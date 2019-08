Brexit: rendkívüli vitát kezdeményez a Munkáspárt a parlamenti kényszerszünet miatt

Ha pedig egyikhez sincs meg a bátorságuk vagy az erejük, akkor október 31-én kilépünk

Jeremy Corbyn, a Munkáspárt vezetője ugyanakkor bírálta a parlament szerdán elfogadott kényszerszünetét, s Boris Johnson brit miniszterelnök szemére vetette, hogy a demokráciát akarja felszámolni a megállapodás nélküli Brexit kikényszerítésével.Ugyancsak csütörtökön a keményvonalas kilépéspárti Jacob Rees-Mogg, aki a kormányban a kabinet parlamenti tevékenységéért felel, a BBC-nek adott nyilatkozatában kijelentette: a Brexit ellenzőinek két lehetőségük van, vagy leváltják a kormányt, vagy megváltoztatják a törvényeket. Leszögezte, hogy a miniszterelnök be fogja tartani a törvényeket.- szögezte le Rees-Mogg. Hozzátette azt is, hogy azok, akik a megállapodás nélküli Brexitet akarják megakadályozni, azok valójában azt szeretnék, hogy egyáltalán ne lépje ki Nagy-Britannia.A tavaly novemberben elfogadott, de a brit parlament által háromszor is elutasított kiválási megállapodással kapcsolatban Rees-Mogg kijelentette,Boris Johnson brit miniszterelnök szerda délelőtt kérelmezte a parlamenti munka felfüggesztését II. Erzsébet brit királynőtől, ami ellenzéki képviselők szerint kísérlet arra, hogy a parlament ne tudja megakadályozni a megállapodás nélküli brit kilépést az Európai Unióból.A királynő a tervet jóváhagyta, így a brit törvényhozás munkáját szeptember második hetétől október 14-ig felfüggesztik (eredetileg csak október 8-ig tervezték volna a szünetet, tehát egy héttel hosszabbították ezt meg - a szerk.). Rees-Mogg arról is beszélt, hogy a szerdai egyeztetésen az uralkodó nem kérdőjelezte meg a kormány kérését a parlament ülésszakának berekesztéséről, és nincs precedens arra, hogy a királynő megtagadja a miniszterelnök kérését. A konzervatív politikus szerint szó sincs arról, hogy a kéréssel kínos helyzetbe hozták az uralkodót, aki a hagyományok szerint semmilyen módon nem vesz részt a politikában.Jonhson korábban hangsúlyozta, hogy ő maga is a megállapodás mellett van, ám hozzátette: a brit EU-tagság - "ha törik, ha szakad" - megszűnik október utolsó napján.