kifogása miatt kiesik a tervezett bevétel, ugyanaz a 35 milliárd euró visszakerül a kormányfők elé, immár abban a formában, hogy ki fizet többet, vagy melyik program kap kevesebbet.

December közepéig Costának olyan ajánlatot kell összeállítania, amelyből Berlinben kiolvasható a megtakarítás, Párizsban a gazdáknak járó összeg, Budapesten vagy Bukarestben pedig az, hogy mennyi marad a szegényebb térségek fejlesztésére. A holland kormányfőnek közben azt is meg kell tudnia mondani odahaza, mennyivel nő országa befizetése, ha a franciák kedvéért hozzányúlnak a kedvezményéhez. A Rapporteur szerint a francia, a német és az olasz vezető már a december 14-i miami G20-csúcs alkalmával egyeztethet Costával és von der Leyennel. Egy közös párizsi, berlini és római ajánlat legalább kiindulópontot adna ahhoz az alkudozáshoz, amelyig a huszonhetek csütörtökön alig jutottak el.

Merz a brüsszeli este végén abban azért talált közös érdeket, hogy karácsonyra mindenki szeretne hazamenni. A diplomaták már most akár négynapos decemberi csúccsal számolnak, a januári tartaléknap pedig annyit ér, amennyit Macron az új évben még hajlandó tárgyalni. A novemberi ülés után Costa legalább azt pontosabban látja, kinek mennyire sürgős a megállapodás. A következő hét év költségvetéséhez viszont azoknak az igenjét is meg kell szereznie, akik nyugodtan ráérnek karácsony után.

Címlapkép forrása: EU