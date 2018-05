A magyar kormány leállt, de a milliárdok tovább ömlöttek

Nagyüzemi pályázati döntéshozatal zajlott az április 8-i választások előtti egy-két hétben , ahogy arra akkor fel is hívtuk a figyelmet , de a jelek szerint azóta sem állt le a fejlesztéspolitikai intézményrendszer: április 3-tól május 7-ig adataink szerint összesen 1968 új uniós pályázati nyertest hirdettek ki, akik együtt összesen 90 milliárd forintnyi támogatásnak örülhetnek. Amint az alábbi táblázatban látható:, azaz itt nemcsak a választások előtt pörgött a döntéshozatal.

Tömeges nyertes kihirdetési roham egyébként a Vidékfejlesztési Programban (VP) is volt, de nem közvetlenül a választások előtt, hanem még döntően februárban, kisebb részben márciusban.azóta egyetlen új nyertes sem született, noha a 7 évre szóló keretnek még csak bő a felét kötötték le nyertesekkel. Közben azért fontos megjegyezni, hogy április során több tucat vidékfejlesztési pályázat szabályain lazítottak , míg május elején számos GINOP-pályázat keretösszegeit szabták át.

Az április (és május eleje) során összesen megtörténtjóval nagyobb lendületet jelent a február-márciusinál és amint alább látjuk: ebben lényeges szerepe volt a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programbeli (TOP) megugró kifizetéseknek 26,8-ról 56,8 milliárd forintra.

Az áprilisi teljesítménnyel(4594 milliárd), aminek markáns részét teszi ki a GINOP, a TOP, illetve a közlekedési projekteket takaró IKOP-kifizetések. Ez persze nem véletlen, ezek a legnagyobb keretösszegű Operatív Programok közé tartoznak.

Érdemes a pályázati rendszer előrehaladása során a három legfontosabb számot egy ábrába rendezni, hogy lássuk a nagy képet is. Az összes meghirdetett pályázat teljes keretösszege már a 9700 milliárd forintot közelíti, mígEzekből a kifizetések a fent említett 4600 milliárdot közelítik.

A 7 évre szóló keret nyertesekkel való lefedése jelenleg 94% közelében jár, míg a kifizetett pénztömeg aránya 51,5%-ra emelkedett az áprilisi teljesítménnyel.

vagyis négy hónap alatt már közel 800 milliárd forint a mínusz az EU-források egyenlegében.

A fenti hatalmas összegeket célszerű a teljes 7 évre szóló fejlesztési kerethez is viszonyítani és ha így teszünk, akkor azt kapjuk, hogy a kormány döntése értelmében immár a keret 108%-át is meghaladó összegre írtak ki pályázatokat. Ez a keret tudatos túlvállalását jelenti azért, hogy a Brüsszelben Magyarország rendelkezésére álló pénzt teljes egészében le lehessen hívni, illetve a pályázatok megvalósítása során fellépett építőipari- és munkaerőpiaci ár- és béremelkedésekre is legyen meg a fedezet.Innentől kezdve egyre inkább az a kérdés, hogy a gyors itthoni pályázati kifizetéseket, hogy a nagyon magasra futó államháztartási hiányt mielőbb el tudja kezdeni leszorítani a kormány. A pénzek mielőbbi brüsszeli lehívásához az kell, hogy nagy tételben problémamentes számlákat tudjon kiküldeni a kormány az Európai Bizottságnak. A korábbi ígéret szerint egy ilyen kiküldésre majd május-június során kerül sor újra. Ehhez képest a szabályok szerint legfeljebb 60 napon belül beözönlik majd a brüsszeli átutalás, amire az áprilisi államháztartási adatok alapján, az 1000 milliárd forint közelébe ugró deficit, szerint eléggé rá van szorulva a költségvetés.Az NGM adatai szerint ugyanis, szemben a tavaly április végi 318,3 milliárd forinttal. Ezzel ellentétbena nemzeti költségvetésbe,