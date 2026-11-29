Ezúttal nem Brüsszel magyarázkodott, hanem a polgároktól várt választ arra, hogyan maradhat működőképes az európai demokrácia, amikor egyre kevesebben bíznak az intézményeiben. Az Európai Bizottság mind a 27 tagállamból százötven véletlenszerűen kiválasztott embert hívott meg egy polgári panelre, ahol a helyek harmadát a 16–29 évesek kapták. Három hétvége munkája után 23 ajánlás született, köztük az üresen álló lakások megadóztatása, a szociális támogatások automatikus folyósítása és egy iskolai demokrácia nap, amelyben már a nyolcévesek is részt vehetnének. A résztvevők külön szavazáson arról is döntöttek, hogy az irreguláris migrációt nem sorolják a demokráciát fenyegető veszélyek közé. Az ajánlásokat Henna Virkkunen ügyvezető alelnök vette át, a Bizottság pedig az európai demokráciapajzshoz kapcsolódó munkájában kívánja felhasználni őket.

Brüsszelben viszonylag könnyű megtalálni az Európai Bizottság épületét, de bejutni már körülményesebb, szóra bírni pedig olykor annak is egész napos elfoglaltság, akinek ez a munkája. A Schuman tér környékének erődszerű hivatali épületeiben a látogató előbb találkozik a biztonsági szolgálattal, mint bárkivel, akitől kérdezhetne. Újságíróként idővel megtanulja az ember, melyik bejárathoz érvényes a belépője, melyik igazgatósághoz tartozik egy ügy, és hogyan hámozza ki a gondosan egyeztetett szóvivői válaszból azt a fél mondatot, amelyiknak van hírértéke.

A választópolgártól, akinek mindezt munka után, a saját szabadidejében kellene elsajátítania, ez már kissé sokat kíván.

Pedig Brüsszel az épületein kívül is bőségesen ad magyaráznivalót: például aki szeretné elmondani egy magyar családnak, miből jutott pénz a gyereke iskolájának felújítására, próbálkozhat például a „közös rendelkezésekről szóló rendelet” jogszexuális fordulattal, csak jó esély van rá, hogy a mondat második felére elveszíti a hallgatóságát. Az unió nagyvonalúan átengedi a nemzeti politikusoknak a lehetőséget, hogy a maguk szempontjai szerint meséljék el, mi történt Brüsszelben,

ebből pedig rendre az lesz, hogy európai politikusok sora használja bűnbaknak az Európai Bizottságot, amikor maga bonyolít túl egy törvényt.

Ugyan egy beruházás mellé jut tábla, rajta az uniós zászlóval, „Európa itt épül” felirattal, de ezt is mindenki a saját tagállami kormányának akarja megköszönni, mert a szalagátvágásokra rendre a szakminiszter vagy az újraválasztásra készülő polgármester megy el. Olyan hirdetéssel már jóval ritkábban találkozni, amelyből az is kiderül, min vitatkoztak a döntéshozók, végül ki mit ért el, és ettől mi változik hétfő reggel, a sajtóbeszámolókat pedig újra és újra a politikusok hangzatos nyilatkozatai foglalják el.

November harmadik hétvégéjén fordult a szereposztás:

az Európai Bizottság százötven olyan embert hívott vissza Brüsszelbe, akitől ezúttal a testület várt magyarázatot arra, mitől maradhat működőképes egy európai demokrácia akkor is, amikor egyre kevesebben bíznak az intézményeiben.

A kellően kafkai nevű európai polgári vitacsoportok mögött az a felismerés húzódik meg, hogy mire egy bizottsági javaslat elkészül, már jórészt eldőlt, milyen kérdésre keresik a választ. Az uniós polgárokat ezért korábban próbálják bevonni, amikor még abba is beleszólhatnak, hogy egyáltalán mi számít problémának. A munkájukból többféleképpen lehet uniós döntés: egy ajánlás előkerülhet később egy online platformokat érintő szabály felülvizsgálatakor, egy másik egy oktatási program tervezésekor. A mostani panel javaslatait a Bizottság az európai demokráciapajzshoz kapcsolódó munkájában kívánja felhasználni.

A „demokratikus ellenálló képesség” mindenesetre olyan feladvány, amellyel százötven hivatásos filozófus is kényelmesen eltölthetett volna három hétvégét. Platón attól tartott, hogy a szabadsághoz szenvedélyesen ragaszkodó demokrácia éppen a mértéktelenné vált szabadságvágyával készítheti elő a zsarnokságot. Jonathan Swift az athéni és a római politikai küzdelmekből azt olvasta ki, hogy veszélyes dolog a néptől eredő hatalmat osztatlanul rábízni bárkire, akár egyetlen ember, akár egy egész gyűlés kapja meg. A 19. században Amerikát járó Alexis de Tocqueville már azon csodálkozott el, milyen természetességgel alapítanak az amerikaiak egyesületet, ha valamit el szeretnének intézni. Az ő szemében a demokrácia sorsáról sokat elárult, mire mennek egymással a polgárok két választás között. A brüsszeli hétvége résztvevői alighanem vele találtak volna leghamarabb közös témát.

Ahhoz, hogy a teremben mások is szóhoz jussanak, mint akik amúgy is szívesen elutaznak egy demokráciáról szóló brüsszeli konferenciára, a szervezőknek maguknak kellett megkeresniük az embereket. Az Európai Bizottság paneljeinél véletlenszerű megkereséssel indul a toborzás, majd a részvételt vállalók közül úgy állítják össze a csoportot, hogy különböző korú, végzettségű és hátterű emberek kerüljenek egymás mellé. Mind a 27 tagállamból érkeztek résztvevők, egy országból többen is. A fiataloknak szándékosan nagyobb súlyt adtak, a helyek harmadát a 16–29 éveseknek tartották fenn. A százötven ember véleményéből így bajos volna megmondani, hány százalékot kapna valamelyik ötlet egy európai népszavazáson.

Arra viszont alkalmas volt ez a társaság, hogy kiderüljön, miben tudnak megegyezni egymással olyanok, akik odahaza jó eséllyel sosem ültek volna le egy asztalhoz.

Sokaknak ez volt életük első külföldi útja, miközben a feladatukhoz elvileg az egész kontinensről kellett volna mondaniuk valami érvényeset. Annyit legalább levettek a vállukról a szervezők, hogy ezt idegen nyelven kelljen megtenniük. Mindenki számára elérhető volt a tolmácsolás, így magyarul éppolyan természetesen lehetett vitába szállni egy felszólalóval, mint franciául. A helyszínen az volt a benyomásom, hogy többségben vannak, akik fontosnak tartják az uniót, és szeretik is. Akadtak azért euroszkeptikus résztvevők is, akik éppen azért fogadták el a meghívást, mert végre személyesen akartak beolvasni Brüsszelnek. Ritka alkalom, hogy ehhez maga Brüsszel ad tolmácsot, az eredmény pedig az, hogy az euroszkeptikus is kicsit kevésbé utálja az uniós intézményeket.

Mire elkezdődött a záróhétvége, a társaságnak volt már közös előélete: szeptemberben Brüsszelben gyűjtötték össze, kit mi aggaszt a saját demokráciájában, októberben online folytatták, és a visszatérő problémákból elkezdtek ajánlásokat írni. A harmadik találkozóra maradt a politikából ismerős, aprólékos munka, amikor mondatról mondatra el kell dönteni, melyik állítást vállalja még a többség.

Jó példa erre a politikai kommunikációban agyonszerepeltetett irreguláris migrációról például külön szavaztak. Végül többen voltak azok, akik nem akarták a demokráciát fenyegető veszélyek között felsorolni a bevezető nyilatkozatban. A nézeteltérésnek ettől még maradt írásos nyoma, a dokumentum második oldalán az első lábjegyzet éppen erről szól.

A vasárnapra elkészült 23 ajánlás közül talán a tizenötödik árulja el a legtöbbet arról, mi történik, ha az ember kiengedi a demokrácia meghatározását az alkotmányjogászok kezéből.

A résztvevők itt jutottak el a lakhatásig, azon az egyszerű úton, hogy akit a megélhetése minden idejétől és erejétől megfoszt, attól meglehetősen derűlátó dolog élénk közéleti részvételt várni.

Az emberi méltósághoz szerintük hozzátartozik, hogy az ember biztonságban érzi magát, van hol laknia, és úgy tapasztalja, számít a szava ott, ahol él. Aki hónapról hónapra azért küzd, hogy a lakásában maradhasson, aligha azon méri le a rendszer teljesítményét, hogy közben hányszor hívták meg társadalmi egyeztetésre.

A lakást egyre inkább befektetési eszköznek tekintik Európában, állapították meg a résztvevők, és odáig is elmentek, hogy lehetséges intézkedésként felvetették az üresen álló ingatlanok megadóztatását, kivételt hagyva a nyaralóknak és a második otthonoknak.

Ugyanitt szerepel annak korlátozása, hány lakás lehet egyetlen ember vagy vállalat tulajdonában.

A következő ajánlásban már olyan ötletük is volt, amelyhez egy adórendszert sem kell átalakítani, mert ahol megoldható, az állam automatikusan adja meg a jogosultnak a szociális támogatást. Annak, aki a megfelelő nyomtatvány ismerete híján évekig elesik a neki járó pénztől, egészen sajátos tapasztalata lesz a törvény előtti egyenlőségről.

Az iskoláknak javasolt demokrácia napon a diákok egy vitában szerepet cserélhetnének, és megpróbálhatnák megvédeni azt az álláspontot, amellyel öt perccel korábban még vitatkoztak. A panel már nyolcéves kortól helyet adna az efféle gyakorlatoknak, a hagyományos osztályozást viszont mellőzné. Felnőtteknek a helyi könyvtárban vagy egy kávézóban adnának alkalmat arra, hogy újságírók bevonásával átbeszéljék a híreket, amelyeket egyébként többnyire egyedül olvasnak a telefonjukon.

A szerzők a saját ötletük gyenge pontját is elég pontosan látták: könnyen lehet, írták, hogy egy ilyen vitára megint csupa olyan ember megy el, aki eleve egyetért egymással.

A politikai pénzek, a lobbizás és az összeférhetetlenség átláthatósága annak rendje és módja szerint bekerült a javaslatok közé, mellettük viszont a helyi tűzoltók is kaptak egy valószínűtlennek tűnő szerepet a demokrácia védelmében. A panel szerint érdemes volna a lakókat már a veszélyhelyzeti tervek készítésekor összeültetni a katasztrófavédelem szakembereivel, majd egy válság után közösen végigvenni, mi működött. Mire ki kell üríteni egy települést, kevés idő marad elmagyarázni, miért indokolt korlátozni az emberek mozgását. Helyben ráadásul olyasmit is tudnak, ami a legjobb központi tervből is kimaradhat, például hogy kinek kell segítség ahhoz, hogy egyáltalán eljusson az óvóhelyre.

Vasárnap Henna Virkkunen, az Európai Bizottság demokráciáért is felelős ügyvezető alelnöke vette át a 23 ajánlást. A százötven résztvevő ekkorra három hétvégét szánt arra, hogy elmagyarázza Brüsszelnek, milyen összefüggést lát a saját lakbére, a hírfolyama vagy a gyereke iskolai órája és az európai demokrácia állapota között. A következő mondat megfogalmazása már a Bizottságra vár. Virkkunen a panel lezárása után azt ígérte, hogy

a polgárok szorosabb bevonásával olyan döntéseket fognak hozni, amelyekben az európaiak a saját mindennapjaikra ismerhetnek.

Címlapkép forrása: EU