Lázár hétfőn Brüsszelben az EU-pénzek jövőjéről beszél

Ma jelentette be az uniós költségvetésért felelős biztos Günter Öttinger, hogy jövő hétfő-kedden az Európai Bizottság egyik főépületében rendezik meg az EU következő keretköltségvetéséről szóló csúcskonferenciát, amelyet Jean-Claude Juncker bizottsági elnök nyit meg délután 3 órakor. Ezután a program szerint Öttinger, a német külügyminiszter, illetve az Eurócsoport újdonsült elnöke, aztán olasz, francia és német miniszterek vitatják meg a főbb szempontokat.illetve az Európai Parlament költségvetési bizottsági elnökével, valamint Mario Montival, aki korábban olasz kormányfő volt, most pedig az EU bevételi oldali reformja kidolgozásával megbízott munkacsoportot vezeti (és tavaly év elején tette le az asztalra javaslatait).Az első napi programot Corina Cretu regionális politikáért felelős biztos zárja, aztánAz Európai Bizottság audiovizuális közvetítő rendszere ( EbS+ csatorna ) az első napi programot teljes egészében élőben közvetíti, majd a második napon a nyitó és a záróelőadásokat. Az eseményt a Portfolio is szoros figyelemmel követi az interneten. A 2020 utáni uniós költségvetés kapcsán, ha Magyarország és Lengyelország továbbra sem fogad be menekülteket:Pár napja a Financial Times még ezzel ellentétes irányú bizottsági tervről írt, miszerint rá szeretnék venni a tagállamokat, hogy, hogy a brit kiválás mellett is a megnövekvő kiadási célokra jusson kellő forrás:A jövő hétfő-keddi konferencia abba az eseménysorozatba illik, amely mentén az Európai Bizottság tavaly elkezdte "szondázni", hogy hogyan nézzen ki az EU jövője. Márciusban, aztán emellé kibontották az egyes fontos területeken a lehetséges következményeket. Ígymajd decemberben azt vázolta a Bizottság, hogyEkkor már jól látszott, hogy nem akar külön eurózónás és külön EU-s költségvetést, hanem előbbi az utóbbi egyik alfejezete legyen és ennek egyik részéből kapnának majd a tagállami reformokra pénzt az euróbevezetésre törekvők is. Közben az is a napirenden van, legalábbis szavak szintjén, hogy valamiféle jogállamisági kritériumrendszerhez kössék 2020 utáni a strukturális és kohéziós támogatások kifizethetőségét. Ezekről a témákról az alábbi, időrendben mutatott cikkeinkben részletesen írtunk: