Nem bírják a cégek a magyar gazdaság tempóját: nem adnak ajánlatot a közbeszerzésekre

A Miniszterelnökség közbeszerzési felügyeletért felelős helyettes államtitkára azt is hozzátette: sok olyan nettó 600-800 millió forintos hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást is látnak, amelyre egyszerűen nem érkezik ajánlat. Ezen jelenségek mögött Csányi azt látja: nagyon le vannak terhelve főként az építőipari cégek, sokhavi kapacitásuk előre le van kötve, így egyszerűen inkább be sem adnak ajánlatokat.A Portfolio kérdésére azt jelezte, egyelőre jogszabályi változások nincsenek napirenden a kialakult helyzet kezelésére, hiszen még az új kormány sem állt fel, és megvárják, hogy az április 15-én gond nélkül elindult elektronikus közbeszerzési rendszer mennyiben enyhít majd az itthoni kapacitáskorlátokon. Várakozása szerint ugyanis az, hogy most már a külföldi cégek is az interneten teljeskörűen előre tájékozódhatnak minden magyarországi közbeszerzés dokumentumairól (nem kell ideutazniuk), segíteni fog, növelni fogja majd a külföldről érkező ajánlatok számát és így a kapacitáskorlátok oldódni fognak.Csányi az előadásában és a panelbeszélgetés során is többször rámutatott: fontos különbséget tenni az összeférhetetlenség, mint a közbeszerzési szabálytalansági jogi kategória, illetve a csalás, mint büntetőjogi kategória között. Ezek viszont a közbeszédben rendszeresen összemosódnak és sokszor abban jelentkeznek, hogy a különböző felmérésekben magas korrupciós kockázatokról számolnak be. A helyettes államtitkár amellett érvelt, hogy a 2015-ös Közbeszerzési törvény az uniós irányelvnél jóval szigorúbb számos területen, az összeférhetetlenség kérdését pedig megfelelően szabályozza, és az életszerűség felé mozdult el a közjogi méltóságokra vonatkozó szabályozás körében. Megjegyzése szerint az nem életszerű elvárás, hogy ha valakinek rokona közjogi méltóság, akkor az semmilyen közbeszerzésen ne vehessen részt.Ezzel szemben Németh Anita, ügyvéd, az ELTE ÁJK tiszteletbeli tanára amellett érvelt előadásában, illetve a panelbeszélgetés keretében is, hogy a 2015-ös előtti Közbeszerzési törvény még a közjogi méltóságokra szigorúbb összeférhetetlenségi kereteket tartalmazott és felvetette az újbóli szigorítást (most már csak a közeli hozzátartozóra van a korlát, de az egyéb hozzátartozókra, illetve a nem egy háztartásban élő hozzátartozókra már megengedőbb a szabályozás és ezt könnyebb kijátszani).További részletek hamarosan.