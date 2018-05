Brüsszeli figyelmeztetés: gyanús, ha ellenezzük az EU-pénzek feltételekhez kötését

egyfajta beismeréssel ér fel arra nézve, hogy ott nem garantálnák az eredményes pénzgazdálkodást és az uniós pénzek védelmét.

Vera Jourová egyúttal aggasztónak nevezte, hogy a magyar hatóságok csak kis részét veszik figyelembe az Európai Unió Csalás Elleni Hivatala (OLAF) által küldött igazságügyi ajánlásoknak. A tagállami hatóságok és az OLAF közötti együttműködés egyébként szintén része lenne a jogállamisági kritériumoknak, így tehát ez a jelzés szintén "fenyegető".

Vera Jourová ugyanis kijelentette, hogy a törvénytisztelő országoknak nem kell tartaniuk a források csökkentésére szolgáló új mechanizmustól , amelyre múlt héten tett javaslatot az Európai Bizottság a 2020 utáni költségvetési javaslat bemutatásakor. A cseh uniós biztos azonban úgy vélekedett, hogy ha valamely ország tiltakozik a tervek ellen, akkor azAmint megírtuk: az új mechanizmus alapján a problémás tagállammal szembenaz Európai Bizottság az Európai Tanács felé. Ezt a pénzügyi szankcióta problémás tagállam, ha még maga köré tudná gyűjteni a tagállamok 55%-át, illetve ha ezek a tagállamok az uniós lakosság legalább 65%-át reprezentálnák. Ezt jelenti a fordított minőségi többségi szavazás, amelynek értelmében ha nincs meg ekkora támogatottság a problémás ország mögött, akkor a Bizottság által javasolt szankció hatályba lép. Így tehát ha Magyarország, vagy Lengyelország ellen foganatosítana ilyen szankciót a Bizottság, akkorEttől független dolog, hogy a 2021-2027-es költségvetést egyhangúan mind a 27 tagállamnak el kell fogadnia.Az uniós biztos ezzel összefüggésben hangsúlyozta:, ami egyrészt tényleg igyekszik elérni az uniós adófizetők pénzét jelentő EU-támogatások hatékony felhasználását. Másrészt viszont olyan egyértelmű kritériumokat tartalmaz, hogy azok alapján ne lehessen azzal vádolni a Bizottságot, hogy a pénzkifizetés mérlegelésekor esetleg szubjektív elemek alapján javasol lépéseket.A lap utal az OLAF által tavaly télen lezárt vizsgálatra a magyarországi uniós közvilágítási projektek kapcsán, amely vizsgálat alapján az OLAF igazságügyi ajánlást fogalmazott meg a miniszterelnök vejének volt cégével kapcsolatban is, aztán, illetve "rendes nyomozást" sürgetnek. Az uniós biztos egyébként a lap szerint azt is igyekszik elérni, hogyEzek szerint a szoros szövetséges visegrádi országok közül a szlovákok és a csehek is belépnek és a dánok, illetve osztrákok sem maradnak ki korábbi jogi aggályaik után.kormányfő a múlt heti brüsszeli tárgyalásai után az EPPO-hoz való csatlakozást firtató kérdésre, mert a bűnüldözésre egyedül kijelölt szerv idehaza az ügyészség. Az Európai Bizottság új jogállamisági mechanizmusának egyébként az is a kritériuma lesz, hogy az adott tagállam, így tehát az EPPO-hoz való konkrét magyar csatlakozás nélkül is nyomást tud helyezni Magyarországra a Bizottság a 2021 utáni EU-pénzeken keresztül.