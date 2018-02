Hálás nekünk az uniós biztos, hogy több pénzt akarunk befizetni az EU-kasszába

Az Európai Bizottság oldaláról nagy újdonságot és érdemi bejelentést nem tartalmazott a mai tanácskozást követő sajtótájékoztató, hiszen Günter Öttingerazért, hogy jobban megismerje a visegrádi négyek (Magyarország, Lengyelország, Csehország és Szlovákia), illetve a további négy térségi tagállam (Románia, Bulgária, Horvátország, Szlovénia) szempontjait és érdekeit a 2020 utáni uniós költségvetéssel, illetve a kohéziós politikával kapcsolatban.Azért mindenesetre, hogy a V4+4 formáció nevében Lázár János azt jelezte: kész a 8 tagállam a GNI 1%-áról legalább 1,1%-ára, akár 1,2%-ára is emelni a tagállamok éves befizetési kötelezettségét. Ez ugyanis, amelyek a 2020 utántól megszűnő brit költségvetési befizetésekből és abból erednek, hogy közben több más feladatra is jelentős összegeket kell áldoznia a közös kasszának (pl. védelmi politika, migráció).Lázár egyébként magyar részről a tagállami befizetés megemelésével kapcsolatos hajlandóságot már a január eleji brüsszeli konferenciát is bejelentette . A mai tanácskozás annyiban adott plusz információt, hogyEz persze érthető is, mert közben a pénzáramlás másik oldalánés ezen források fenntartását kiemelten fontosnak nevezte Lázár is.Öttinger azonban a januári konferenciához hasonlóan most is kijelentette: a Brexit és az új feladatok növekvő forrásigénye miattEnnek mértékéről nem tett konkrét jelzést, de azt kiemelte, hogy a KAP-ban és a Kohéziós Politikában futó fejlesztési. Emellett azt is szükségesnek nevezte, hogy az ilyen programokból finanszírozott projekteknek, mert így lehet takarékosan bánni az adófizetői forrásokkal és közben valódi felzárkózást is elérni.A felzárkózás kapcsán Lázár is kiemelte, hogy a magyar központi régión kívül (ami már elérte az EU-s fejlettségi átlagot) igenisAzt is hangsúlyozta, amit egyébként Öttinger is elismert a januári konferencián, hogy, mert a térségünkbeli projektekhez kötődő árbevételen keresztül végülis források áramlanak vissza a donor országok cégeihez.Az tehát a mai egyeztetés alapján is világossá vált, hogyezt nyilván az uniós alapszerződések is garantálják. Így a magyar kormány korábbi "riogatása", hogy nem, vagy csak alig lesznek ilyen pénzek, még inkább látszik, hogy túlzottan pesszimista volt. Az viszont továbbra sem látható, hogy ezek a pénzek milyen összegben és milyen szerkezetben fognak majd jönni, de Öttinger szavai alapján úgy tűnik, hogyEz egyébként Öttinger szenior tanácsadójának minapi nyilatkozatából is látszott már, miszerint, illetve a gyakorlati megvalósítás során is számos akadályba ütköznének azok a nagy nettó tagállamok, akik szorgalmazzák ezt a fajta "árukapcsolást".Öttinger mindenesetre jelezte, hogy az Európai Bizottság által évente kiadott(ott adnak ajánlásokat a tagállamoknak arra, hogy mely területeken milyen gazdaságpolitikai, illetve szabályozói változtatásokat tegyenek meg és ezeket ellenőrzik is). A napokban mindenesetre a lengyelek és a románok is határozottan ellenezték azt, hogy a jogállamisági kérdések és az uniós támogatások kifizetésének kérdését összekössék, a tiltakozás pedig azután jött, hogy ennek a kérdésnek a kidolgozására hivatalosan is felkérték a jogi ügyekért felelős uniós biztost. Öttinger szavai alapján viszont úgy tűnik,. Lázár éppen ezért jelezte válaszában azt, hogy lehet ilyen témákról beszélni, de a Bizottságnak igenis a szerződések keretein belül kell maradnia a kérdés rendezése során.A mai tanácskozás után, akkor kerül sor az EU állam- és kormányfőinek informális csúcstalálkozójára, amelyen központi kérdés lesz a 2020 utáni EU-s költségvetés. A hírek szerint ezen az eseménye a Tanács elnöke két kérdést fog feltenni a tagállamoknak és egyébként az látszik, hogy 4-5 tagállam kivételével a többiek is hajlandók 1% fölé emelni a saját befizetésüket. Az eseményen kirajzolódó keretek mentén adják majd meg a vezetők a felhatalmazást a Bizottságnak arra, hogy dolgozza ki a büdzsét.azaz onnantól kezdődik majd a tárgyalás azon szakasza, amikor már konkrét papír, részletes büdzséterv van az asztalon.