Merkel megint belengette a Magyarországot érintő durva német tervet

Így értékel Tusk

Kizárólag pozitív reakciókat hallottam

Mit mond Merkel és Macron?

Ki is mondta, hogy amennyiben ilyen előfordul, akkor annak bizonyos kifizetések felfüggesztését kellene maga után vonnia.

Többórás vita

Lesznek fájdalmas vágások

A vágás elkerülhetetlen tényét Jean-Claude Juncker is megerősítette, azzal érvelve, hogy ellenkező esetben más politikai területek büdzséjét kellene 45 százalékkal visszanyesni.

Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke szerint az előzetesen vártnál kevesebb ellentmondás övezte azt a kérdést az EU27-ek vezetői által péntek délután tartott informális vitán, hogyaz uniós kifizetéseket a tagállamoknak - tudósít a BruxInfo - közölte a csúcsot követően az EiT elnöke egy újságírói kérdésre válaszolva, ami eredetileg azt tudakolta, hogyan reagáltak az állam- és kormányfők Angela Merkel előző napi nyilatkozatára a Bundestagban, ami a feltételesség mellett tört lándzsát.azonban a felszólalók közül az első között kerek-perec elutasította a politikai feltételek támasztását az uniós költségvetéssel kapcsolatban, és bár arról nem lehet tudbni, hogy hasonlóan tett-eis, a magyar pozíció is elutasító.ezzel szemben azzal a feltétellel elfogadhatónak nevezte például a jogállami elvek betartatásának összekapcsolását a kifizetésekkel, ha ennek megítélése objektív elveken alapulna. Donald Tusk sajtótájékoztatóján maga is idézte a lengyel kormány álláspontját, annak szemléltetésére, hogy a vita kevésbé volt késhegyre menő ebben a kérdésben, mint amire előzőleg számítani lehetett. Lengyel források mindezt azzal egészítették ki, hogy a viszonylag megengedő varsói hozzáállás mögött azért az a meggyőződés áll, hogy igazából lehetetlen egy objektív és pártatlan kritériumrendszerrel mérni és számonkérni a teljesítményt ezen a területen.A 2020 utáni uniós költségvetésben tükröződnie kell, hogy egyes országokra nagyobb migrációs nyomás nehezedik más tagállamoknál - jelentette ki az MTI tudósítása szerintBrüsszelben az uniós állam- és kormányfők egynapos tanácskozását követően pénteken.A német kancellár szerint a strukturális támogatások elosztási szempontjaiban esetlegesen tükröződő különbségek nem feltétlenül negatívak, ugyanis a migrációs nyomás miatt többletkiadással küzdő országok szempontjából pozitív előjelűek lehetnek.Mint elmondta a csúcstalálkozó költségvetésről folytatott megbeszélés során ugyanEzekről itt írtunk:, ugyanis bizonyos országoknak sokkal inkább érint a bevándorlási hullám, ezért több kiadásuk van az abból adódóan kialakuló válság miatt, mint másoknak. A terhek gyakran az ellátáshoz, elszállásoláshoz, képzéshez, oktatáshoz köthető pluszkiadásokat jelentenek - tette hozzá.az ülést követően elmondta, meg kell fontolni azt a javaslatot, amely szerint az unió 2020 utáni költségvetésének tükröznie kell az elsőbbséget élvező, migrációs kérdés megoldása melletti elkötelezettséget.a találkozót követően az MTI szerint kijelentette, nyilvánvaló, hogy az uniós strukturális alapoknakAz adóparadicsomnak számító uniós tagállamokat sem, sem pedig a szociális dömpinget "szervező" kormányokat, amelyek az adóztatás mértékének csökkentésével, illetve a bérekre és a szociális ellátásra vonatkozó szabályok lazításával igyekeznek erősíteni versenyképességüket.A BruxInfo beszámolója szerint Macron hangsúlyozta, számára elképzelhetetlen az, hogy uniós költségvetésből és forrásokból finanszírozzák a demokratikus alapértékek, köztük a jogállam meggyengítését, vagy a szociális dömpinget.A pénteki többórás vita - ami az első volt a következő keretköltségvetésről állam- és kormányfői szinten - három fő kérdésről szólt és a jelenlegi szakaszban inkább csak általánosságok és nem konkrét számok körül mozgott. Ezek: a jövendőbeli keretköltségvetés prioritásai, mérete és a pénzügyi vita menetrendje - írja a portál.Donald Tusk szavai szerint az EU27-ek egyetértettek abban, hogy több pénzt fognak költeni az illegális migráció feltartóztatására, védelemre és biztonságra, miként az Erasmus+ programra is. Számos vezető kiállt a kohéziós politika és a közös agrárpolitika folytonossága, továbbá a kutatás és innováció és a pán-európai hálózatok fejlesztése mellett."Világos, hogy a prioritások összefüggenek a költségvetés nagyságával, és ebben a kontextusban kezelnünk kell a Brexit által a bevételi oldalon hagyandó űrrel" - hangsúlyozta a lengyel politikus.Emmanuel Macron sajtótájékoztatóján elismerte, hogy a kohéziós politika és a közös agrárpolitika nem vészelheti át sértetlenül a költségvetési vitát (vagyis a két területre fordítandó források csökkenni fognak), de gyorsan hozzátette, hogy a vágások "nem zúzhatják szét ezt a két politikát".A Politico beszámolója szerintúgy fogalmazott: az agrár költségvetés és a kohéziós támogatások kisebbek lesznek a következő pénzügyi időszakban.Günther Oettinger, a május elején közzéteendő javaslat gondozója néhány napja közölte, hogy reményei szerint a kurtítás a kohézió és az agrárpolitika büdzséjéből nem lesz több 5-10 százaléknál.