Elismerte Brüsszel: még durvább vágás jöhet a nekünk is fontos EU-pénzeknél

Úgy tűnik, hogy a módosuló fejezetek miatt a mostani ciklusban valamilyen olyan tételt is figyelembe kell venni, amit mi kihagytunk a szerdai összevetésből és ezért jön ki a mi 11%-os számításunknál is nagyobb vágás. Sőt, amint levezettük: a kohéziós forráselosztás képletének kis átalakítása a dél-európai országok javára azt eredményezheti, hogy még a 11%-nál, pontosabban a mostani értesülés szerint a 13%-nál is nagyobb vágás alakulhat ki. Ez azt jelenti, hogy a két nagy uniós kasszánál (kohéziós és agrár) durva becsléssel kalkulált akár 3,9 milliárd eurósnál is nagyobb,Tisztábban majd csak a május 29-én bejelentendő részletszabályok alapján látunk, illetve a tagállamok között most meginduló érdemi viták mentén derül majd ki, hogy mit fogad el egyhangúan a közösség.