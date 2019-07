40-80 milliárdos bírsággal megússza a kormány a brüsszeli vitákat?

A lap arra hívja fel a figyelmet, hogy az utóbbi hónapokban csak "csordogált" Brüsszelből az átutalt támogatások összege, mert néhány nagyobb vitás ügy akadályozta a magasabb összegű átutalást. A Pénzügyminisztérium minap közzétett adatai szerint június végéig itthon 710 milliárd forintot fizettek ki a magyar hatóságok az uniós pályázati nyerteseknek előlegek formájában, míg Brüsszelből "csak" 347 milliárdot utaltak át, ígyA lap szerint, hogy, Ezzel szemben amint megírtuk: soha nem állt még ilyen jól a magyar költségvetés az első 6 hónap alapján. Igaz azonban az is az alábbi ábra alapján, hogy

A nullás zárás (nincs további kifizetési kérelem) miatt viszont a Bizottság a 2018. július 1. és 2019. június 30. közötti teljes időközi kifizetési állományt visszakövetelte, és ezért látjuk azt - amint azt meg is írtuk múlt héten - hogy valójában csökkent a Brüsszelből eddig összesen átutalt támogatások volumene. A fenti ábrán a kék vastag vonal süllyedése is ezt jelenti.

Ez lehet akár 5-10%, de akár jóval több is (közbeszerzési szabálytalanság esetén a szabályok szerint 25%-osnak kellene lennie a korrekció mértékének) és úgy tudjuk: a hivatalos szabályrendszer alapján utólag is alátámasztható politikai háttéralkukon dől el, hogy végül a pénzügyi korrekció abszolút összege mennyi. Nem a korrekció százalékos mértékén vitatkoznak tehát a felek, hanem abszolút összegeken.

A VG cikke szerint a csordogáló brüsszeli átutalások mögött szó sincs arról, hogy a hazai támogatási rendszerrel rendszerszintű problémája lenne a Bizottságnak (noha korábban erről volt szó),Ezek egyikea Környezet- és Energiahatékonysági Operatív Programban (KEHOP), amelyről már régóta tudni lehet, hogy olyan ajánlatok nyertek, amelyeknek nem lett volna szabad és olyanokat zártak ki az indulók közül, akik eséllyel nyerhettek volna. A másik probléma is ismert már: a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban (TOP)volt baja az Európai Bizottságnak és a VG szerintA cikk lényeges információja, hogy, noha mi korábban úgy tudtuk, hogy a június végéig tartó pénzügyi év zárásához gyorsan kiküldi majd a problémamentes számlaállományt a kormány, hogy az éves zárás során a Bizottság tudjon folyósítani további támogatást. Mivel tehát a KEHOP-ban és a TOP-ban nem mennek ki egyelőre a (hibátlan) számlaállományok, így a Portfolio információi szerint(és a közlekedésfejlesztési projekteket takaró IKOP-nál) a kormány.Adataink szerint a május végi 8,655 milliárd euróról 8,2 milliárd euróra esett az összes folyósítás , így a 7 évre járó teljes keret 34,2%-áról 32,4%-ára süllyedt vissza az abszorpciós ráta. A VG cikke csak azt jegyzi meg, hogy tavaly év végétől, idén június végéig 31%-ról 32%-ra kapaszkodott fel ez a ráta, de a fenti hátteret nem írta hozzá.Amint múlt héten is megírtuk:mert amint a magyar hatóságok kiküldik a fenti három Operatív Programban a rendes éves zárási anyagot, azaz a hibátlan tartalmú fejlesztési számlaállományt, úgy a folyósítások majd meglódulnak Brüsszelből. Közben persze az is megtörténik, hogy a magyar hatóságok ezen éves zárási anyagból kiveszik a Brüsszel által problémásnak tartott számlákat, pontosabbanA VG cikke által emlegetett előző ciklusbeli aszfaltügynél is erről volt szó és ezért nem lehetett utólag könnyen összerakni, hogy az akkori versenykorlátozó lépések végülis pontosan mekkora pénzügyi büntetést is okoztak a magyar adófizetőknek (nagyjából 45-5 milliárdosat). Azaz az eredetileg gondolnál mennyivel több fejlesztést kellett itthon lebonyolítani, hogy utólag végül le tudjuk hívni az egységnyi, előre megígért EU-s pénzt. Most is erről lehet szó, azazhogy az eredetileg elképzelt projektekre nem tudjuk teljesen lehívni az uniós támogatást a szabálytalan pénzfelhasználás miatt, és ezért kell további projekteket végrehajtani, amelyek költségét a magyar adófizetőkre terhelni a kormány.

Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke fogadja a Bizottság épületében Orbán Viktor magyar miniszterelnököt, címlapkép és kép forrása: Thierry Tronnel/Corbis via Getty Images