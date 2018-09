Napelem, szigetelés, ablakcsere - Újabb fontos részletek derültek ki

Az új építésű ingatlanok tulajdonosai számára jelent fontos változást, hogy friss használatba vételi engedéllyel rendelkező ingatlanok is részt vehetnek a programban (eddig legalább 180 napos használatba vételi engedély volt a feltétel).

Az eddigi feltételekhez képest könnyítés, hogy az energetikai szakértő költségének elszámolásához a szerződés helyett elegendő lesz a számla benyújtása is.

A feltételes szerződés helyett immár elfogadhatóvá válik a kivitelezőtől kapott árajánlat is.

Az MFB mai közleménye rámutat, hogy a harmadik módosító csomag nyomán - amely október 4-től lép hatályba - még egyszerűbben és a lehető legrövidebb átfutási idővel juthatnak hozzá a finanszírozáshoz azok a családi ház és lakástulajdonosok, továbbá társasházak és lakásszövetkezetek, akik energetikai korszerűsítést, vagy megújuló energiaforrás beépítését tervezik. Egyes változtatások kifejezetten a (8 lakásnál kisebb) társasházak, lakásszövetkezetek számára teszik még elérhetőbbé a hitelt. Az általunk tegnap már bemutatott módosítások között talán nem kaptak akkora hangsúlyt, pedigAmint rámutattunk: a módosító csomag fontos eleme a társasházakat, lakásszövetkezeteket érintő módosítás, melynek értelmében lakásonként 1,5 millió Ft-ig, de maximum 50 millió Ft-ig biztosíték nélkül igényelhető a kölcsön (biztosíték nyújtása a 1,5 millió forint/lakás vagy az 50 millió forint feletti részre vonatkozik és csak a 1,5 millió forint/lakás vagy az 50 millió forintot meghaladó kölcsönösszegre szükséges biztosítékot nyújtani) Továbbá ennél a hiteligénylői körnél 10%-ra csökken az eddig 20%-os fedezeti szint.A lakossági energiahatékonysági hitelhez, ahogy eddig, úgy ezután sem kapcsolódnak egyéb költségek, mint például kezelési költség vagy előtörlesztési díj. Az ügyfelek minimum 10%-os saját forrással, maximum 20 éves futamidőre vehetik fel a magánszemélyeknél minimum 500.000 Ft, maximum 10 millió Ft, társasházak és lakásszövetkezetek esetén lakásonként minimum 500.000 Ft, maximum 7 millió Ft hitelösszeget.A közlemény emlékeztet rá: a természetes személy ügyfelek legegyszerűbben online indíthatják hiteligénylésüket a www.mfb.hu/online-hitel oldalon, de az országszerte megtalálható 642 MFB Ponton is érdeklődhetnek a hitelprogram részleteiről, illetve be is nyújthatják kérelmüket. Az érdeklődőknek továbbra is lehetőségük van egy online előzetes hitelbírálati kérdőív kitöltésére a https://lhr.mfbpont.hu/ oldalon.