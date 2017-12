A kötelező magyar euróra emlékeztet Juncker

két tagállam kivételével a többieknek jogszabályi kötelességük az euró bevezetése, mihelyt teljesítik a szükséges feltételeket.

Bízom benne, hogy a kollektív felelősséget vállalva lezárjuk a válságot, és nem várjuk meg a következő vihart.

Az írás üzenete az, amit múlt héten is hangsúlyoztak a Bizottság illetékesei a Gazdaság és Monetáris Unió elmélyítéséről szóló bejelentések kapcsán, hogy jelentősen javult a gazdasági helyzet a válság óta, most süt a nap és most kell megtenni azokat a lépéseket, hogy egy megerősített helyzetben tudja majd átvészelni a közösség az újabb válságot. "A megelőzéshez köpönyegbe kell bújni" - hangsúlyozza Juncker a cikkben és azt is leszögezi, hogy "az euró mindig is egyesítő szerepet töltött be", illetve "az erős euróövezet hasznos az egységes piacnak és az EU egészének."Magyarországra is célozva ezután úgy fogalmazott:Juncker emlékeztet arra is, hogy a Bizottság már előterjesztette a bankunió és a tőkepiaci unió megvalósulására irányuló javaslatait, múlt héten pedig egy négy javaslatból álló csomagot mutatott be. Ennek egyik eleme az eurót még nem használó tagállamoknak segítene 2021-től "konvergenciatámogató eszköz" néven. Ezt megelőzően is már enne egy plusz pénzügyi keret 2018-2020 között, ami a tagállami reformokat EU-pénzből finanszírozná, ahogy erről múlt héten írtunk:A Bizottság elnöke a cikkét azzal zárja, hogy a ma kezdődő kétnapos EU-csúcs második napján először kerül sor olyan eurózónás csúcsra, ahol ilyen kedvező gazdasági környezetbenÚgy zárja cikkét: