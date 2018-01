2020 utáni EU-pénzek: remek híreket mondott Magyarországnak Juncker! (2.)

Két javaslat megy egymással párhuzamosan

az Emmanuel Macron francia elnök által szorgalmazott modell szerint legyen külön eurózónás költségvetés és parlament, és még inkább kétsebességes legyen így az EU, hogy ezzel is ösztönözzék az eurót még nem használó tagállamokat a pénzcserére,

a másik pedig a Juncker által javasolt szerkezet: az EU egységességének megőrzése érdekében ne legyen külön eurózónás költségvetés, hanem az egységes büdzsé egyik alfejezete legyen csak az eurózónának szóló alfejezet négy célra és ezek közül egyik szólna az euróbevezetést eldöntő tagállamoknak (strukturális reformtámogatás)

úgy kell az EU közös költségvetését összeállítani, hogy előbb a (kiadási) célokat döntjük el és ehhez igazítjuk a költségvetés méretét és szerkezetét, azaz az eddig alkalmazott módszernek (előbb meghatározták a kassza felső határát a GNI arányában 1% körül és ezután bontották alá a célok mentén) az ellentétét javasolja.

Ma kezdődött az a kétnapos brüsszeli csúcskonferencia, amelyen a 2020 utáni uniós költségvetés tervezésének szempontjait beszélik át az illetékesek, és amelyen két magyar kormányzati döntéshozó is felszólal majd. A nyitó előadást Jean-Claude Juncker tartotta, aki arra emlékeztetett: az elmúlt hónapokban két főbb javaslatot hallottunk a 2020 utáni uniós költségvetés keretei kialakításával kapcsolatban:Juncker szerint Günter Öttinger költségvetési biztos javaslatát elfogadva

Meg kell emelni a költségvetés plafonját

A magasabb hozzáadott értékre kell koncentrálni

Németország nem nettó haszonélvezője az EU közös kasszájának, hanem haszonélvezője, ha kiterjesztjük a vizsgálatot a német vállalatok által az EU-forrásokból szerzett árbevételre és egyéb mutatókra.

a legnagyobb nettó befizető nem Németország, hanem Luxemburg, egy főre jutó alapon.

A Bizottság nem támogatja Macron javaslatát a külön eurózónás költsévetés létrehozására, amely javaslat a 2011-es első felbukkanásakor még talán jó volt, de most már 19 tagállama van a zónának, ezért idejétmúlt.

a közös EU-s költségvetésen belüli eurózóna alfejezet a megfelelő megoldás.

A főbb célok között említette: az EU külső határvédelmét, a környezetvédelmet, a munkaerőpiaci biztonságot, a migrációt, a közös védelmi politikát, a kohéziós és a közös agrárpolitikát.Ugyanígy a közös agrárpolitikai források vágását sem támogatja, de a kiadási szerkezet modernizálását igen.A kohéziós politika egyes tagállamok számára közepesen fontos, mások számára kevésbé, és ott vannak a minden tagállamot szorító forráslehívási határidők - emlékeztetett Juncker a közös kassza jellegzetességeire. Közben megemlítette a saját nevét viselő Európai Strukturális Beruházási Tervet is (Juncker-terv), amely már 256 milliárd euró beruházás mozgósítást ért el és kitért arra is, hogy a 2014-2020-as ciklus forrásaiból már 17 milliárd eurót irányítottak át a menekültválság terheinek kezelésére.A Bizottság elnöke felhívta a figyelmet arra, hogy, ehhez tehát a döntéshozóknak még lépniük kell. Közben azonban felvetette: ha a védelmi, a kutatás-fejlesztési és innovációs célú beszerzéseket szigorúbb közbeszerzési szabályok alá vonnák uniós szinten, akkor a Bizottság kalkulációi szerint jelentős költségmegtakarítás lenne elérhető, ami akár a védelmi célú kiadásokra szükséges összeg érdemi részét is fedezhetné.Juncker a 2020 utáni közös költségvetés kialakításával kapcsolatos, amikor viccesen elárulta: minden uniós biztos szeretne több forrás elosztása felett rendelkezni, és senki sem szeretne a másik biztos előnyére kevesebb forrást "kezelni".Összegzésként Juncker leszögezte: úgy gondolja, hogy a 2020 utáni uniós költségvetés kapcsán néhány kiadási célt felül kell vizsgálni és új kiadási célokra is szánni kell, és ezzel együttEz tehát megegyezik azzal a minapi sajtóértesüléssel, hogy a Bizottság arra fog felszólítani, hogy az eddig már évtizedek óta jellemző 1%-os plafon feletti összeget "dobjanak össze" a tagállamok, hogy az új célokra több pénzt lehessen elosztani.Juncker szerint bár populista szöveg, de tényleg arról van szó, hogyés szerinte az EU jövője megérdemli, hogy ennél több áldozatot hozzon mindenki közösen.Günter Öttinger költségvetésért felelős uniós biztos előadásában újra jelezte azokat a már sokszor elmondott összefüggéseket, hogyA feszültséget egyrészt úgy lehet oldani, ha az EU büdzséből, másrészt ő is azt szorgalmazta, amit Juncker, hogy, azaz emeljék az együttes GNI 1%-a fölé a közös kassza plafonját.mert szavai szerint például a több elmaradott régióval rendelkező országnak igenis előnyt kell húznia a kohéziós politikából. Felvetette, hogy bár direkt módon nem létezhet a költségvetési transzfer két ország között az EU-n belül, de intelligens transzferekből igenis részesednie kell Bulgáriának például Németországgal szemben.A téma kapcsán egyébként megismételte tavaly már elmondott kijelentését (amit a következő előadó, a német külügyminiszter is megerősített):Erről bővebben:Kijelentése szerintÖttinger szerint ésszerű módonpéldául a menekültválság kezelésére, illetve az európai szomszédságpolitikára. Öttiner világossá tette, ami már az elmúlt hetek alapján is világossá vált:Szavai szerint remélhetőleg nemsokára 27 tagállama lesz az övezetnek, azaz mindenki bevezeti az eurót. Újra megemlítette Bulgáriát, akik már elég egyértelműen jelezték a csatlakozási szándékukat. Öttinger a decemberi bizottsági javaslatokra építve újra kijelentette:Felvetette: el kell azt is dönteni, hogy 5, vagy 7 éves legyen a közös uniós költségvetés futamideje, és gondolni kell arra is, hogy a Bizottság és a Parlament mandátuma 5-5 év 2019-től kezdődően. Öttinger saját személyes javaslata szerint megfelelő volt a 7 éves ciklus 2014-2020 között, és

Németország nettó haszonélvező

Németország nem nettó befizető, hanem nettó haszonélvezője az EU közös költségvetésének.

nem fogják tartósan támogatni az emberek azt, ha a források kifizetését a jogállamisággal kapcsolatos feltételekhez kötik. Szerinte inkább a szolidaritás vállalása a megoldás az ilyen kérdésekre.

A költségvetés összeállítása kapcsán egy további lényeges tételre is felhívta a figyelmet: az elmúlt 5 évben a Bizottság saját stábja 5%-kal csökkent és van annak egy ésszerű korlátja, hogy mennyi munkatárssal lehet ellátni a szaporodó feladatokat - hangsúlyozta Öttinger és ezzel afelé mutatott, hogy a Bizottság működési kiadásokra fordított mostani 6%-os arányát nem szabad tovább vágni.Öttinger azt szorgalmazta, hogy a most zajló bolgár, majd a második félévi osztrák és a jövőre induló román uniós soros elnökség alattmert így elkerülhető az, hogy majd 2020 végén, a következő ciklus előtti hetekben születik meg a végső keret, és így annak elindítása lassú lesz.Sigmar Gabriel német külügyminiszter és kancellár-helyettes szintén felszólalt a konferencián és emlékeztetett, hogy éppen most zajlanak a német kormányalakítási tárgyalások, de előrebocsátotta, hogy azoknak központi kérdése az EU jövője és így a költségvetési kérdések is. Gabriel is azt hangsúlyozta, amit Öttinger isBeszédében hangsúlyozta az EU általános elveit és céljait, a szabadságjogokat, a demokratikus döntéshozatalt és ezért azt szorgalmazta, hogy a 2020 utáni büdzséről is: "le kell ültetni a civilizált országokat egy tárgyalóasztalhoz". Jelezte, hogyA német külügyminiszter szerint a feszültségek és az észak-déli, illetve kelet-nyugati megosztottság mellett is lehetséges és szükséges közös sikersztorit csinálni az EU-ból, ezt meg kell mutatni és ehhez megfelelő döntések kellenek.(feltehetően arra utalt, hogy a menekültválság során senki sem vonhatja ki a közös terhek alól magát - a szerk.)Gabriel szerint (ahogy több előadó is mondta)az EU közös költségvetés kapcsán az a régóta jellemző megközelítés, hogyÉrintette az EU-n belüli tagállami szuverenitás kérdését is és felvetette, hogyAzt is hangsúlyozta, hogy, ahol más tagállamok múltbeli, vagy jelenbeli adósságáért a németeknek, a nagy tagállamoknak kell helyt állnia, pl. az eurókötvények konstrukciójának kialakítása során. Az ilyen megoldásokat Gabriel szerint el kell kerülni, de egyúttal olyan megoldásokat szorgalmazott, amelyek mentén csökkenthető a számos tagállamban még mindig magas munkanélküliségi ráta.

a pénzek jobb elköltése és jó dolgokra elköltése a fontos, nem pedig a több pénz elköltése, noha nincs ellentét a jobb költés és a több költés között, a kettő együtt is működhet.

a gazdasági növekedést és a foglalkoztatottságot kell segítenie

a bevételi oldalon el kell érni, hogy közeledjen a tagállamok adórendszere egymáshoz, és fair adórendszerekre van szükség a káros adóverseny helyett, egyúttal pedig az adóelkerülést vissza kell szorítani, hogy több bevétele legyen a közös kasszának is

a tagállami szerkezeti reformok végrehajtását, mint házi feladatot minden tagállamnak el kell végeznie és ehhez akár uniós források is adhatók

a monetáris unió kiépítését be kell fejezni (bankunió, tőkepiaci unió, további építőelemek)

kellenek külön források a jövőbeli válságok kezelésére is

a migrációs nyomás kezelésére külön források kellenek (pl. az afrikai kontinens segítésére)

a NATO 2%-os védelmi kiadási céljához közelíteni kell, azaz uniós szinten lényegében meg kell duplázni a kiadásokat és részben erre is utal már a közös védelmi alap létrehozása uniós szinten.

Igenis kellenek feltételek az EU-források kifizetéséhez

Így tehát a Macron által képviselt keményvonalas hozzáállás jelent meg itt a panelben és ilyen értelemben a német és a francia döntéshozók eltérő álláspontot képviseltek ebben a kérdésben.

Másolni kell a Juncker-terv mintáját

A német külügyminiszter szerintés ez válasz az észak-déli és a kelet-nyugati megosztottságra is. Szerinte a szűkös költségvetési források mellett az a nagy kérdés, hogy az közös költségvetésen keresztül finanszírozott projektek hozzáadott értékét meg tudjuk-e emelni. Kijelentése szerint:Jean Pisani-Ferry, a berlini Hertie School of Governance politikatudományi professzora a panelbeszélgetésben felvetette, szerinteA professzor szerint azt is érdemes átgondolni, hogy a változó mezőgazdasági megoldások és innovációk mellett tényleg nem kell-e hozzányúlni a közös agrárpolitika keretéhez (nem kell-e csökkenteni). Jean Pisani-Ferry felvetette: hogyan lehet megtörni a nettó haszonélvezői-kedvezményezetti megközelítést az EU-s költségvetés összeállítása során, amit mindenki szorgalmaz. Esetleg úgy, hogy előre eldöntik az egyes tagállamok nettó egyenlegét és utána kezdik a tényleges vitát? - szegezte a kérdést Günter Öttinger felé.Az EU-források kifizetésének feltételekhez kötése témához kapcsolódva Nathalie Loiseau, francia EU-ügyi miniszter azt mondta: szerinte is kellenek feltételek a forráskifizetéshez, szociális területen és a jogállamiság terén is.Jyrki Katainen, a Bizottság alelnöke, aki egyébként is felelős a Juncker-terv lebonyolításáért, azt hangsúlyozta:, hogy korlátozott közpénzzel (az EU-s költségvetés egy részének elkülönítésével) hogyan lehet jelentős magánforrásokat mobilizálni és szerinte

Elárulta: ezen már dolgoznak is a Bizottságban, hogy milyen forrást különítsenek el erre a célra és önkritikusan megjegyezte: jelenleg 7-8 garanciaeszköz is létezik az EU-s költségvetés végrehajtása során. Megfogalmazása szerint ezek annyira bonyolultak, hogy együtt senki sem képes átlátni és ezértA konferencia további előadásait is kiemelt figyelemmel követjük.