Mégis levágná Brüsszel a Magyarországnak fontos pénzeket!

Mégis lehet egy mérsékelt vágás

Két program érinthetetlen

első ízben jelezte félreérthetetlenül, hogy a közös kiadások két jelenlegi legnagyobb tételét kitevő közös agrárpolitika és kohéziós politika sem mentesülhet 2020 után a költségvetési források csökkentésétől.

5-10% körüli vágás körvonalazódik. A 2014-2020 közötti uniós költségvetés a 28 tagállam együttes bruttó nemzeti jövedelmének (GNI) 0,98%-án alapul, így 1087 milliárd eurót tesz ki a teljes büdzsé és ebből a strukturális és kohéziós, valamint az agrárkassza mérete 73%-ot tesz ki. Ezen a két "ágon" keresztül együtt 34,5 milliárd eurónyi forrás érkezik Magyarországra 2014-2020 között. Ha tehát minden más tényezőt változatlannak vennénk (noha a tagállamok együttes GNI összege eleve nő, igaz a Brexit ezt megbolygatja és a GNI-arányos befizetés is nőhet), akkor például 10%-os mechanikus kasszavágás 3-4 milliárd eurós forráscsökkenést jelentene Magyarországnak.



Ez kisebb lenne, mint a nyári bizottsági vitaindító anyag alapján általunk durva becsléssel vázolt 6-7 milliárd euró. Az is lényeges, hogy a 3-4 milliárd eurós becsléstől a végleges keret még érdemben eltérhet, mert a forráslehívási részletszabályok egyáltalán nem ismertek és a Bizottság javaslataihoz képest is változhatnak még az alapvető paraméterek.

A cikk alapján ugyanis kiderült, hogy Jean-Claude Juncker bizottsági elnök hétfői szavaitól eltérően mégis megvágná a Bizottság a Magyarország számára is fontos kohéziós és agrárkassza méretét, Ez a tavaly novemberben megjelent pesszimista forgatókönyveknél (30% körüli vágás) jóval kedvezőbb, ahogy attól a magyar vészforgatókönyvtől is, hogy feleznék az ilyen típusú támogatásokat. Úgy tűnik, az EU-s pénzek kifizetését és a büdzsé bevételi oldalán két új adónem is jöhet. Amint megírtuk itt és itt , Günter Öttinger uniós költségvetési biztos hétfőn és kedden csak általános elveket mondott a konferencián arról, hogy hogyan képzeli el a 2020 utáni következő uniós költségvetést. Azt érzékeltette, hogy (Erasmus és Horizont 2020 program utóda), illetve azt is hangsúlyozta: , hogy milyen következményekkel járna például a biztonság- és szomszédságpolitikára, Juncker a konferencia nyitóbeszédében viszont még amellett foglalt állást, hogy nem támogatja ezt, csak a két legnagyobb kassza kiadási szerkezetének modernizálását. Ehhez képest a Bruxinfo tudósítása szerint az uniós biztosok mai ülése utáni tájékoztatón azt, hogy májusban a Bizottság milyen tartalmú költségvetési javaslatot tervez majd bemutatni. A lap szerint a biztos ma A tudósítás szerint Öttinger ugyanakkor azt is elmondta, hogy

Az Öttinger által ma tett fontosabb jelzések:

Két program (Erasmus és Horizont 2020 utóda) kivételével kényszerűen minden jelenlegi kiadási tételnek csökkennie kell a 2020 utáni uniós keretköltségvetésben

a 2020 utáni uniós keretköltségvetésben Az Európai Bizottság a májusban nyilvánosságra hozandó javaslatban európai klímavédelmi és/vagy műanyagadót javasolhat a közös költségvetési bevételek növelésére.

javasolhat a közös költségvetési bevételek növelésére. Az előbbi azt jelentené , hogy az európai kibocsátás-kereskedelmi rendszerből származó, jelenleg nemzeti bevételeket be kellene fizetni az uniós költségvetésbe, mivel az egész mögött az uniós klímavédelmi célok húzódnak meg.

, hogy az európai kibocsátás-kereskedelmi rendszerből származó, jelenleg nemzeti bevételeket be kellene fizetni az uniós költségvetésbe, mivel az egész mögött az uniós klímavédelmi célok húzódnak meg. A másik lehetséges új bevételi forrás a környezetbe kikerülő műanyagok és melléktermékeik megadóztatása lenne úgy, hogy indokolt esetben - ahol a műanyag nélkülözhetetlen összetevője egy-egy terméknek - kivételeket tegyenek, de az új adóból származó bevételek az uniós kasszába kerüljenek. Ha lesz ilyen új saját bevételi forrás, az adott esetben részben kiválthatja a tagállami befizetéseket is.

a környezetbe kikerülő műanyagok és melléktermékeik megadóztatása lenne úgy, hogy indokolt esetben - ahol a műanyag nélkülözhetetlen összetevője egy-egy terméknek - kivételeket tegyenek, de az új adóból származó bevételek az uniós kasszába kerüljenek. Ha lesz ilyen új saját bevételi forrás, az adott esetben részben kiválthatja a tagállami befizetéseket is. A Bizottság arra tesz javaslatot, hogy 7 éves legyen a 2020 utáni büdzsé időtartama, azaz 2021-2026 között tartson, utána pedig már 5 éves legyen

a 2020 utáni büdzsé időtartama, azaz 2021-2026 között tartson, utána pedig már 5 éves legyen A hétfő-keddi jelzésekkel összhangban azt szeretné a Bizottság, hogy a kassza felső plafonja az EU27 együttes bruttó nemzeti jövedelme (GNI) 1,1-1,2%-ára emelkedjen a 2014-2020-as ciklus 0,98%-os mértékéről. (Mivel a Brexit miatt évente 12-15 milliárd euró hiányozhat a büdzséből és most egy-egy évi büdzsé mérete 145 milliárd euró körüli, így a plafon 1,1%-ra emelése valójában csak a Brexit-hatást ellensúlyozná.)

a 2014-2020-as ciklus 0,98%-os mértékéről. (Mivel a Brexit miatt évente 12-15 milliárd euró hiányozhat a büdzséből és most egy-egy évi büdzsé mérete 145 milliárd euró körüli, így a plafon 1,1%-ra emelése valójában csak a Brexit-hatást ellensúlyozná.) A Brexit miatti költségvetési lyuk felét a kiadások vágásából foltozná be az uniós biztos, a felét pedig többlet tagállami befizetésekből (ugyanezt az elvet mondta tegnap is), míg az EU többletfeladataihoz szükséges források méretét nehéz előre megjósolni, ezért itt nem adott számszerű előrejelzést.

A mai biztosi ülés vitája alapján kiderült: nem került még le a napirendről, hogy kössék-e, és ha igen, hogyan politikai (jogállamisági) feltételekhez is az uniós kifizetéseket 2020 után, de a témával csak valamikor Húsvét után tud majd érdemben foglalkozni a testület.

is az uniós kifizetéseket 2020 után, de a témával csak valamikor Húsvét után tud majd érdemben foglalkozni a testület. A lap szerint a német biztos mintha már előre a tagállamok kezébe tette volna ennek eldöntését , mondván, hogy ha lesz is ilyen javaslat például a jogállami elvek és a kifizetések közötti árukapcsolásról, arról nehéz lesz konszenzusra jutni a tagállamok között, ami elengedhetetlen.

, mondván, hogy ha lesz is ilyen javaslat például a jogállami elvek és a kifizetések közötti árukapcsolásról, arról nehéz lesz konszenzusra jutni a tagállamok között, ami elengedhetetlen. Két megközelítésben gondolkozik a Bizottság: az egyik szerint a jogállami és az uniós értékek, mint például az igazságszolgáltatás függetlensége is előfeltétele lenne a költségvetési források megigénylésének, a másik megközelítés inkább ösztönző jellegű lenne és több forrás elérését tenné lehetővé azoknak a tagállamoknak, amelyek a jogállami elvek tiszteletben tartása terén jól teljesítenek.

az egyik szerint a jogállami és az uniós értékek, mint például az igazságszolgáltatás függetlensége is előfeltétele lenne a költségvetési források megigénylésének, a másik megközelítés inkább ösztönző jellegű lenne és több forrás elérését tenné lehetővé azoknak a tagállamoknak, amelyek a jogállami elvek tiszteletben tartása terén jól teljesítenek. A költségvetési szabályok, a források megigénylésének és jóváhagyásának folyamata jelentős egyszerűsítés előtt áll , mivel a jelenlegi 60 program és külön szabály helyett minden programra egységes szabálykönyvet alkalmaznának.

, mivel a jelenlegi 60 program és külön szabály helyett minden programra egységes szabálykönyvet alkalmaznának. Jogi szövegben dolgozzák majd ki azt, hogy pontosan mit is tekintenek majd európai hozzáadott értéknek, és csak ezekre lehetne majd a jövőben uniós forrásokat költeni.

Ahogy azt Öttinger tegnap is szorgalmazta, a tagállamoknak minél előbb, legkésőbb jövő tavasszal dűlőre kellene jutni a 2020 utáni költségvetés végső kereteiről, hogy elkerülhető legyen a múltbeli hiba, amikor a mostani ciklus számairól csak 2013 végén állapodtak meg. Ennek az érvelésnek a hátteréről bővebben: