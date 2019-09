Az EU-s pénzalapok lehetséges befagyasztásáról szóló polgári kezdeményezést regisztrált az Európai Bizottság

Ez a kezdeményezés tehát a jogállamiság és az EU-pénzek összekötésének kérdésén haladt tovább, de csak az új tagállamokra vonatkozna, és még így is erősen kérdéses, hogy sikeres lesz-e, hiszen az uniós alapszerződés nem ad lehetőséget ilyenfajta automatizmusra. Az elmúlt évek Magyarországgal, illetve Lengyelországgal kapcsolatos vitái ezért indultak el a 7-es cikk szerinti jogállamisági eljárás irányába, de azok nagyon hosszadalmasak, bonyolultak és nem is értek el egyelőre érdemi eredményt. A kezdeményezést részben nyilván ez a felismerés is motiválja.