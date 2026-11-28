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Ugrásszerűen nőtt a nemzeti parlamentek aktivitása az uniós jogalkotásban, hiszen 2025-ben 453 véleményt küldtek az Európai Bizottságnak, közel 80 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. A magyar Országgyűlés az Orbán-kormány utolsó teljes évében mindössze három állásfoglalást küldött, miközben a spanyol törvényhozás nyolcvanat. A ritkán megszólaló magyar parlament a szlovákkal együtt mégis formálisan kifogásolta az orosz földgázimport kivezetését, így ez a tervezet gyűjtötte össze a legtöbb kifogásoló szavazatot, igaz, csupán négyet. A legtöbb vitát a 2028 és 2034 közötti uniós költségvetés váltotta ki, amelyre kilencven vélemény érkezett. A képviselőket főként az foglalkoztatta, mennyi beleszólásuk marad a régióknak a fejlesztési pénzekbe, és jut-e elég forrás a gazdáknak a növekvő biztonsági kiadások mellett.

Amikor Brüsszel az orosz földgázimport fokozatos kivezetését javasolta, a magyar és a szlovák parlament ugyanazt a kérdést tette fel: meddig terjed az unió joga, hogy egy egész Európát érintő függőség felszámolásáról döntsön, ha közben az egyes országok maguk választják meg, milyen forrásból fedezik az energiaszükségletüket? Budapestről és Pozsonyból is hivatalos kifogás érkezett, más tagállam törvényhozása viszont nem csatlakozott hozzájuk. Amikor néhány héttel később az Európai Bizottság bemutatta, hogyan költené el

a közös költségvetés forrásait 2028 és 2034 között, a javaslatcsomagra már kilencven tagállami parlamenti vélemény futott be.

A képviselőket ott többnyire az érdekelte, mennyi beleszólása marad egy régiónak a saját fejlesztéseibe, és jut-e elég pénz a gazdáknak, ha közben Európának egyre többet kell költenie a biztonságára.

A két vita jól érzékelteti, mire használják a nemzeti parlamentek azt a lehetőséget, hogy közvetlenül is beleszólhatnak a brüsszeli jogalkotásba. Az Európai Bizottság a héten közzétett, 2025-öt – vagyis Magyarország esetében még az Orbán-kormány regnálásának teljes utolsó évét – értékelő jelentése szerint a testülethez egy év alatt 453 parlamenti vélemény érkezett a tagállamoktól, közel 80 százalékkal több, mint a 2024-es 252. A különbség egy részét magyarázza, hogy az európai választások és a Bizottság újjáalakulása után ismét felgyorsult a jogalkotás, de a 453 vélemény Ursula von der Leyen teljes első elnöki bizottsági ciklusának legerősebb évét, a 2023-as 402-t is felülmúlta.

Érdekesség, hogy miközben Orbán Viktor miniszterelnökként rendre a brüsszeli akarat ellen szólalt fel, kormányzása záró évében Magyarországról három vélemény érkezett, közülük az orosz gáz ügye volt az egyetlen, amelyben az Országgyűlés formálisan is vitatta az uniós fellépés indokoltságát.

Sok-sok eddig és ne tovább

A brüsszeli szóhasználatban szubszidiaritásnak nevezett elv mögött olyan kérdés húzódik, amelyet egy gyógyszerhiányon könnyebb megérteni, mint a szerződések szövegén: ha több országban ugyanaz a készítmény fogy el a patikákból, lehet jó oka annak, hogy az unió közösen gondoskodjon a biztonságosabb ellátásról. Ettől még külön indoklást kíván, miért kellene ott is kötelező európai szabályokat bevezetni, ahol a nemzeti rendszer jól működik. A kritikus fontosságú gyógyszerekről szóló rendelettervezetnél éppen ezt kifogásolta a svéd parlament és a francia szenátus.

Az Európai Bizottság azzal válaszolt, hogy a tagállamok a javaslat alapján is maguk dönthetnének arról, milyen pénzügyi támogatást nyújtanak az ellátás biztosításához.

Ha egy tagállam törvényhozása úgy ítéli meg, hogy a kitűzött célt az adott kormányok maguk is kielégítően el tudják érni, nyolc héten belül indokolt véleményben emelhet kifogást. Ennél jóval gyakrabban fordul elő, hogy a képviselők elfogadják a közös fellépés szükségességét, de túl költségesnek tartják a végrehajtást, vagy nagyobb mozgásteret kérnek a hazai hatóságoknak. A 453 véleményből 258 olyan jogszabálytervezetre vonatkozott, amelynél vizsgálni lehetett a szubszidiaritás érvényesülését.

Ezek közül 240-ben a parlamentek nem állapították meg az elv sérelmét, így a formális kifogások aránya ebben a körben 7 százalék volt. Egyetlen tervezet sem váltott ki kettőnél több ilyen tiltakozást.

Orbánék háromszor írtak, Sanchezék nyolcvanszor

A magyar Országgyűlés az Európai Bizottsághoz beérkezett parlamenti különvélemények 0,7 százalékát nyújtotta csak be, pontosan annyit, mint a lengyel szenátus, a cseh alsóház vagy a horvát parlament.

A régión belül is nagyok voltak a különbségek, hiszen a szlovák törvényhozás kilenc véleményt küldött, a cseh szenátus egymaga 39-et, a román parlament két háza pedig összesen 64-et.

A legtöbb állásfoglalás, szám szerint 80, a spanyol törvényhozástól érkezett, amelynek két háza közösen nyújtja be a véleményeit. Az olasz képviselőház 45, a német tartományi kormányokat képviselő Bundesrat 43 véleménnyel követte. A tíz legaktívabb parlamenti kamarához kötődött az összes beadvány 78 százaléka, miközben például a német Bundestagtól egy sem érkezett. A számok az Európai Bizottsággal folytatott közvetlen levelezést mérik, egy parlament a saját kormányán keresztül is befolyásolhatja az uniós alkut.

A ritkán megszólaló magyar parlament ugyanakkor bekerült abba a kilenc kamarába, amely 2025-ben legalább egyszer formális kifogást emelt.

Az orosz gázról szóló tervezetnél az Országgyűlés és a szlovák parlament egyaránt úgy ítélte meg, hogy az uniós végrehajtó testület rossz jogalapot választott, és figyelmen kívül hagyta az egyes országok energiaellátási adottságait, valamint az energiahordozók megválasztásában élvezett tagállami szabadságot. A brüsszeli válasz a fosszilisenergia-importtól való függőség csökkentésére elfogadott közös stratégiára és a tagállamok közötti lojális együttműködés elvére hivatkozott. A két egykamarás parlament kifogása az uniós eljárásban két-két szavazatot ért, így az orosz gáz kivezetése ellen gyűlt össze a legtöbb szavazat a tavaly vizsgált tervezetek közül. Ez is alig négyet jelentett.

Egészen más szerepet vállalt az Országgyűlés, amikor a visegrádi országok parlamentjei közös véleményben sürgettek több forrást a mesterséges intelligencia fejlesztésére, amelyben mind a négy ország gazdasági lehetőséget látott. Az Európai Bizottság a jelentésében azért is emelte ki a kezdeményezést, mert több, viszonylag csendes év után ezen a területen ismét együtt lépett fel a négy törvényhozás. Hasonló lehetőséggel Európa más részein is éltek a képviselők. A készülő mediterrán paktumhoz például tíz parlamenti kamara már azelőtt közös javaslatokat küldött, hogy Brüsszel nyilvánosságra hozta volna a szövegét.

Az Ursula von der Leyen vezette testület összesen 71 saját kezdeményezésű véleményt regisztrált, a közös beadványokat minden aláíró kamaránál külön számolva.

Ki dönt majd a fejlesztési pénzről?

A leginkább konfliktusos téma tagállamok parlamentjei és az Európai Bizottság között a következő hétéves költségvetésről szóló csomag egymaga a 453 vélemény közel ötödét és a 18 formális kifogásból hetet hozott. A parlamentek széles körben elfogadták, hogy a közös büdzsének gyorsabban kell reagálnia egy biztonsági vagy gazdasági válságra, a rugalmasság ára viszont máshonnan nézve egészen más.

Ami a pénzek átcsoportosításáról döntő kormánynak mozgástér, az egy több évre előre tervező régiónak bizonytalanság.

Több kamara ezért garanciákat kért arra, hogy az új nemzeti és regionális partnerségi tervek kidolgozásába a helyi és regionális önkormányzatok is érdemben beleszólhassanak. Magyarországról nézve ez a vita közvetlenül érinti az uniós fejlesztések egyik legfontosabb kérdését:

egy település milyen feltételekkel tervezhet előre a felzárkóztatásra szánt pénzből?

Miközben a kiadási oldalon több parlament is óvta az agrár- és kohéziós támogatásokat attól, hogy az új feladatok finanszírozása szorítsa ki őket, a számla elosztásánál már kevésbé látszott az egyetértés. A román szenátus támogatta, hogy a közös költségvetés kisebb mértékben függjön a tagállamok bruttó nemzeti jövedelme alapján számított befizetésektől. A cseh szenátus, a német Bundesrat és az ír parlament ezzel szemben kiállt e bevételi forrás mellett. A javasolt vállalati hozzájárulás a német, a cseh és a portugál képviselők körében is kérdéseket vetett fel, a dohánytermékek jövedéki adójához kötött forrással kapcsolatban pedig a román szenátus is aggályokat jelzett. A több lábon álló költségvetés elvével könnyebb volt egyetérteni, mint azzal, hogy a következő eurót kitől szedjék be.

Hasonló törésvonal látszott a vállalati adminisztráció csökkentésénél, amelytől a Bizottság a 2025-ben előterjesztett tíz egyszerűsítési csomag révén becslése szerint 11,9 milliárd euró rendszeresen visszatérő költség megtakarítását várta.

A tagállami parlamentek hat csomagról 38 véleményt küldtek, ebből tíz a vállalati fenntarthatósági jelentéstételt és átvilágítást érintő módosításokra, további tíz a védelmi ágazatra jutott. Több kamara éppen azt az átfogó hatásvizsgálatot hiányolta, amelyből otthon is meg lehetett volna mondani, kinek mennyivel csökkennek a költségei. Egyes képviselők további könnyítéseket szorgalmaztak, mások attól tartottak, hogy az adminisztrációval együtt a már elfogadott környezetvédelmi garanciák egy része is eltűnik.

Hogy merre változik a nemzeti parlamentek brüsszeli szerepe, azt a választási évnél jobban mutatja a 2023-as összevetés:

két év alatt 282-ről 258-ra csökkent a szubszidiaritási ellenőrzés alá tartozó tervezetekre érkezett vélemények száma, miközben az egyéb bizottsági kezdeményezésekről vagy a parlamentek saját választása alapján benyújtott állásfoglalásoké 120-ról 195-re nőtt.

A személyes egyeztetések is megszaporodtak: a biztosok 137 parlamenti látogatáson és 34 parlamenti delegációval folytatott találkozón vettek részt, háromszor annyin, mint 2024-ben. A magyar parlament számára a következő költségvetés mutatja meg leginkább, mekkora tere van ennek a korai érdekérvényesítésnek. Mire ugyanis egy magyar város pályázhat egy fejlesztésre, az a kérdés, hogy ki írja ki a pályázatot, és kinek van szava a feltételekbe, már évekkel korábban eldőlhetett.

Címlapkép: Balról jobbra: Viktor Orbán (Magyarország miniszterelnöke), Charles Michel (az Európai Tanács elnöke), Ursula von der Leyen (az Európai Bizottság elnöke). A fotó forrása: Dario Pignatelli/Európai Tanács. A fotó forrása: EU