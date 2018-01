Elszálló árak a céges EU-s pályázatoknál: jövő héten egyeztet a kormány

Kifizette a lehetséges pénzt Brüsszel

Jövő héten egyeztet a költségugrás kérdéséről a kormány

A tájékoztató további fontosabb információi:

Csepreghy Nándor emlékeztetett: 2017. március 31-ig kiírták az 7 évre szóló keretet pályázatok formájában, ezek volumene most már 546 pályázat mentén 9630 milliárd forintot tesz ki (ami a 7 évre szóló uniós keret több mint 107%-át jelenti)

emlékeztetett: 2017. március 31-ig kiírták az 7 évre szóló keretet pályázatok formájában, ezek volumene most már 546 pályázat mentén 9630 milliárd forintot tesz ki (ami a 7 évre szóló uniós keret több mint 107%-át jelenti) a 2017-es uniós támogatás-kifizetési célszámok közül a minimálisan előírt 2064 milliárd forintos célt jelentősen túlteljesült, 2488 milliárd forint lett, és ma mai kormányülésen tárgyalja a kormány a kifizetési célok teljesítéséért ígért céljuttatások ("bónusz") kérdését, a részleteket a holnapi Kormányinfón mondja el Lázár János

a magyar kormány 2,4 milliárd euró értékű fejlesztési számlát küldött ki 2017 során, ebből a Bizottság tavaly át is utalt 2,1 milliárd eurót, azaz a 10%-os visszatartási szabály mellett a lehetséges maximumhoz közeli átutalás ténylegesen is teljesített.

a 2020 utáni időszakra még csak most formálódó uniós költségvetés kapcsán az már látszik, hogy lesz közös fejlesztéspolitika továbbra is, a legfontosabb kérdés, hogy milyen célok érdekében és milyen formában lehet majd felhasználni a pénzeket. Ezekről konkrétumok nem nincsenek, de a magyar kormány a múlt heti bejelentés szerint elkötelezett abban, hogy az erősebb EU-hoz magasabb költségvetési keret és így több tagállami befizetés is szükséges.

a 2018 tavaszi választásokig a 7 évre szóló uniós keret lényegében 100%-át le akarja kötni a kormány pályázati nyertesekkel (most 93% körül járhatunk - a szerk.), azaz kötelezettséget vállal a teljes keretre, és így a fejlesztési ciklusból hátra lévő 2,5 év a projektek megvalósításával telhet, azaz elkerülhető a kapkodás, az eddigi gyors döntéshozatal pedig versenyelőnyt jelent még a régiós tagállamokkal szemben is.

Krisán László azt szorgalmazta, hogy a magyarországi NUTS2 régióhatárok átrajzolásának kérdése haladjon tovább, hogy a 2020 utáni EU-s költségvetésben a Budapest környéki települések ne szenvedjenek majd hátrányt a pályázati pénzekben Budapest relatív túlfejlettsége miatt.

azt szorgalmazta, hogy a magyarországi NUTS2 régióhatárok átrajzolásának kérdése haladjon tovább, hogy a 2020 utáni EU-s költségvetésben a Budapest környéki települések ne szenvedjenek majd hátrányt a pályázati pénzekben Budapest relatív túlfejlettsége miatt. Addig, azaz 2020-ig is viszont azt szorgalmazza, hogy a többszörösére emeljék meg a most 80 milliárd forintos Pest megyei fejlesztési alapot, amely kompenzálni hivatott a túlzottan kevés, 290 milliárd forintnyi 7 évre szóló VEKOP-forrást és főkét az erőteljesen túligényelt gép- és eszközbeszerzési pályázatok keretét emeljék meg az így létrejövő plusz forrásokból.

A mai pályázati projektmenedzseri ülés tapasztalatai alapján jelezte: a piac, illetve a kkv-k nagyon félnek az új, szigorúbb, közbeszerzési törvény szabályaitól (időigényes és bonyolult ezeket az eljárásokat végigvinni). A kamara részéről pedig ezt látva attól tartanak, hogy ha a kkv-kör projektvégrehajtásai lelassulnak a kötelező közbeszerzési eljárások miatt, akkor az rányomhatja a bélyegét a fejlesztéspolitika idei eredményeire, illetve a gazdasági növekedésre is.

Csepreghy Nándor emlékeztetett rá, hogy a kormány a 2014-2020-as fejlesztési ciklusra szóló uniós forrásokat teljes egészében meghirdette tavaly március végéig ésEz nagyjából 150 milliárd forinttal magasabb, mint amelyről a miniszterhelyettes a Portfolio-nak adott tavaly decemberi interjúban beszélt , a kettő közötti különbég pedig összhangban van azzal a költségtöbblettel, amelyről tegnap beszélt Kósa Lajos tárca nélküli miniszter a Modern Városok Program kapcsán.Ez arra utal, hogy a kormányKrisán László, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, illetve a KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója azonban a mai tájékoztatón azt szorgalmazta, hogyamelyeknél egyébként a konjunktúra miatt időközben 30-40%-os költségnövekmény keletkezett és a projektek műszaki tartalmának csökkentése nem járható út.Krisán javaslata szerintakár az Operatív Programok forrásainak átrendezésén keresztül, (igaz az ilyen jellegű kihívások kezelése uniós szinten sincs még példa), akár a magyar költségvetési forrásból.Erre a felvetésre, illetve arra, hogy egyelőre a jelek szerint csak a Modern Városok Programbeli projekteknél engedi a többlet állami támogatás (uniós, illetve magyar költségvetési forrás) megemelését a kormány, Csepreghy jelezte:amelyen a kérdéskört a Magyar Kereskedelemi és Iparkamara, a VOSZ és a KAVOSZ szakmai képviselőivel is átbeszélik, illeszkedve az eddigi szakmai egyeztetési sorozatba. Az államtitkár jelzése szerint arra tettek ígéretet a mai projektmenedzseri ülésen, hogyés a felmerülő lehetőségek között megemlítette a projektek időbeli átütemezési lehetőségét (ami az árfelhajtó hatást enyhíteni tudja), illetve a projektek belső tartalmi átstrukturálását is.Krisán László a kormányzattal való fejlesztéspolitikai-szakmai együttműködés kapcsán jelezte: felajánlják azt, hogy, amelyek rövidesen el fognak indulni a 2020 utáni újabb uniós költségvetési keretről. Azt már jelezte, mindenképpen szeretnék elérni, hogy 2020 után is érdemi forrásokat kaphassanak a vállalkozások gép- és eszközbeszerzési célokra, ami a cégek hatékonyabb működését is segítheti.