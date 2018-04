Nem bírják a cégek a magyar gazdaság tempóját: nem adnak ajánlatot a közbeszerzésekre (3.)

Nem adnak ajánlatot a cégek, okok és kilátások

Ezen jelenségek mögött Csányi azt látja: nagyon le vannak terhelve főként az építőipari cégek, sokhavi kapacitásuk előre le van kötve, így egyszerűen inkább be sem adnak ajánlatokat.

csak azt kockáztatjuk, hogy megáll a gazdaság.

Várakozása szerint ugyanis az, hogy most már a külföldi cégek is az interneten teljeskörűen előre tájékozódhatnak minden magyarországi közbeszerzés dokumentumairól (nem kell ideutazniuk), segíteni fog, növelni fogja majd a külföldről érkező ajánlatok számát és így a kapacitáskorlátok oldódni fognak.

Kellően szigorú-e a közjogi méltóságokra vonatkozó szabályozás?

az ajánlatkérők és az ajánlattevők összeborulása napi szinten megfigyelgető,

a kormányzat sokszor nem képes ellenállni a haveri-baráti-családi kapcsolatok előtérbe helyezéséből adódó csábításnak, miközben a jó kormányzáshoz nemcsak az írott, hanem az íratlan (jog)szabályokat, azok szellemiségét is be kellene tartani.

Friss statisztikák és ami mögöttük van

Felhívta a figyelmet, hogy bárki fordulhat a Közbeszerzési Hatósághoz anonim módon is, teljes mértékben garantálják a folyamat mentén az anonimitását, de mindezek mentén is csak 72 bejelentés jött.

Nyomás a hatóságokon

Így tehát felvetette: lehet, hogy a magyarországi szabályozás papíron szigorú, de ha többen összejátszanak és nem jelentik az összeférhetetlenségi problémákat, a hatóság pedig nem kellően szigorú, akkor a kimutatott statisztikák végülis szép képet fognak mutatni.

Van erős ajánlatkérői nyomás, de nem engedünk

akkor billenne vissza a magyar közbeszerzési rendszer a normalitás felé, ha az Európai Bizottság egységköltség számokat adna meg a legkülönbözőbb beszerzésekre, illetve csökkentené a társfinanszírozás arányát.

Szalóki egyébként megjegyezte, hogy ha a 4-es metrónál működött volna már az egységköltség szabályozás, és például azt mondta volna a Bizottság, hogy az egyes metróállomásokat maximum 20 milliárd forintból kell kihozni, akkor az egész metróberuházás költsége megállt volna 250 milliárd forint körül, ellentétben a 456 milliárdos végső számlával.

Az összeférhetetlenség, mint csalási kockázat témáját boncoló, az EU Csalás Elleni Hivatala (OLAF) támogatásával megrendezett, konferencián a Miniszterelnökség közbeszerzési felügyeletért felelős helyettes államtitkára azt is hozzátette: sok olyan nettó 600-800 millió forintos hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást is látnak, amelyre egyszerűen nem érkezik ajánlat.A helyettes államtitkár elmondása szerint számos esetben azt látták, hogy az érvénytelenített egyajánlatos közbeszerzés után azt a munkát újra kiírták, ésEzt egyébként az uniós auditoroknak is jelzi, hogy ezekre a tényezőkre is tekintettel kell lenni az előzetes közbeszerzési ellenőrzés során. Előadásában úgy fogalmazott: természetesen lehet szigorú a hatóság, de ha ez túlzott szigorrá válik, akkorA Portfolio kérdésére azt jelezte, egyelőre jogszabályi változások nincsenek napirenden a kialakult helyzet kezelésére, hiszen még az új kormány sem állt fel, és megvárják, hogy az április 15-én gond nélkül elindult elektronikus közbeszerzési rendszer mennyiben enyhít majd az itthoni kapacitáskorlátokon.Csányi az előadásában és a panelbeszélgetés során is többször rámutatott:Ezek viszont a közbeszédben rendszeresen összemosódnak és sokszor abban jelentkeznek, hogy a különböző felmérésekben magas korrupciós kockázatokról számolnak be. A helyettes államtitkár amellett érvelt, hogy a 2015-ös Közbeszerzési törvény az uniós irányelvnél jóval szigorúbb számos területen,Megjegyzése szerint az nem életszerű elvárás, hogy ha valakinek rokona közjogi méltóság, akkor az semmilyen közbeszerzésen ne vehessen részt.Ezzel szemben, ügyvéd, az ELTE ÁJK tiszteletbeli tanára amellett érvelt előadásában, illetve a panelbeszélgetés keretében is, hogy a 2015-ös előtti Közbeszerzési törvény mégszigorúbb összeférhetetlenségi kereteket tartalmazott és(most már csak a közeli hozzátartozóra van a korlát, de az egyéb hozzátartozókra, illetve a nem egy háztartásban élő hozzátartozókra már megengedőbb a szabályozás és ezt könnyebb kijátszani).Németh megfogalmazása szerintés ezt nagyon nehéz csak jogi szinten megragadni. Ezzel együtt is bővítési lehetőséget lát a potenciális összeférhetetlenségi kockázatok szabályozásában. PéldáulŐ egyébként mindenképpen javasolná a közjogi méltóságok esetén a hozzátartozói kör lehető legtágabb értelmezését, azaz a külön háztartásban élőkre, sőt akár az élettársi viszonyban élőkre is kibővíteni a tiltásokat.A közjogi méltóságok összeférhetetlenségi szabályozása kapcsán egyébként bevezető előadásában, a Transparency International Magyarország ügyvezető igazgatója többek között úgy fogalmazott: nincs rendben a legfőbb ügyész feleségének jegybanki tisztsége, illetve az, hogy a jegybankelnök az alapítványokon keresztül az unokatestvérének cégétől rendelt meg elemzéseket. További példák mellett megállapította:Azt szorgalmazta: olyan szabályrendszereket kell létrehozni, amelyek gyorsan felismerhetővé teszik az összeférhetetlenséget és közben a jogállami keretek is megmaradnak, illetve erősödnek., az Európai Bizottság magyarországi képviseletvezetője a téma kapcsán többek között arra mutatott rá:, abban benne van, hogy az egyes dolgozók mit és hogyan tehetnek, hogyan kell dokumentálniuk a tevékenységeiket, és ezeket a legjobb gyakorlatokat érdemes megosztani egymással az EU-n belül is.Elárulta egyébként, hogyEmellett hasznos kezdeményezésnek nevezte a visszaélések uniós szintű felderítésére az Európai Ügyészséget is, amelyhez egyelőre 20 tagállam csatlakozott, Magyarország nem. A képviseletvezető azt hangsúlyozta: a hosszú távú gazdasági fejlődés, fejzárkózás egyik alapfeltétele a korrupciós kockázatok visszaszorítása és ezért érdemes ezt a területet komolyan vennie minden tagállamnak.jelzése szerint egyébként 2016-ban a Közbeszerzési Hatóság által indított jogorvoslatok száma 1000 felett volt, és közülük több mint 50% volt az elmarasztaló határozatok aránya. 2017-ben kissé 600 fölé esett a megindított jogorvoslatok száma, és 40%-a volt az elmarasztaló határozatok aránya. Ezek alapján rámutatott:, hiszen minden közbeszerzési ajánlat benyújtásánál benne kell lennie a dokumentációban a kitöltött összeférhetetlenségi nyilatkozatnak., Közbeszerzési Hatóság főtitkára megvédte a 2015-ben hatályba lépett Közbeszerzési törvényt, illetve annak kellő szigorát. Elmondása szerint a 2003-as Kbt. túl szigorú volt (Európai Bírósági határozatok, kötelezettségszegési eljárások is ezt mutatták), a 2011-es viszont túl laza volt, és ezt vegyítette a 2015-ben hatályba lépett törvény, ami összességében lényegesen szigorúbb mint, ami az uniós irányelvből elvárható. Rámutatott:A főtitkár kijelentése szerint jelenleg Magyarországon van az egyik legszigorúbb rendszer a közbeszerzések ellenőrzésére, nemcsak uniós, hanem hazai beszerzéseknél is, és jelezte:Ennek keretében az érintett személyeket és cégeket is alaposan vizsgálják, és ritkán találnak összeférhetetlenségi helyzeteket, jórészt az előzetes ellenőrzés hatásossága miatt.Hozzátette: a Közbeszerzési Döntőbizottságnak tavaly mindössze egyetlen összeférhetetlenségi ügyben kellett döntenie. Elismerte azonban: az uniós irányelv elég tág teret ad az összeférhetetlenségi esetek kimagyarázására (pl. hogy nem volt többlet információja az ajánlattevőnek) és ezért nehéz a KDB dolga.Kovács László azt is hangsúlyozta: most már minden közbeszerzés teljes dokumentációja a folyamat megindításától kezdve fent van a Közbeszerzési Hatóság honlapján, ígyRámutatott: a közbeszerzési törvény ad lehetőséget a kamaráknak, érdekvédelmi szervezeteknek, hogy hivatalosan és ingyenesen jelezzék a hatóságoknak, ha egyes közbeszerzési kiírásoknál szabálytalansági gyanú van. Így tehát arra biztatott mindenkit, hogyArra is felhívta a figyelmet, hogy a Közbeszerzési Hatóság már kifejlesztett egy mobil applikációt, amelyet mindenki letölthet és így mobiltelefonon is minden eljárás minden dokumentációját meg tudja nézni, ez pedig tovább erősíti az átláthatóságot.A konferencia számos résztvevője, így például, az uniós közlekedésfejlesztési operatív program Irányító Hatóságának vezetője, illetve, az EUTAF vezetője is egyet értett abban, hogyEnnek kapcsán, a Transparency International Magyarország egyik szakértője a közelmúltbeli közvilágítási ügycsoportra utalt (az OLAF 35 önkormányzati projekt közül 17-nél tárt fel visszaéléseket), ami alapján felvetette: az érintett önkormányzatoknak, mint ajánlatkérőknek jogszabályi kötelezettsége lett volna jelenteni a hatóságok felé, hogy az ajánlattevői oldalon összeférhetetlenség gyanúja áll fent (az önkormányzatnak energetikai tanácsokat adó cég és a kivitelező cég tulajdonosi körében ugyanaz a személy van benne). Ha pedig ezek a jelzések megtörténtek, akkor a hatóságnál sikkadtak el az ügyek.A Közbeszerzési Hatóság főtitkára a hatóságra nehezedő nyomás másik megközelítése kapcsán elismerte, hogyPéldaként hozott fel egy tavalyi ügycsoportot: a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásoknál tavaly volt olyan szereplő, amely mintegy 50 ilyen eljárásra adott be ajánlatot és a hatóság mindegyiket megsemmisítette.- szögezte le a téma kapcsán üzenetként.A hatóságra nehezedő nyomás kapcsán érdekes adalékot mondott Bertók János, az OECD illetékes főosztályvezetője: Magyarországon a 2015-ös adat szerint egyébként is(16% vs. 13%),(a 70%-át a központi kormányzat indította el, míg az átlag egyharmados az OECD országokban). Ez tehát fokozott koncentrációt jelent a közbeszerzési piacon, és közben az is igaz, hogy bár szám szerint nagyon magas a közbeszerzéseken nyerő kkv-k aránya, de tényleges értékben sokkal kevesebbet nyernek, mint az átlag. Ő rámutatott, hogy a legnagyobb kockázatok a közbeszerzések korai szakaszában vannak, a pénzköltés viszont a kései szakaszban van.a hatóságokra nehezedő nyomás, illetve az uniós pénzosztásnál a megosztott felelősség kérdése kapcsán most is azt szorgalmazta, hogyElőbbi esetben ugyanis tisztázódna, hogy mekkora a legmagasabb költség, amit például egy székbeszerzés, vagy egy útépítés során engedne elszámolni a Bizottság EU-s pénz terhére. Az EU határokon átnyúló közlekedésfejlesztési programja (CEF) már ilyen egységköltség szabályok mentén működik - jegyezte meg.A 4-es metrós OLAF-jelentés kapcsán megjegyezte: még ezt megelőzően, hogy a visszaéléssel érintett állomásépítési számlákra 25%-os pénzügyi korrekciót alkalmazhatnak, de a többi számlát befogadja a Bizottság. Ehhez képest változott a Bizottságnál is a személyi állomány és közbenSzalóki jelzése szerint viszont ezt a magyar fél nem fogja hagyni, vannak érveik és ha a Bizottság nem fogadja el az érveiket (miszerint nem lehetett annyi embert az egyes munkákról döntő testületekben befolyásolni, mint amit az OLAF állít), akkorJelenleg az OLAF 59 milliárd forintnyi pénzügyi büntetést (visszafizetést) javasol a Bizottságnak.is úgy látja, hogy az uniós társfinanszírozás arányának csökkentése az egyes projekteknél takarékosabb gazdálkodásra késztetné a projektgazdákat. Az összeférhetetlenségi téma kapcsán pedig többek között azt hangsúlyozta:Rámutatott: ebben kellene egy kultúraváltás, mert ez hozná el az igazi változást a közbeszerzési forrásfelhasználás valódi hatékonysága irányába.