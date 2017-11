Lázár: jelentős béremelésre és sok tulajdonosra van szükség az országban

A leszakadást sikerült megfordítani

Magyarország 2010-re elveszítette a régióban a vezető szerepét és annak lehetőségét, hogy sztárországgá váljon.

Három fontos siker a gazdaságpolitikában

Széleskörben elterjedt és elfogadták az emberek, hogy a munkaalapú társadalmat kell felépíteni, azaz Magyarországon mindenkinek dolgoznia kell, aki erre képes.

Évek óta alacsony, 3% alatti az államháztartás hiánya, amelyért külön köszönetet mondott Matolcsy György volt és Varga Mihály nemzetgazdasági miniszternek.

Csökken az adósságráta, már 70% közelében jár és az a terv, hogy 2019-2020-ban 70% alá bukjon.

néhány lépéssel akár a 0% felé is el tudnánk vinni az államháztartási egyenleget.

Állami leépítések, jelentős béremelések várhatók

A következő évek kapcsán leszögezte: az egészségügyben és az oktatásban a további béremelések 2018-2022 között "elkerülhetetlenek, megspórolhatatlanok, ez mindenképpen jó befektetés lesz".

Nem hiszek abban, hogy ilyen alacsony bérek mellett menni fog a felzárkózás

Autóipar és infrastruktúra-fejlesztés

robbanás előtt állunk, mert az az ország, amely autóipari beszállítói státuszra rendezkedett be, annak az autóipari folyamatokra figyelnie kell.

Nyer-nyer helyzetet teremt az EU-s támogatási rendszer

Kijelentése szerint összességében az uniós támogatási rendszer és a tőke-, munka-, áru- és szolgáltatások piacának megnyitása, a szabad áramlásuk, egy nyer-nyer szituációt jelent,

Ez várható 2020 után

decemberben dönt a magyar kormány arról, hogy mit javasol 2020 utáni EU-s kasszára nézve.

az országnak az az érdeke, hogy minél több tulajdonos legyen,

A Miniszterelnökség vezetője egyúttal, ami enyhítheti a versenyszféra egyre kínzóbb munkaerőhiányát és közben a digitalizáció közszférabeli terjedése is ki fogja ezt kényszeríteni. A miniszter egy korábban már felvetett gondolatát is megismételte, miszerint az ország akkor lesz sikeres, ha sok sikeres tulajdonos lesz az országban, igaz most a tőzsdefejlesztést ennek kapcsán nem említette. Azt viszont igen, hogy mire számít a 2020 utáni újabb EU-s költségvetésben és ehhez kapcsolódóan fontos döntésre készül decemberben a kormány.Lázár arra biztatta a fórum résztvevőit, hogy, ha szóba állnak a kormánnyal, még akkor se, ha nem tetszik nekik a kormány, mert mindig meg kell próbálni befolyásolni a politikát. Hozzátette: a befolyásolásban az érdekvédelmi szervezeteknek, így az MGYOSZ-nak is lényeges szerepe van, ahogy az elmúlt évekbeli gazdasági sikerekben is, amelyért köszönetet mondott a nagy cégek vezetőinek a kormányfő nevében is.Megállapította, hogy a magyar történelemben csak ritkán volt arra esély, hogy a magyar gazdasági fejlettség meg tudja közelíteni az osztrákot, és most is küzdeni kell ezért. Kijelentése szerintEgyúttal azt is hangsúlyozta: azóta viszont, ami a munkaadók és munkavállalók nélkül nem lehetett volna lehetséges. Elismerte, hogy még mindig jelentős a bérkülönbség a nyugat-európai átlaghoz képest, illetve azt is, hogy például 2010-ben egy szlovák család már jobban élt a magyarnál. Meglátása szerint most a visegrádi négy ország gazdasági-fejlettségi téren, illetve tendenciákban két csoportra osztható: a cseh-lengyel és a szlovák-magyar párosra.Azkapcsán emlékeztetett rá, hogy 3,7 millióról 4,5 millió közelébe ugrott az adót fizető magyar emberek száma, és ebből a változásból legalább 600 ezer a piaci alapú állás, azaz távolról sem csak a közmunkának köszönhető. Rámutatott, hogy a 2-3 évvel ezelőtti 270 ezer főről mostanra 173 ezerre csökkent a közmunkások száma, mert a piaci alapú igények elkezdték a közmunkás állományt is "elszívni". Megjegyzése szerint a felmérések azt mutatják:A következő években a munkaerőhiány lesz az egyik legfontosabb kihívás - jegyezte meg. Úgy fogalmazott, hogy nem mindenhol egyformán égető a probléma: a fejlettebb régiókban nagyon, de a kevésbé fejlett déli és keleti, országhatár menti térségekben kevésbé, így felvetette, hogy a kiegyenlítődéshez akár kormányzati beavatkozás is szükséges lehet.téma kapcsán Lázár úgy fogalmazott, ha nem lennének egyszeri jellegű, átmeneti kiadási tételek az államháztartásban, akkorEmiatt úgy fogalmazott: a legjobb költségvetési politikát folytató uniós országok közé tartozunk. Ez is segített afenti pont elérésében, azaz el tudta kezdeni a kormány az adósságráta csökkentését. Elismerte:hogy olcsóbb legyen az államadósság finanszírozása. Hozzátette: "az EU-tól kapott, vagy visszakapott" források is nagyban segítették azt, hogy a túlzott deficit eljárás alól ki tudjunk kerülni és csökkenő legyen az adósságráta. A V4-országok között a magyar 70% körüli adósságráta még mindig magas, és még mindig nagy költségvetési terhet jelent annak finanszírozása, ezért a következő 5-10 év fontos feladatának nevezte a további rátacsökkentést.Elismerte: tanácsadói sokszor figyelmeztetik, hogy választási kampány idején nem túl jó ötlet az állami dolgozók várható leépítéséről beszélni, de szerinte adófizetői szemszögből nagyon jó hír lehet arról hallani, hogyRégiós és nyugat-európai példákon keresztül rámutatott, hogy a 20% körüli magyar állami dolgozói arány a foglalkoztatottakon belül túlzottan magas és többek között az államigazgatási ügyek digitalizációjával, az e-közigazgatás fejlesztésével megnyílhat majd az út a leépítésekre, ami egyúttal enyhítheti a munkaerőhiányt a versenyszférában.Megjegyzése szerint míg 2010 körül egy közalkalmazottként dolgozó orvos 150 ezer forint körüli bruttót keresett, addig ez mára akár 500-600 ezer forintra is felmehetett túlóradíj és egyéb juttatások nélkül. Hangsúlyozta: bár ez nagy emelkedés, de tovább kell folytatni a béremeléseket, mert enélkül nem lesz nagy javulás az egészségügyben és az ország teljesítőképességében (az emberek általános egészségi állapota mindenre kihat megjegyzése szerint.)- jelentette ki és arra utalt, hogy a lengyelek egy főre jutó GDP-je kb. 1500 dollárral magasabb a magyar átlagnál, és a lengyeleket kell céloznunk, mert róluk tartják azt az elemzők és befektetők, hogy 10 év múlva elérhetik a fejlett gazdasági státuszt.Lázár jelezte: a kormány érzi és osztja azt a nézetet, hogy a magyar iparra a digitalizáció és a robotizáció érdemi hatást fog gyakorolni. Szavai szerintA miniszter leszögezte: ha Magyarország vissza akarja szerezni a Kárpátoktól délre a vezető szerepét, akkorEnnek kapcsán emlékeztetett arra, hogy 2018 végéig jórészt uniós forrásokból megvalósul minden magyar településen a szélessávú internet lefedettség, emellett az e-kormányzás és e-közigazgatás fejlesztésére szintén jórészt uniós támogatások mentén mintegy 200 milliárd forintos fejlesztési programok zajlanak. Az infrastruktúra-fejlesztés terén emlékeztetett azokra a korábbi bejelentésekre, hogy 2022-ig mintegy 2500 milliárd forintos közútfejlesztési program zajlik részben EU-támogatásokból, illetve ezzel párhuzamosan 1000 milliárd forintos méretben vasútfejlesztés.Lázár elismerte, hogy mind a 2007-2013-as, mind a 2014-2020-as időszakra Magyarország nyertese pénzügyileg az uniós ciklusoknak, és az egy főre jutó támogatásokban az egyik legtöbbet kapjuk. Ezzel kapcsolatban nem szabad félrebeszélni, de azt is látni kell, hogy mindezt a magyar piacok megnyitásáért és a négy uniós szabadságjog érvényesítéséért cserébe kaptuk - szögezte le.amelyben azért persze lényeges források áramlanak vissza az EU-s kasszán keresztül a nagy nettó befizető országokba (pl. német gépipartól rendel a magyar, ha pályázaton nyer). Hozzátette: azzal is mindenki jól járt, hogy a magyar munkaerő egy része elment nyugatra, mert jól képzett munkaerőt kaptak a nyugati foglalkoztatók.Megjegyzése szerint a 2014-2020-as uniós ciklusban "a bennünket nem szerető elemzők szerint" 55%, a kormány számításai szerint 60% az EU-pénzekből közvetlen gazdaságfejlesztésre fordított támogatások aránya. (Korábban a Portfolio-nak volt két átfogó elemzése, legutóbb májusban. Utóbb azt írtuk, hogy ha szigorú szemmel vizsgáljuk, akkor a március végéig megjelent összes EU-pályázatnak csak a 46,5%-a szolgál közvetlen gazdaságfejlesztési célt, ha viszont kicsit lazábban nézzük, akkor 53,9%-ra ugrik az arány, de ha a 7 éves kerethez viszonyítunk, akkor már 48,1%-55,8%-ra javulnak az arányok. Mivel azóta voltak forrásátrendezések például a GINOP-ban, így könnyen elképzelhető, hogy a tényleges arány most már 60% körül jár - a szerk.).Lázár a tavasszal nyilvánosságra hozott nagy KPMG-GKI tanulmány alapján rámutatott, hogymíg a mezőgazdaságra költött bő 3700 milliárd forintnyi uniós támogatásnak a döntő része jövedelemalapon hasznosult, így kis gazdasági hatást váltott ki.kapcsán azt a korábban már ismertetett összefüggést mondta Lázár, hogy 2021-től a 7 éves ciklus egészében mintegy 100 milliárddal csökkenhet az EU-kassza mérete a kieső brit befizetés miatt (most kb. 1000 milliárdos a teljes kassza, tehát 10% körüli lehet a kiesés). A 2020 utáni kilátások kapcsán azt mondta: "mindenféle riogatás és mellébeszélés mellett" az Magyarország érdeke, hogy a felzárkózási alapok maradjanak meg, mert még több olyan magyar régió is van, amely alacsonyabb fejlettségű.Kijelentette:erre fel kell készülni, de közben a közös agrárpolitika meg fog maradni. Jelzése szerintMost készítenek elő egy komolyabb dokumentumot V4 szinten erről, amelynek tartalmáról csak annyit mondott: azt fogják javasolni, hogy a vállalkozásfejlesztés, a felzárkózás támogatása és az innováció legyen a fő támogatási fókusz 2020 után.Lázár végül arra a régebben már jelzett gondolatra is kitért, hogy a Kádár-rendszeri beidegződések utánmert ez teremti meg a közép- és felsőosztályt. Emellett úgy fogalmazott, hogy a cégeknek mostanában nem finanszírozási, hanem tőkeproblémájuk van. Kijelentette: "a kormány ebben partner, hogy minél több sikeres tulajdonos, tőkés legyen."