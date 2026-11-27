Franciaország és Németország azt szorgalmazza, hogy az Európai Unió még idén megállapodásra jusson a 2028 és 2034 közötti költségvetésről, valamint Ukrajna finanszírozásáról. A csütörtöki csúcstalálkozón azonban a feszült viták ellenére sem sikerült érdemi előrelépést elérniük a tagállami vezetőknek, akik a 2027-es választási dömping előtt szeretnék lezárni a tárgyalásokat.

Bár a következő többéves pénzügyi keret (MFF) csak 2028-ban lép életbe, az uniós vezetők azért siettetnék az egyhangú szavazást igénylő, közel 1600 milliárd eurós tervezet elfogadását, mert jövőre Franciaországban, Olaszországban, Lengyelországban, Görögországban, Észtországban, Finnországban és Szlovákiában is választásokat tartanak. Különösen nagy aggodalomra ad okot a jövő áprilisi és májusi francia elnökválasztás, a közvélemény-kutatásokat vezető szélsőjobboldali Marine Le Pen ugyanis megígérte, hogy hatalomra kerülése esetén leállítja az Ukrajnának nyújtott pénzügyi segélyeket, és drasztikusan csökkenti Franciaország befizetéseit a közös uniós kasszába.

Emmanuel Macron francia elnök és Friedrich Merz német kancellár egyaránt

2026. december 31-ét jelölte meg a megállapodás végső határidejeként.

Macron kijelentette, hogy az év vége után a közelgő választások miatt politikailag már nem lesz abban a helyzetben, hogy lezárja a költségvetési vitákat. A mostani egyeztetések alapján António Costa, az Európai Tanács elnöke a következő hetekben egy olyan javaslatot terjeszt elő, amelyről a tagállamok a december 17–18-i csúcstalálkozón dönthetnek. A jelenlegi tervezet végösszege 1582 milliárd euró, amelyből 140 milliárdot a világjárvány idején felvett hitelek törlesztésére, a legnagyobb, mintegy 740 milliárd eurós tételt pedig a közös agrárpolitikára és a szegényebb régiók felzárkóztatását célzó kohéziós forrásokra fordítanák.

A tárgyalások másik kulcskérdése az orosz invázió ellen védekező Ukrajna további támogatása. A 2028-tól induló költségvetési tervezet legfeljebb 100 milliárd eurót irányoz elő Kijev számára, ami diplomaták szerint messze elmarad az ország valós igényeitől. Emellett a 2027-es finanszírozást is meg kell oldani, ezért az EU a jövő év végén lejáró jelenlegi költségvetés terhére venne fel 45 milliárd euró hitelt. Ezt az összeget Ukrajnának folyósítanák, és csak akkor kellene visszafizetni, ha Oroszország háborús jóvátételt fizet. A keretet EU-n kívüli országok – köztük Nagy-Britannia, Norvégia, Japán, Svájc és Kanada – további 25 milliárd euróval egészítenék ki, az így összegyűlő 70 milliárd euró pedig fedezné Ukrajna jövő évi finanszírozási hiányát.

A 45 milliárd eurós ukrán hitel kapcsán azonban komoly vita robbant ki, mivel

Magyarország, Szlovákia, Csehország és Bulgária ellenzi a közös teherviselést.

Ezzel szemben Németország és több más tagállam az átfogó költségvetési alku feltételéül szabta, hogy mindenki kivegye a részét a támogatásból. Friedrich Merz ezzel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy az Európai Unió nem 23 vagy 24, hanem 27 tagállamból áll.

Az ukrán hitelt ellenző négy ország egytől egyig az uniós költségvetés jelentős nettó haszonélvezője, a konfliktus pedig jól mutatja a nettó befizetők és a kedvezményezettek közötti hagyományos törésvonalat. A többet befizető államok – mint Németország, Svédország, Hollandia és Finnország – a költségvetési főösszeg csökkentését, valamint az agrár- és kohéziós támogatások helyett az Egyesült Államokkal és Kínával szembeni versenyképesség javítását szorgalmazzák. A nettó haszonélvezők viszont ragaszkodnak ahhoz, hogy mindkét célra jusson forrás, mivel szerintük csak így tartható fenn az EU társadalmi támogatottsága a szélsőjobboldali pártok európai térnyerésével szemben.

Forrás: Reuters

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