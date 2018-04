Mégsem bukik nagyot Magyarország az új brüsszeli tervvel? Sejtelmesen reagált, aki készíti

Mi olyan üzeneteket hallottunk Öttingertől, amelyek nem ennyire radikálisak.

a Közös Agrárkassza 7 éves kerete várhatóan 6%-kal fog csökkenni és mindkét pillérében várhatók vágások.

Egy régiós vezető tisztségviselő is igyekezett tompítani a vasárnapi FT-cikk üzenetét, hiszen azt mondta:Amint hétfőn részletesen megírtuk: a brit lap értesülései szerint a most 350 milliárd eurós Kohéziós Alap forrásainak elosztási szabályrendszerét úgy alakítja majd át az Európai Bizottság 2021-től, hogy nemcsak az egy főre jutó GDP-alapú mutató alapján kapnak majd pénzt a régiók, hanem egyéb szempontok alapján is, és így végülis a dél-európai országok, illetve a menekülteket nagy számban befogadók felé jelentős többlet források áramlanak majd a kelet-közép-európai országoknak elérhető források rovására.A cikk emellett arra is felhívta a figyelmet, hogy, mint alapfeltételhez is hozzá akarják majd kötni az uniós pénzkifizetést. Azóta pedig egy német lap azt is megírta , hogyAhogy mi is, a Politico is arra hívja fel a figyelmet:, márpedig a következő 7 éves keretköltségvetés teljes szabályrendszerét minden állam- és kormányfőnek el kell fogadnia, hogy hatályba léphessen.A Politico egy másik cikkében Öttinger hétfői hannoveri látogatásáról is beszámolt, miszerint azt mondta:Az uniós biztos azt is érzékeltette, hogy úgy alakítják át a szabályokat, hogy(minél nagyobb az üzemméret, egy bizonyos szint felett csökken az elérhető támogatás, ilyen rendszer a mostani ciklusban már működik Magyarországon - a szerk.), de nem fejtette ki a részleteit. A Bizottság egy korábbi munkaanyagában arra figyelmeztetett, hogy a tapasztalatok szerint az agrártámogatások mintegy 80%-a a gazdaságok mintegy 20%-ához vándorol és ezen az egyensúlytalanságon igyekszik kicsit módosítani az új javaslatával a Bizottság., majd a rákövetkező hetekeben az egyes fejlesztési alapok (Kohéziós Alap, Európai Regionális Fejlesztési Alap, stb.) részletszabályaira vonatkozó terveit ismerteti, így nem fog minden részlet kiderülni jövő héten. Ráadásul a kemény viták még csak most indulnak majd el a konkrét bizottsági javaslat ismeretében és mielőtt a 27 állam- és kormányfő rábólint a végső büdzsékeretre várhatóan 2020-ban, még az Európai Parlamentnek is jóváhagyását kell adnia a kialkudott büdzsére.