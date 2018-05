Fikció, zsarolás - Szijjártó reagált a brüsszeli tervekre

Magyarország semmilyen olyan javaslattal nem ért egyet, ami zsarolási potenciált adna bárkinek a kezébe a szerződés szerint járó kifizetésekre vonatkozóan.

A hatályos jogszabályok és szerződések világosan rögzítik a tagállamok jogait és kötelességeit, mindenki számára ugyanazokat - mondta, megerősítve:Nyugat-Európában többször is megpróbálták úgy beállítani az uniós forrásokat, mint amelyek "valamifajta jófejség nyomán" járnának a közép-európaiaknak, vagy mintha humanitárius adományok lennének - tette szóvá a tárcavezető, kifejtve: ez nem így van, a források járnak Közép-Európának, miután megnyitotta saját piacait, ahol a nyugati cégek óriási profitot tehettek zsebre. Ez nem egy egyirányú utca, mindenkinek teljesíteni kell a kötelezettségét - fogalmazta meg Szijjártó Péter.Jelezte azt is, hogy a forráselosztásra vonatkozó objektív feltételrendszert jogszabályok rögzítik, ha valaki módosítani akarná azokat, akkor meg kell tennie javaslatát és lefolytatni a szükséges jogi eljárásokat.akarnának bevezetni, akkor egy zsarolási kapacitást lehetne ezzel kiépíteni, ez pedig ellentétes lenne az uniós szerződésekkel.Az Európai Bizottság erről szóló terveiről itt számoltunk be:A miniszter beszámolt arról is, hogy a következő hónapokban komoly vitákra számít a következő hétéves költségvetési keretről.Szijjártó Péter szerint ugyancsak komoly viták várhatók a kohéziós forrásokról. Megjegyezte azt is, hogy az unió új kihívások előtt áll, a legutóbbi ciklus forrásainál például még nem volt migrációs válság, terrorfenyegetettség, biztonsági kihívás, most viszont mindezekkel szembesül a közösség. Reflektálni kell az új helyzetre - jelentette ki, jogos felvetésnek minősítve, hogy a közös külső határt védő országok segítséget kapjanak.Orbán Viktor is kifejtette véleményét a brüsszeli tervekről csütörtökön:A tárcavezetőt kérdezték arról, hogy az osztrák kormány döntött az Ausztriában dolgozó külföldieknek nyújtott családi pótlék árszínvonalhoz kötéséről. Ezt tisztességtelen és méltánytalan lépésnek nevezte arra hivatkozva, hogy az ott dolgozókat pontosan annyi adó- és járulékfizetési kötelezettség terheli, mint az osztrákokat, ezért azonos családtámogatásra lennének jogosultak. Bár Ausztria fontos partnere és sok fontos kérdésben szövetségese Magyarországnak, ez itt egy súlyos vita, amely más országokat és uniós jogszabályokat is érintenek - fejtette ki.Azt is példaként hozta, hogy amikor a britek hasonló tervet vetettek fel, akkor az Európai Bizottság gyorsan lépett, s ebben az esetben is ezt várja.