Ömlenek az EU-pénzek a magyar gazdaságba, pedig Brüsszel még nem fizetett

Novemberben mindössze egyetlen új uniós pályázat jelent meg Magyarországon ("A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén" című GINOP-felhívás) 17 milliárd forintos keretösszeggel, de közben számos pályázat hivatalos kerete átrendeződött a napokban frissített éves pályázati menetrendek alapján. Lázár János, a Miniszterelnökség vezetője a parlament EU-források felhasználásáról szóló tegnapi vitanapján arról beszélt, hogy összesen 9453 milliárd forint értékben jelentek már meg pályázatok, ami adataink szerint a 7 évre rendelkezésre álló teljes magyar pályázati keretnek már a 105,6%-át jelenti.A hivatalos pályázati oldal adatbázisa alapján közben az is látszik, hogy november elejéről december elejéig közel 3400 új nyertest hirdettek ki a magyar hatóságok a különböző Operatív Programokban: a legtöbbet a Vidékfejlesztési Operatív Programban (2046 darab), illetve a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban (GINOP), valamint a humánerőforrás fejlesztési programokban (EFOP). Az új nyertesek összesen 286 milliárd forintnyi támogatásnak örülhetnek, így a megítélt támogatások együttes volumene a 6350 milliárd forintot közelíti. Ez a 7 évre rendelkezésre álló keretnek mintegy 71%-a, de a hatályos szerződések volumene már 6600 milliárd forint felett jár.

Klikk a képre!

Lázár János a vitanapon arról is beszélt, hogy november végig 7340 milliárd forintról született támogatói döntés, amely a rendelkezésre álló keret 82 százalékát jelenti és így a kormány a maga számára év végére kitűzött 85%-os rátát teljesíteni tudja (az alábbi ábrákon mi még a 6350 milliárdos megítélt támogatási volumennel számoltunk).

A kormány másik idei konkrét fejlesztéspolitikai célja a támogatások kifizetési volumenéhez kapcsolódik, a hatályos jogszabály szerint legalább 2064 milliárd forintnyi támogatást kell kifizetni, de lehetőleg 2200 milliárdot, leginkább ideális esetben pedig 2700 milliárdot. Amint egy minapi elemzésünkben rámutattunk, mivel november végéig kevés (326 milliárd forintnyi) EU-támogatás érkezett csak Brüsszel felől, miközben idehaza az első 10 hónapban 1714 milliárd forintnyi kifizetés történt meg, így az itthoni "előreszaladás" nagyon megterhelte az államháztartást, így felmerült, hogy az év végi adósságcélok érdekében az év végén nem tudja elérni a kormány a 2064 milliárdos kifizetési célt. Mivel azonban ez a veszély a Portfolio beszámolója szerint elhárult (év végéig legalább 300-350 milliárd forintnyi támogatást átutalnak), így az első 11 hónap adatai alapján teljesen reális, hogy el fogja érni a kormány a 2064 milliárd forintos támogatási célt, sőt esélyes, hogy 2200 milliárd forint fölé lendül. Ez azt jelentené, hogy számos fejlesztéspolitikai területen legalább 12, de akár 24 havi bónuszt is meg fognak kapni az érintett dolgozók.Az októberi 165 milliárdról egyébként novemberben 183 milliárd forintra gyorsult a havi kifizetési tempó adatbázisunk szerint és amint látszik: a legnagyobb változás most a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) kifizetéseinél volt: az október 14-ről 53 milliárd forintra ugrott a havi kifizetési ütem.

Ha az állományi adatokat vizsgáljuk, természetesen a legnagyobb keretösszegű GINOP-ban látjuk a legnagyobb kifizetési volument (826 milliárd forint a hivatalos adatbázis szerint), mögötte fej-fej mellett látjuk az infrastruktúra- és a településfejlesztési kifizetéseket (672 milliárd forintnál).

A napokban adta ki a JPMorgan a 2014-2020-as strukturális és beruházási alapokról szóló régiós elemzését, amelyben nem fenti, tagállamokban megtörtént kifizetések felől vizsgálták a kérdést, hanem azt, hogy mennyi forrást tudtak az egyes régiós országok lehívni már Brüsszelből. Amint arra egy októberi elemzésben mi is rámutattunk: a magyar teljesítmény (12% a 7 éves keret arányában) azért az egyik legalacsonyabb, mert kevés számlát küldtek ki a magyar hatóságok Brüsszelbe, így alacsonyan álltak még az időközi kifizetések. Ez köszön vissza az alábbi ábrán a magyar oszlopban a sötétkék résznél is, de ahogy jeleztük, a mostanában megérkező legalább 300-350 milliárd forintnyi brüsszeli átutalás ezt az arányt meg fogja ugrasztani.

A befektetési bank elemzése összeveti azt is, hogy a most zajló uniós ciklus negyedik évének csaknem végén, illetve a 2007-2013-as ciklus negyedik évének végén hogyan álltak az egyes országok a saját 7 éves keretük abszorpciójával (de technikai okok miatt ennél az összevetésnél csak 3 alapot vizsgál). Amint látjuk: mindegyik tagállam rosszabbul áll most, mint az előző ciklusban.