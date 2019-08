A nyár kellős közepén pörgött fel az EU-pénzosztás Magyarországon

Felpörgött a döntéshozatal

Szokásos összesítésünkben azt vetjük össze, hogy az egyes hónapok elején hogyan áll a már megítélt nyertes EU-pályázatok száma és volumene és ebből látjuk azt, hogy mi történt a megelőző hónapban. Az alábbi táblázat azt mutatja, hogy(a legnagyobb számban a gazdaságfejlesztési és a területfejlesztési pályázatokon születtek új nyertesek)Amint a bevezetőben rámutattunk: a nyertesek darabszámában ugrás, a megítélt új támogatások volumenében csökkenés következett be.

Mindezt jobban szemlélteti az alábbi ábra, és az is látszik rajta, hogyAmint már július közepén felhívtuk rá a figyelmet: a gazdaságfejlesztési pályázatokat tömörítő GINOP-ban már addig is tömeges volt a nyerteshirdetés, de az azóta eltelt bő két hétben ez folytatódott. támogatott projektkereső adatbázis szerint júliusban és augusztus első napjaiban a pályakezdő gyakornokok támogatására (GINOP-5.2.4-16), illetve napelemes rendszerek telepítésére (GINOP-4.1.3-19) sok cég nyert el néhány milliós támogatást. Utóbbi pályázat "nagytestvérében", a megújuló energiás fejlesztéseket támogató konstrukcióban (GINOP-4.1.2-18) szintén sokan nyertek. Néhány nyertes kihirdettek a vállalati tevékenységek digitalizációját segítő pályázatban is (GINOP-3.2.6-8-2-4-17), illetve a vállalati K+F+I tevékenységeket segítő kombinált hitelt nyújtó pályázatban is (GINOP-2.1.2-8-1-4-16), továbbá a munkahelyi képzési programokat támogató felhívásban (GINOP-6.1.6-17), a társadalmi célú vállalkozások fejlesztési pályázatában is (GINOP-5.1.7-17).

Az új eredményhirdetések mellett az is lényeges, hogy a már korábban nyertesnek hirdetett projektek hogyan haladnak előre és erre részben jó indikátor az, hogy, csak az utóbbi hónapokban megszokott havi 80-100 milliárd forint körüli kifizetési tempó. Adataink szerint 83 milliárd forintot fizettek ki a hatóságok július elejétől augusztus elejéig, a legtöbbet (a felét, 42 milliárdot) ezen belül a közlekedésfejlesztési programokat lefedő IKOP projektjei számára.

A júliusi kifizetési eredménnyel egyébként már ott járunk (6152 milliárd forint összesen), hogy a 7 évre szóló támogatási volumen kétharmada van a pályázóknál Magyarországon. A legnagyobb volumenű kifizetések nyilván az egyébként is legnagyobb 7 éves keretösszegű Operatív Programokban történtek meg eddig (GINOP, IKOP, TOP, KEHOP).

kapcsán érdemes megjegyezni, hogy ez(94 milliárd forint). A mi saját adataink szerint azonban ennél jóval kevesebb, 34 milliárd forintnyi átutalás jött Brüsszelből július elejétől augusztus elejéig, igaz az itt elérhető kifizetési adatbázisból egy hónapra adódó adat eltérhet attól, amit a PM közöl (utóbbi attól függ, hogy a tárca mikor, melyik hónapra könyveli el a beérkezett pénzeket, míg a Bizottság azt mutatja, hogy ő mikor mennyi átutalást indított el összesen).A Bizottság adatai szerint egyébként a 8,31 milliárd eurónyi, Brüsszelből már elindított kifizetés a 7 évre Magyarországnak járó strukturális és beruházási alapbeli forrásnakKözben - amint az az alábbi ábrán is látszik - Magyarország kiugró teljesítményt produkált a 7 évre szóló források nyertes pályázatokkal való lekötésében, hiszen 106%-os eredményével messze veri a mezőnyt. A másik véglet Finnország, amely a 7 évre szóló forrásainak 87%-át osztotta még csak el, de ebből már a mezőnyt messze verő 57%-át már ki is fizette a nyerteseknek.Végül érdemes megnéznünk azt is, hogy a 7 éves szóló magyarországi kerethez képest hogyan áll a négy legfontosabb magyar mutató összegszerűen és arányaiban. Amint láthatjuk:(a túlvállalás mértéke immár 13% körül van kalkulációink szerint), a nyertes pályázatoké pedig 9330 milliárdnál (így már a keretnél közel 2%-kal több kifizetésre vállalt kötelezettséget a magyar kormány).Brüsszelből viszont eddig csak a már említett egyharmadnyi rész érkezett meg (33%) és éppen ezt a nagyfokú kifizetési ütemkülönbséget jelzik a piros nyilak, amelyek egyelőre jócskán megterhelik az államháztartást pénzforgalmi szemléletben, igaz még ezzel együtt is nagyon alacsony deficitpályát fut be idén a magyar költségvetés. Ha pedig az EU-pénzek itthoni és kinti kifizetési ütemkülönbsége közötti tételből eltekintünk, akkor - ahogy ebben a cikkben rámutattunk - az idei első hét hónapban összességében többletes volt a magyar büdzsé, azaz az alapfolyamatok kifejezetten jók.