Borul minden, ha felfüggeszti Brüsszel az EU-pénzeinket?

Két héten belül eldől a kérdés

Információnk szerint nem ez a valószínű forgatókönyv, de kizárni sem lehet.

Három forgatókönyvvel számolunk szilveszterig

Nem jön további átutalás szilveszterig , mert megszakítja a kifizetéseket Brüsszel a következő két hétben megszülető elvi döntés alapján

, mert megszakítja a kifizetéseket Brüsszel a következő két hétben megszülető elvi döntés alapján Év végéig kb. 1,5 milliárd eurónyi (kb. 465 milliárd forintnyi) átutalást teljesít a Bizottság, azaz a benyújtott számlák 90%-át a szabályoknak megfelelően kifizeti

(kb. 465 milliárd forintnyi) átutalást teljesít a Bizottság, azaz a benyújtott számlák 90%-át a szabályoknak megfelelően kifizeti Mostantól szilveszterig összesen kb. 2 milliárd eurónyi átutalást teljesít a Bizottság, azaz az október 31-ig kiküldött számlák mellett azokat is kifizeti idén év végéig, amelyeket például csak december elejéig küldenek ki a magyar hatóságok. Ennek az az oka, hogy a Bizottságon nemcsak az EP felőli nyomás van, hanem az is, hogy minél több pénzt ki kell fizetnie, hogy alá tudja támasztani a kohéziós politika ütemes előrehaladását.

A legrosszabb esetben is teljesülne az idei két fő cél

legalább 2064 milliárd forintnyi EU-támogatás legyen kifizetve , (de lehetőleg 2200 milliárd körüli), hogy az érintet államigazgatási dolgozók a jogszabályban lefektetett legalább 8-12 havi bónuszt megkapják és

, (de lehetőleg 2200 milliárd körüli), hogy az érintet államigazgatási dolgozók a jogszabályban lefektetett legalább 8-12 havi bónuszt megkapják és a GDP-arányos államadósság ráta is csökkenjen tavalyról idénre még az Eximbank államháztartási körbe való átsorolása mellett is, azaz megfeleljen mind a magyar alkotmányos adósságszabálynak (legalább 0,1%-os rátacsökkenés) és az uniós egyhuszados szabálynak is (kb. 0,8%-os rátacsökkenés).

Amint az alábbi ábrán bemutatjuk: 2017 végére kalkulációnk szerint még azzal együtt is 76,1%-ról 75,8%-ra tudna mérséklődni a GDP-arányos ráta, ha nem jön év végéig további átutalás Brüsszelből.

A Portfolio brüsszeli információi szerint a ma Budapesten kezdődő ötnapos uniós audit tapasztalatai alapvetően befolyásolják azt, hogy szilveszterig kap-e további EU-s kifizetéseket Magyarország, vagy sem.Ha egy centet sem kapnánk, az azt takarná, hogy olyan súlyos szabálytalanságokat sejt/lát Brüsszel az uniós pénzosztás, konkrétan a közbeszerzési ellenőrzés irányítási és kontroll mechanizmusaiban, hogy a kiküldött számlákat nem meri/akarja kifizetni a határidőn belül, hanem inkább megszakítja azok kifizetését (és így a viták rendezéséig kvázi az összes további EU-pénz kifizetése megáll).Részben amiatt nem lehet kizárni, mert egy májusi Európai Parlamenti határozat (a hírhedt 7-es cikkely nulladik fázisa) miatt, illetve a mostani auditra kijelölt kb. háromtucat uniós közbeszerzési projekt szúrópróbaszerű ellenőrzésekor.Éppen emiatt végigszámoltuk a legfrissebb államháztartási államadósság - és GDP -adatokkal azt, hogy mi történne, ha szilveszterig nem jönne több pénz Brüsszelből, noha már kb. 1,5 milliárd eurónyi számla kifizetésre vár kint és becslésünk szerint további fél milliárd eurónyi számlát még december közepéig kiküldhetnek a magyar hatóságok. Így tehátSzámításaink alapján az jött ki, hogyAz Eximbank államháztartási körön belülre sorolását azért vettük figyelembe már most a számításoknál, mert ahogy múlt pénteken megírtuk: tudomásunk szerintÍgy tehát később majd itthon is számolni kell ezzel a hatással és jobb már most megvizsgálni, hogy a tavaszi választások környékén potenciálisan milyen számok bukkanhatnak fel.Ez még úgy is kijön, hogy az első tízhavi 1702 milliárd forintnyi itthoni EU-támogatás kifizetési szám év végére 2100 milliárd forint körülre ugrik, azaz a bónuszrendszerről szóló jogszabály 2064 milliárdos minimális határa fölé emelkedne.

Van mozgástér az adósságkezelésben

A 76,1%-ról 75,8%-ra csökkenő adósságráta kisebb, mint amit megkövetel az uniós egyhuszados szabály. Mivel azonban az állam likvid pénzügyi tartalékai (jegybanki betétei) október végén 1080 milliárd forinton álltak (ld. legalsó grafikon), így ha tényleg kiderül december első felében, hogy nem jön átutalás Brüsszelből, akkornagy összegű állampapír visszavásárlási aukciókat lemenedzselni, vagy drasztikusan levágni az év végi aukciók meghirdetett mennyiségét. A cél ezekkel nyilván az lenne, hogyÉrdemes azonban azt is megnézni, hogy mi lenne akkor, ha 1,5, vagy 2 milliárd eurót átutalnak.Ehhez természetesen az kell, hogy a bezúduló pénz döntő részét az állam adósságpapírok visszavásárlására hirtelen el tudja költeni.

Már az idei év is húzós volt, de ez jövőre fokozódhat

Számításaink szerint tehát ha nem jönne pénz szilveszterig Brüsszelből, még akkor is teljesülnének az év végi adósságráta és támogatás-kifizetési célok. Ahogy azonban utaltunk rá:Egy ilyen döntést több hónapnyi munka visszafordítani, márpedig az alábbi ábrán láthatjuk: a nagy összegű brüsszeli átutalások hiányaa deficit szinte teljes mértékben az elmaradó EU-s átutalások miatt alakult ki.A jövő év első felében, hogy míg 2017 elején a legtöbb uniós projekt lassan haladt, így korlátozottan tudtak a hatóságok támogatásokat kifizetni, addig a jövő év első hónapjaiban ez már kevésbé lesz probléma. Akár havi 200-250 milliárdos kifizetés is esélyes (egyfajta kényszer is a választások előtt), ami pár hónap alatt már masszív költségvetési hiányt okozna, ha közben továbbra sem jönne pénz Brüsszelből. Az alábbi ábra alsó két grafikonja az idei államháztartási folyamatokat és a három fenti forgatókönyv potenciális hatását mutatja.

Klikk a képre!

Gőzerővel pénzhez kell jutnia az államnak

A fentiekben azt mutattuk be, hogy ha szilveszterig nem jönne további átutalás Brüsszelből, azzal együtt az idén év végi lényeges gazdaságpolitikai célok még teljesülnének, igaz ehhezAmint az alábbi ábrán látszik: az elmúlt években csak egy-egy hónapra, az év végén esett ki lefelé az 1000-2000 milliárdos sávból a betétállomány, most viszontÍgy további több hónapos masszív állományesés már kihívásokat okozhatna az államháztartás menedzselésében.Ha tehát év elején úgy ítélnék meg a magyar hatóságok, hogy sok idő lesz zöld ágra vergődni Brüsszellel (a megszakítási-felfüggesztési döntést visszacsinálni), akkor ebbőlgyorsan minél több forrást be kell vonni januártól, azaz nagyösszegű állampapír kibocsátásokat kell bonyolítani, hogy bírja a büdzsé a brüsszeli EU-pénzek hiányát és közben az egyéb költségvetési célokra is gond nélkül legyen pénz a választások környékéig.