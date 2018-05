Kiverte a biztosítékot Brüsszel radikális EU-pénzosztási terve: fellélegezhet Magyarország?

Egy hete a Financial Times szellőztette meg azt , hogy a május 2-án bemutatandó új uniós költségvetési terv(mert az egy főre jutó GDP-alapú fejlettség mellett más társadalmi-szociális adatokat is beemelne a forráselosztási képletbe, eltérve az év elején vázolt forgatókönyvektől), míg más hírek szerint maga az Alap mérete is csökkenne 6-10%-kal és a közös agrárkassza mérete ugyanennyivel. Ennek kapcsán durva számításaink szerint és hasonlóan radikális számokról írt a lengyel sajtó is Lengyelország számára.A lap megjegyzi: azt csak kevesen vitatják, hogy valamiféle átrendeződésre mindenképpen szükség van, hiszen az elmúlt hétévben a déli tagállamok GDP-je süllyedt az uniós átlaghoz képest, miközben a legtöbb 2004-ben és 2007-ben csatlakozott új tagállam látványosan felzárkózott az Unió átlagos fejlettségi szintjéhez (amit persze lejjebb vitt a déliek gyengélkedése és a küszöbön álló Brexit is). Mindez a lap bizottsági forrásai szerint, ami 80 százalékban az egy főre jutó GDP nagysága alapján határozta meg az egyes országokra jutó támogatási hányadot.Ezek mellett került sor az április 25-i uniós biztosi ülésre, ahol bemutatta Günter Öttinger költségvetési biztos a terveket és a Bruxinfo több forrása szerint ott és egyéb fórumokon isfőleg a Kohéziós Alap forráselosztási képletének megváltoztatása miatt ésA lap tudomása szerint még ma, a május elsejei munkaszüneti napon is összeülnek a biztosok megvitatni a holnap dél körül nyilvánosságra kerülő tervről.A Bruxinfo úgy tudja, hogy a Bizottság arra tesz javaslatot: a kiadási főösszeg az EU27-ek nemzeti összjövedelmének 1,13 százaléka legyen a 2021-2027-es időszakra, ami a gyakorlatban csak azt jelentené, hogy az uniós büdzsé szinten maradna, így(Szűk körben állítólag Öttinger 1,13-1,18% közöttre emelkedésről beszélt.)

A nagy felzúdulás hatására mindenesetre nem kizárt, hogy a Bizottság végül valamelyest visszakozni fog. Hogy ez mit jelent, azt pontosan nem lehet tudni, de a lap egyes forrásai szerint az új tételek nem nyomnak majd olyan jelentősen a latba, hogy attól a keleti országoknak kétségbe kellene esniük.

A lap információi szerint Budapesten is azzal számolnak, hogya legelmaradottabb régiók számára, de nem lépné túl azt. (Az eddigi pénzosztási szabályok szerint a 75%-os küszöbszint felett már csökkenne a régió támogathatósága, és ennek veszélyére a nyugat-magyarországi régió kapcsán korábban már mi is felhívtuk a figyelmet ).A lap informátorai azt állítják, hogyEz az információ ugyanis csak akkor lesz majd elérhető, ha majd a következő hetekben kijönnek a szektorális jogszabályi javaslatok a konkrét szabályokkal.Mindenesetre azt Brüsszelben is elismerik, hogy radikális változások lesznek és bizonyára megjelenik javaslat formájában az, hogyHa ez nem teljesülne, akkor egy új rendelettervezet szerint felfüggeszthetnék a kifizetéseket az adott tagállam felé és Brüsszel venné át a pénzosztás szerepét, hogy a tagállami projektek ne álljanak le. Erről bővebben:A Bizottság elnökének köreiből kiszivárogtatott tervek és döntéshozatali logika: