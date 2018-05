Most lett volna Merkel nagy napja, de nem élt vele - Esésre felkészülni!

Macron újra elmondta a magáét

1950 óta minden évben odaítéli a németországi Aachen városa a Charlemagne-díjat egy-egy olyan embernek, aki nagyon sokat tett az európai egység és béke megteremtéséért, így az elmúlt években a díjat már Angela Merkel mellett Ferenc pápa, Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke, Martin Schulz, az Európai Parlament volt elnöke, Jean-Claude Trichet és Mario Draghi, az Európai Központi Bank volt és jelenlegi elnöke is megkapta., illetve meghallgassák nagyívű, az európai integráció mélyítését mielőbb és határozottan szorgalmazó beszédét.

Franciaországban fel kell készülnünk a szerződések módosítására és a költségvetési kiadások vágására. Eközben Németország nem tarthatja fenn továbbra is a költségvetési és külkereskedelmi mérleg többletét, mert ezeket mindig mások kárára éri el.

Ébredjünk fel, Franciaország már megváltozott, ez már nem ugyanaz a Franciaország!

Merkel visszafogottan reagált

Német belpolitikai okok. Egyrészt a februárra összejött koalíciós megállapodás után lemondott Martin Schulz SPD-vezér, aki nagyon erőteljes uniós föderalista nézetekkel rendelkezdett, míg utóda és a szintén SPD-s Olaf Scholz pénzügyminiszter inkább az otthoni szociális és munkaerőpiaci reformokra koncentrál. Másrészt a német AfD előretörésétől és a CDU/CSU belső ellenzékétől tartva a német nagykoalíciós kormány nem mer a gyors és intenzív integrációmélyítési lépések irányába haladni. Ez nem véletlen: számos nagykoalíciós politikus utasította el nyíltan az elmúlt hetekben a Macron által szorgalmazott eurózóna pénzügyminiszteri poszt létrehozását, az eurózónás beruházástámogató költségvetést és a közös betétbiztosítási alapot is. Ezek miatt az sem valószínű, hogy a kormánykoalíció érdemben odaállna a francia reformjavaslatok mögé az őszi bajor és hesseni tartományi választások előtt.

Számos uniós tagállam ellenkezése. Március elején 8 uniós, illetve eurózóna tagállam pénzügyminisztere ( dán, észt, finn, ír, lett, litván, holland és svéd) közös nyilatkozatot adott ki, amelyben a macroni reformtervek jó részét ellenezték és szigorú előfeltételeket határoztak meg azok támogatásához. A Commerzbank szerint a nyolcas csoporthoz hozzá kell még számolni a szintén eurózóna-tag osztrákokat és szlovákokat, akik szintén vonakodnak a reformoktól, így ez a tízes csoport már kellő ellensúlyt képez Németországgal szemben is, ezt pedig Merkelnek figyelembe kell vennie.

Akkor hogyan tovább?

valójában a Macron által szorgalmazott négy fő követelésből legfeljebb egy tud megvalósulni a júniusi EU-csúcson (az ESM valutaalappá alakítása), amikorra korábban a nagy döntéseket beígérték és később, az új uniós költségvetésben egy a Macron által szorgalmazottnál sokkal kisebb beruházásösztönző, válságokban bevethető alap tud felállni (30 mrd EUR).

Macron négy terület köré fűzte fel a beszédét (ne legyünk gyengék és megosztottak, ne féljünk és várjunk) és a Politico többek között azt emelte ki , hogyA francia elnök régóta szorgalmazza az eurózóna pénzügyminiszteri poszt létrehozását az egységesebb gazdasági-pénzügyi felügyelet érdekében, a jelentős összegű külön eurózónás beruházástámogató költségvetést, a közös betétbiztosítási alapot és az állandó válságkezelési alap európai valutaalappá alakítását.A francia elnök a beszédében, amikor például a nagyobb uniós költségvetést a jogállamiság hatékonyabb megőrzése miatt is szorgalmazta, de, hiszen az EurActive szerint olyanokat is mondott: Macron egyébként olyanokat is mondott a jórészt német közönségnek, hogy "Egyesek azt mondják nekem Franciaországban, hogy a németek önzők és nem akarják megreformálni Európát. Én tudom, hogy ez nem igaz."A reformjavaslataival kapcsolatos német ellenkezésre pedig azt mondta:Az Infratest gyorsfelmérése szerint egyébkéntEz egyébként nem véletlen, hiszen a németeknél mindig is magas volt az uniós integráció és egység iránti elkötelezettség, amit a jelek szerint most a kormány csak korlátozottan vesz figyelembe.A lelkesítő, az európai integráció mielőbbi mélyítését szorgalmazó Macron-beszéd után Angela Merkel következett, aki, noha itt lett volna a nagy lehetőség, hogy a hónapok óta tartó vonakodás után végre a német kormány vezetőjeként egyértelműen jelezze reformelkötelezettségét és annak tartalmát.A fenti tényezők után a Commerzbank levezeti, hogyA közös és kvázi automatikus(EDIS) felállításával kapcsolatban teháta bank szerint, noha korábban az Európai Bizottság és az Európai Központi Bank (EKB) is nagyon szorgalmazta a dolgot. Az elemzők szerint azért nem teljesen meglepő, hogy az EDIS kapcsán nem lesz nagy előrelépés, mert már a nem-teljesítő banki hitelállományok kezelésével kapcsolatos EKB-s tervek is sokat puhultak az elmúlt időszakban.A Commerzbank mindezen fejlemények hatására most azt mondja, hogy, azaz a következő hónapokban az euró gyengülésére van kilátás. A dollárral szemben a mostani 1,20 közeli árfolyam év végére 1,16-ig ereszkedhet vissza a bank szakértői szerint.

A fent ábra azt mutatja, hogy a tavaly májusi francia államfőválasztás után az euró 38 főbb devizával szemben nézett árfolyamindexe közel 10%-ot tudott erősödni az eurózóna integráció mélyítésével kapcsolatos felfokozott várakozások hatására, de ahogy ezek a várakozások találkoznak a realitásokkal, úgy ereszkedhet majd gyengébb szintekre idővel az euró.