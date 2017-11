A magyar cégek 99%-át érinti az új brüsszeli terv - Mi várható?

Nem jók a régi szabályok minden kkv-nak

Ki számít kkv-nak?

Az EU-ban a kkv-szektor foglalkoztatja az összes munkavállaló közel 67%-át, és a nem pénzügyi ágazat által termelt hozzáadott érték mintegy 58%-át állítják elő.

Át kell írni a számokat

többek között az uniós kkv-definíció az, ami miatt számos nagyobb élelmiszeripari vállalkozás kiszorul a kkv-knak szóló uniós fejlesztési forrásokból, mert nagyvállalatnak minősülnek. Szerinte azonban inkább közepes méretű cégnek lehet mondani például egy 300-400 fős élelmiszeripari vállalkozást.

Eszerint a kkv-definíció három kritériumából kettő legyen választható és ne dominálja a kkv-besorolást azt, hogy egy cégnek mennyi az alkalmazotti létszáma.

Csak kevés cég jut pénzhez

Brüsszel csak gyártja a programokat, de azt se tudja, hogy mi az a kkv, mert nagyon messze van egymástól a két csoport, nem értik egymás nyelvét és logikáját.

Kevés az információ?

Inkább mással vannak a problémák

Az EU vezető szerepe, jövedelmi egyenlőtlenség, példátlanul kemény vita

Az EGSZB még hétfő-kedden



Székely István Pál előadásában rámutatott arra, hogy míg az EU egészében lényegében versenyképesnek tekinthető, de közben nagyok a területi különbségek és a jövedelmi mutatók alapján jelentősen lemarad például a periféria, amely nem találja a felzárkózás módját. Ezt mindenképpen kezelni kellene az EU egyik alapelve miatt is (szolidaritás), mert a fokozódó leszakadás táptalajt ad a populizmusnak. A főigazgató hangsúlyozta azt is, hogy az úttörő országok az innovációra és a korrupció visszaszorítására fókuszálnak, amely javítja a társadalom jövedelmi helyzetét is. Felhívta a figyelmet, hogy például a lengyelek az elmúlt években sokat léptek előre gazdasági téren, de ez akár vissza is fordulhat és ezért a széleskörű társadalmi konszenzust sürgette a közös kihívások kezelésére. A globalizációt is fontos kihívásnak nevezte Székely az EU számára, mert a világ más tájain jelentős társadalmi rétegek jövedelmi helyzete javul (egyre több a versenytárs), és leszögezte: csak akkor lesz fenntartható az európai modell, ha az élvonalhoz való tartozást célozzuk meg. Szavai szerint ha az EU nem tud vezetni, akkor nagy konfliktusok lesznek a közösségben, de szerinte a vezető szerephez a bevonó modellre kell épülni, így tehát folytatni kell az EU bővítési folyamatát is.



Philippe Lamberts arra emlékeztetett, hogy az EU békeprojektként jött létre és közben a gazdasági felvirágzást is célozta, ha pedig az elmúlt 30 évre visszatekintünk, valóban nagy változások és jelentős eredmények történtek. Szavai szerint az EU 2030-ig szóló stratégiájában is a megosztott prosperitásra kell fókuszálni, de két fő veszélyforrást lát: a fokozódó társadalmi egyenlőtlenséget és a gazdasági tevékenység ökológiai lábnyomát. Mindkettő csökkentésére, enyhítésére szólított fel, és ehhez szerinte a tudományos közösséget, illetve általában véve a társadalom széles rétegét be kell kapcsolni az európai döntéshozatalba, mert enélkül fokozódnak a feszültségek. Zöldpárti politikusként azt hangsúlyozta: nemcsak az egy főre jutó GDP-re kell figyelni, mert ha a GDP a környezet károsításával zajlik, akkor nem lesz fenntartható a növekedés.



Iván Gábor előadásában arra figyelmeztetett, hogy a 2020 utáni következő uniós keretköltségvetés példátlan keménységű vitákat fog generálni, mert egyszerre egymással szembemenő igények és érdekek azonosíthatók. Egyrészt a brit kilépés miatt egy nagy nettó befizetőt elveszít a közösség, így ettől önmagában mintegy 13%-kal esnek a rendelkezésre álló források, ami egyéb változások nélkül a büdzsé kiadási oldalára hat (a kohéziós és az agrártámogatások teszik ki a kiadások kétharmadát). Ez már önmagában is fájdalmas döntések felé mutat, de közben még olyan tényezőkkel is számolni kell, mint a menekültválság, vagy a védelmi politika, ami növekvő kiadásokat igényel. Emiatt Iván szerint fokozni kell a közös költségvetés rugalmasságát, a bevételi oldal szerkezetét is át kell gondolni, illetve azt is, hogy a fokozódó költségvetési feszültség miatt a kassza mérete mekkora legyen. Megjegyezte: néhány tagállam szinten akarja tartani a közösségi GNI 1%-a körül a kassza plafonját. A 2020 utáni büdzsé tervezésénél az időhorizont is dilemmákat okoz: a 7 évre szóló keretek a kiszámíthatóságot segítenék, de közben az 5 évre rövidítés segítené azt, hogy majd összhang felé mozduljon el az Európai Parlament 5 éves mandátuma és a jövőbeli keretköltségvetés időhorizontja.



Molnár Balázs előadásában röviden áttekintette, hogy milyen főbb változások történtek a lisszaboni szerződés hatályba lépése óta és az Európa 2020 stratégia terén, érintette az Európai Szemeszter és a Juncker-terv megjelenését, a Brexitet és a menekültválságot és leszögezte, hogy a felmerülő kihívásokat csak az EU versenyképességének javításával lehet kezelni. Megjegyezte, hogy mivel a jövő bizonytalan, ezért a következő uniós költségvetésben fokozott rugalmasság kell és közben figyelembe kell vennie a tagállamok különböző érdekeit is, továbbá az EU észak-déli és kelet-nyugati irányú megosztottságát is enyhíteni kell. Az EGSZB még hétfő-kedden nagyszabású konferenciát rendezett az EU 2020 utáni stratégiájáról Magyar Tudományos Akadémián. Nem lehet a mikro, kis- és középvállalkozások csoportját egységesnek tekinteni, óriási különbségek vannak a cégek között életciklus, tulajdonosi szerkezet, ágazat, földrajzi keretek és számos egyéb tényező alapján, így- hangsúlyozta mai felszólalásában Milena Angelova, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) egyik szakértője, aki az EU-s kkv-politikák hatékonyságáról készített egy szakmai véleményt. Ebben többek között amellett érvel, hogy a cégek sokszínűsége miatt nem lehet rájuk "erőltetni" az egységes uniós támogatási konstrukciókat, amelyeket a kkv-vezetők ráadásul nem is értenek, mertEmiatt azt szorgalmazza, hogy egyrészt át kell dolgozni az uniós kkv-definíciót és szabályrendszert, másrészt azt, hogy a pályázati konstrukciók jobb hasznosulása érdekében jobban be kell vonni a kamarákat, érdekképviseleteket a cégek tájékoztatásába. Az információáramlás másik irányaként azt is fontosnak tartja, hogy a cégek is jobban hallassák a hangjukat az Európai Bizottság felé, hogy milyen igényeik vannak.A kkv-k besorolásának, illetve a partner- és kapcsolt vállalkozások egybeszámításának szabályait a 2003/361/EK bizottsági ajánlás rögzíti, amely a magyar jogszabályokban is letükröződik. Ennek lényege, hogy, amely 250 főnél kevesebb személyt foglalkoztat; és amelyek éves forgalma vagy kisebb 50 millió eurónál, vagy mérlegfőösszege kisebb 43 millió eurónál.Ezen belülminősül az a cég, amelynek foglalkoztatotti létszáma kevesebb, mint 10 fő és az éves nettó árbevétele vagy a mérlegfőösszege kevesebb 2 millió eurónál.minősül az a cég, amelynek a foglalkoztatotti létszáma kevesebb, mint 50 fő és az éves nettó árbevétel vagy a mérlegfőösszeg kevesebb, mint 10 millió euró.Az ezen értékek feletti cégek számítanaka kkv-kereteken belül, azazAz Európai Unió területén egyébként összesen mintegy 23 millió kkv van bejegyezve, ami az összes vállalkozás 99,8%-át teszi ki.A kkv-nak besorolt cégek között leginkább a mikrovállalkozások, azon belül is az egyszemélyes vállalkozások vannak a legnagyobb számban.Bár a kkv-definíció plafon értékeit az elmúlt évtizedekben már feljebb tornászták, de sokak szerint ez nem elegendő,Így látja ezt példáulalelnöke is, aki azt hangsúlyozta a mai rendezvényen:Éder szerint azzal, hogy a definíció miatt nagyvállalatnak minősülnek ezek a cégek, nem férnek hozzá a modernizációt, technológiai fejlődést segítő uniós forrásokhoz, és éppen emiatt nem tudnak létszámot racionalizálni, így egy ördögi kör alakul ki. A NAK szakértője emiatt, amit az EGSZB másik szakértője, Dimitris Dimitriadis fogalmazott meg saját szakmai anyagában. Dimitris az anyagban azt javasolja az Európai Bizottságnak, amikor átdolgozza a kkv kritériumrendszert: "a "személyzeti létszám kritérium" mint vezető kritérium eltörlése, valamint annak a lehetőségnek a biztosítása, hogy a kkv-k rugalmasan választhassanak, hogy a három közül mely két kritériumnak kívánnak megfelelni, a 2013/34/EU irányelvben megállapított, leginkább naprakész megközelítést alkalmazva."A szakértő egyébként az anyagban azt is felrója az Európai Bizottságnak, hogyMeglátása szerint ennek az a fő oka, hogy a cégek legnagyobb része nem tud a programokról, a finanszírozási megoldásokról és mivel kevés cég nyer, ezért a Bizottságnak is csak kevés fogalma van arról, hogy a cégeknek milyen igényei vannak. Ezek miatt a felszólalásának üzenete így foglalható össze:Állítását többek között azzal is igyekezett alátámasztani, hogy a 2007-2013 közötti időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból Írásos véleményében arra is rámutat, hogy az Európai Bizottság által kidolgozott vállalkozástámogatási konstrukciók közül számos olyan van, amelyen csak legfeljebb néhány ezer cég nyer Európa-szerte, így ezek nem hatékony programok. Ezt szerinte az is jelzi, hogy a kifizetett támogatásokra eső bürokratikus költség olykor a kétharmadot is kiteszi.Az elemzésben azt is hangsúlyozza, hogy figyelembe kell venni:és szerinte ezért van az, hogy a dél-európai országokban rendkívül alacsony a sikeres uniós projektek aránya, ideértve a Horizont 2020 keretprogram kkv-kkal kapcsolatos elemét is. Többször is kihangsúlyozta felszólalásában, hogy(Magyarországról egyébként már a kéttucatot közelíti a nyertes projektek száma. A KKV Eszköz pályázat egyébként összeurópai megmérettetésben való győzelmet jelent, kiválósági alapon megy a verseny, így ez nem a tömegpályázatok és nyertesek világa, de ezt nem említette meg a felszólaló - a szerk.)ehhez a gondolathoz kapcsolódva azt feszegette: jönnek a különböző uniós programok, illetve garanciaprogramok, mint a COSME és a Juncker-terv kkv-knak szóló lába, deés így továbbra a banki finanszírozást választják, mert az a megszokott módszer.főtitkára szerint hasznos az említett két uniós kkv-s garanciaprogram, ezért a 2020 utáni időszakban is meg kellene őket hagyni, de emellett szerinteEgyúttal a magyar garanciaszervezeteknek, és a Juncker-tervben részt vevő bankoknak azt javasolta, hogy hirdessék jobban a már elérhető uniós garanciaprogrammal működő finanszírozási lehetőségeket, hogy minél több olyan kkv juthasson kedvezményes hitelhez, amely egyébként kiszorulna a banki finanszírozásból.a téma kapcsán kitért a KAVOSZ tevékenységére, amely működteti a kkv-körökben jól ismertrendszerét. Emlékeztetett arra, hogy ez a konstrukció az elmúlt 15 évben 258 ezer hitelszerződést eredményezett 1800 milliárd forintos hitelállománnyal, amelynek 84%-a vidéki cégekhez köthető. A sikernek többek között az az oka meglátása szerint, hogy gyors és a mögöttes garanciavállalás miatt olcsó finanszírozást biztosít a cégeknek.(EIT) szakértője többek között azt emelte ki, hogy őka jó innovációk piacra vitelében és a partnerkeresésben segítenek, emellett pedig élen járnak a kkv-knak szükséges információk terjesztésében (pl. a közösségi médián keresztül). Rámutatott arra is, hogy a fiatal vállalkozóknak külön képzéseket is szerveznek, hogy ezáltal is javuljanak a vállalkozói közösség kompetenciái.az élelmiszeripari és mezőgazdasági vállalkozások szemszögéből nem értett egyet azzal, hogy információhiányban szenvednének a cégek, mert például 2014 óta kötelező a kamarai tagság, amelyen keresztül naprakész a tájékoztatás. SzerinteEzt szerinte az is érzékelteti, hogy az élelmiszeripari nagyvállalatoknak nemrég kiírt uniós GINOP-pályázat 100 milliárdos keretének egyelőre csak a felére van igény, mivel a cégek számára szokatlan módon 50%-os hitelt is tartalmaz az elérhető forrás a másik 50%-nyi vissza nem térítendő támogatás mellett.Gazdaságfejlesztési Főosztályának vezetője a szóba hozott GINOP kapcsán többek között azt mondta: egyrészt figyelembe vették a GINOP első prioritásának tervezésénél, hogy nem homogén a kkv-szektor, másrészt viszont a Bizottság elvárásainak is igyekeztek megfelelni. Utóbbiból adódott, hogy végül, mert az ipari versenyképesség, illetve termelékenység terén voltak és vannak még mindig problémák. Az Operatív Program tervezése során a foglalkoztatás-növelés még kiemelten fontos kritérium volt, de az elmúlt években egyre inkább fellépett a munkaerőhiány problémája, így a létszámtartási kritériumon például enyhítettek a pályázatokban - jegyezte meg.(EIB) budapesti irodavezetője hozzászólásában rámutatott arra, hogy mennyire fontos szerepe van európai szinten a bankcsoportnak a kkv-szektor finanszírozásában (többek között a Juncker-terv kkv-knak szóló "lábán" keresztül), több tízmilliárd eurónyi forrást helyeztek ki az elmúlt években. Jelezte: azon dolgoznak, hogy több kkv ismerje az általuk elérhető termékeket és egyúttal a magyar partnereket (garanciaszervezetek, bankok) is kérte erre. Jelzése szerint egy friss, több ezer magyarországi kkv körében végzett felmérés szerint, a nagyvállalatoknak azonban csak a 20%-a, de összességében van javulás és csökken a banki elutasítások aránya is.(az EU legnagyobb vállalkozásfejlesztési hálózata, 600 iroda, 60 országban) magyarországi koordinátoraként azt mondta: a kkv-k információkkal való ellátása, a nemzetközi piacokra jutás segítése, illetve például a H2020 programokhoz kötődő partnerkeresés a fő tevékenységük. Jelzése szerint sokszor tapasztalják azt, hogy a kkv-k az exportra egyfajta mentsvárként tekintenek, de vagy nincsenek exportra alkalmas termékeik, vagy az ismereteik hiányoznak, a legfontosabb probléma azonban szerinte mostanában már a szakképzett munkaerő hiánya.