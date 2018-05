Meghátrált Brüsszel: mégsem vágják jelentősen a mi régiónk EU-pénzeit

A kohéziós alapokat a javaslat szerint végül 10 százalékkal, a mezőgazdasági támogatásokat pedig 5 százalékkal csökkentik. A kevésbé fejlett régiók felzárkóztatására így 392 milliárd eurót, a mezőgazdaságra 336 milliárd eurót szánnának a hétéves ciklusban.

A politikusok a lengyel rádió szerint jelezték, hogy a költségvetést megvétózhatják.

az utolsó pillanatban sikerült megvédenie a térség érdekeinek jelentős részét.

Amint tegnap megírtuk: akkora felháborodást váltott ki az uniós biztosok múlt szerdai ülésén és egyéb körökben a 2021 utáni EU-s költségvetésről szóló terv azon része, hogy a kelet-európai országok felől a dél-európaiak felé irányítanának át jelentős forrásokat, hogy az Európai Bizottság az utolsó pillanatban átdolgozhatja a pénzosztási képletet. A jelek szerint ez tényleg bekövetkezett, ugyanis kedden, tegnap, több lengyel sajtóforrás úgy értesült, hogyAz Európai Bizottság ma mutatja be a 2021-2027-es időszakra vonatkozó uniós költségvetési tervezet keretszámait.A lengyel közszolgálati rádió kedden nem hivatalos forrásaira hivatkozva arról számolt be: a brüsszeli testület aznap virradóra letett a kohéziós, valamint a közös agrárpolitikára (KAP) szánt alapok jelentős csökkentéséről.Az RMF FM lengyel kereskedelmi rádió kedden felidézte: a kohéziós alapokat eredetileg 15 százalékkal, a mezőgazdasági támogatásokat pedig 17,5 százalékkal csökkentették volna a jelenlegi kerethez képest. Lengyelország és a térség többi országai is sok milliárd euróval kisebb támogatáshoz juthattak volna. Erről bővebben:Az RMF FM szerint a drasztikus csökkentéstől az Európai Bizottság azután áll el, hogy több uniós állam képviselője tiltakozott az ilyen megoldás ellen, mindenekelőtt Mateusz Morawiecki lengyel, Orbán Viktor magyar kormányfő, valamint - a mezőgazdasági források esetében - Emmanuel Macron francia elnök.Az RMF FM tudósítója szerint a kohéziós és a mezőgazdasági alapok helyettA kohéziós alapot, nem pedig más, szociális jellegű mutatókhoz, mint például a munkanélküliségi ráta, ami viszont a dél-európai országoknak lenne előnyös - tudja az RMF FM.A lengyel média értesüléseit megerősítette kedden Konrad Szymanski, EU-ügyekért felelős lengyel külügyminiszter-helyettes is. A PAP hírügynökségnek elmondta: VarsónakFigyelmeztetett viszont: az Európai Bizottság költségvetési tervezetének szerdai bemutatása csak az eleje lesz a 2020 utáni uniós költségvetésről szóló tárgyalásoknak.Ezek majd "nagyon nehezek" lesznek, kontinensünk északi része "nagy nyomásnak van kitéve a vágások tekintetében, gyakran a populista, illetve nyíltan Európa-ellenes erők részéről" - mondta a diplomata. Fontos tényezőnek említette többek között a migrációs válságot, valamint a dél-európai országokban fennálló nagyarányú munkanélküliséget.