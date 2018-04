Kifizették a választások előtt a tízmilliós prémiumokat az EU-pénzek pörgetéséért

Mivel a helyettes államtitkárok havi bruttó 750-900 ezer forint, az államtitkárok 1 millió forint körül keresnek, így a kétévi bónusz számukra 18-21,6, illetve 24 millió forint körüli összeget jelenthet.

A 24 havi bónuszból adódó 8,4 millió forintos kifizetés nem állhat messze a valóságtól, mert korábbi elemzéseink alapján a Vidékfejlesztési Programot leszámítva minden nagyobb fejlesztéspolitikai területen sikerült tavaly december végéig teljesíteni a kétévi bónuszért járó kifizetési célokat (a humánerőforrás program céljának teljesítését idén január végére kitolta a kormány és februári összesítésünk szerint az is bőven összejött ).A KSH friss közszféra bérstatisztikája alapján egyébként az érintetteknél (szellemi foglalkozásúakon belül a közigazgatás, védelem, kötelező társadalom- biztosítás területen) a cikkben jelzett havi átlagosan 350 ezer forintos bruttónál magasabb összeg is kijön. Így ha az érintett 3000 ezer embernélés közel 29 milliárd forintos összes bónusz adódik. Ezt a cikk szerint EU-pénzből fizetik ki.A cikk megjegyzi, hogy, mivel az összeg kb. kétharmada előleget takarhatott. Ennek jelentős része közszférabeli kedvezményezettnél 100%-os előleget jelentett, azaz náluk az történt, hogy a nyertesnek az Államkincstárnál vezetett számlájára (azaz kincstári körön belülre) átutalták a pénzt.Érdemes egyébként tudni, hogy, hanem rajtuk kívül minden olyan minisztériumi és azon kívül állami intézményekben, kiemelt uniós projekteken dolgozó munkatársnak isEz tehát azt jelentette, hogy a négy minisztériumnál és azon kívül az éves béren kívül további 12 havi juttatást is meg lehetett keresni. Erről bővebben itt írtunk. Azt nem tudjuk pontosan, hogy hány embert érintett ez a bérfeszültség csökkentés miatti bónusz-kifizetés. Ha azt feltételezzük, hogy a négy érintett gigatárcánál és azon kívül a kiemelt projekteknél további mintegy 4000 embert, akiknek átlagosan 10 havi bónuszt adtak, akkor az jön ki 350 ezer forintos bruttó átlagkereset mellett, hogy