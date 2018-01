Három forró ügy egy brüsszeli csomagban, óriási uniós viták várhatók

Kulcsfontosságú esztendő következik abból a szempontból, hogy folytatódik-e az EU27-es logika, és egyszerre lép mindenki, vagy egyesek leszakadnak majd közülük

Általános várakozások szerint a 2020 utáni többéves keretköltségvetésről zajló vitát több nettó befizető tagállam is "törlesztésre" használja majd ki.

A migráció (a közös menekültügyi rendszer reformja),

a gazdasági és monetáris unió további mélyítése és

a következő hétéves (?) pénzügyi keret, amire idén májusban terjeszti elő hivatalos javaslatát az Európai Bizottság.

Ha magas beosztású EU-forrásoknak hinni lehet,- fogalmazott a BruxInfónak egy nevének mellőzését kérő EU-diplomata.Az idézett forrás szerint a 2018-as esztendő a tagállamok közötti viták éve lesz, aminek az a legfőbb tétje, hogy "minimális szolidaritás mellett"Donald Tusk, az Európai Tanács elnökének tervei szerint 2019-ig nem kevesebb mint 15 alkalommal üléseznek majd az állam- és kormányfők. Az eurózóna válsága óta nem volt példa hasonlóra.Emlékezetes, hogy az Európai Bizottság decemberben a gazdasági és monetáris unió (EMU) reformjáról közzétett terveiben egyértelműen elutasította az önálló euróövezeti büdzsére vonatkozó elképzelést, elsősorban azért, hogy ne mélyítse tovább a közösség nyugati és keleti tagjai között létrejött szakadékot.A Bizottság inkluzív hozzáállását nagy megkönnyebbülés fogadta Közép- és Kelet-Európában, Párizs azonban nem titkolta elégedetlenségét.Egyes uniós diplomaták szerint a bizottsági megközelítéstől függetlenül az önálló eurózóna büdzsé még napirendre kerülhet, ha nem sikerül dűlőre jutni elsősorban a visegrádi országokkal a migráció területén a szolidaritás ügyében. Jóllehet a kötelező menekültkvóták értelmét több nyugat-európai tagállamban is megkérdőjelezik, de még őket is irritálja az a csökönyös elutasítás és minimális kompromisszumkészség, amit a V4-ek és főleg Magyarország és Lengyelország részéről tapasztalnak. (Az Európai Bizottság múlt héten küldte el keresetét az Európai Bírósághoz Cseh-, Magyar- és Lengyelország ellen az ideiglenes kötelező menekültkvóták ügyében indult kötelezettségszegési eljárás keretében).Bennfentes források szerint a nem is távoli látóhatáron felsejlikaz EU27-ek között, ami három, első pillantásra nem összetartozó politikai kérdést foglal majd magába.Ezen logika értelmében a menekültügyi szolidaritás elhúzódó problémája is egy nagyobb alkucsomag részeként nyerne megoldást, aminek a fent említett három témakör a része.Megfigyelők rámutatnak, hogy a migráció és az EMU reformja között nagyon sok a párhuzam. Mindkét rázós kérdésben a felelősség és a szolidaritás közötti egyensúly megtalálása a kulcskérdés, és az EU tagállamai helyzetüknél fogva eltérő állásponton vannak. Ráadásul mindkét ellentmondásos ügyben hosszú ideje nem sikerült konszenzusra jutni az EU28-ak között. A menetrendek is összefüggnek, hiszen legalábbis politikai szinten mindkét vita végére idén júniusban szeretnének pontot tenni.Mindez lehetőséget teremthet arra, hogy egyetlen alku keretében rendezzék a sok ellentmondásos problémát. A jövőre koncentráló vitának elvileg 2019 május 9-én, vagyis a Brexitet követően kellene lezárulnia, amikor is Nagyszebenben a román soros EU-elnökség alatt találkoznak majd az EU27-ek vezetői.