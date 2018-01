Fazekas: 2020 után se adhassanak direktben pénzt gazdáiknak a tagállamok

Ezek szerint a mai brüsszeli tanácskozáson voltak olyan jelek, hogy a most készülő szabályozás efelé halad, azaz a KAP első pillérében, a közvetlen kifizetéseknél, is megengednék a nemzeti társfinanszírozás bevezetését.

Mindez egyrészt a KAP renacionalizációjához vezetne, másrészt további indokolatlan versenyelőnyt jelentene a nyugat-európai gazdáknak

Világossá tettem a mai ülésen, hogy Magyarország csak olyan új szabályozást tud elfogadni, amely gazdabarát és lényegesen egyszerűbb Közös Agrárpolitikát eredményez

Az MTI tudósítása szerint azért utasítja el azt, hogy egy-egy tagállam közvetlenül tudja támogatni a saját gazdáit (a Közös Agrárpolitika első pillérében, a közvetlen kifizetéseknél), mert ez a gondolat és üzenet azért érdekes, mert múlt héten volt Budapesten a V4-ek és Horvátország agrárminisztereinek közös ülése, ahol jelen volt Phil Hogan agrárügyi biztos is.

A Földművelésügyi Minisztérium által küldött közlemény szerint Fazekas azért is utasítja el a KAP I. pillérében a nemzeti társfinanszírozás bevezetését, mert ez véleménye szerint azt is eredményezné, hogy a gazdagabb nyugati tagállamok a közös költségvetéshez kevesebb pénzzel járulnának hozzá (mivel úgyis kiegészítik odahaza a gazdáknak adott támogatásokat).

Fazekas jelzése szerint egyébként várhatóan márciusban lezárulhat az egyszerűsített és korszerűsített új KAP 2020 utáni időszakára vonatkozó előkészítő munka. Amint azt Lázár János, a Miniszterelnökség vezetője egy január eleji brüsszeli konferencián már bejelentette, most Fazekas is megerősítette, hogy Magyarország kész a bruttó nemzeti jövedelem (GNI) 1,2 százalékára emelni tagországi hozzájárulását a 2020 utáni időszakban, hogy ezzel a Brexit miatti költségvetési lyukat is kezelni lehessen, illetve meg lehessen előzni az agrártámogatási kassza csökkenését is.

Ezzel kapcsolatban a magyar tárcavezető kiemelte, hogy ennek gyakorlati megvalósítása a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján aggályosnak tűnik, elsősorban a KAP I. pilléres támogatásaival kapcsolatban. Magyarország azt kéri, és azt várja az Európai Bizottságtól, hogy akár példákon keresztül is világítsa meg, hogy a gyakorlatban hogyan működne az új rendszer a végrehajtás során. Szintén új megoldások várhatók a zöldítés terén, hiszen a Bizottság szakítana a 2013 óta meglévő szabályokkal és új megoldásokat vezettetne be.

Az Agrarszektor.hu társoldalunk összefoglalója szerint a múlt heti V4+Horvátország agrártanácskozáson többek között azt jelentette ki Fazekas, hogy a miniszter külön is kiemelte a kisgazdások támogatását, hogy hozzáférjenek az uniós forrásokhoz és a digitalizáció előnyeihez. Magyarország ellenezi viszont, hogy a vidékfejlesztésen belül a tagországoknak kötelező jelleggel forrásokat kelljen fordítaniuk a migránsválság kezelésére, mert a magyar álláspont szerint a KAP-pénzeket a gazdáknak kell megkapniuk. Ezt egyébként Fazekas ma is elmondta Brüsszelben a közmédia tudósítójának.