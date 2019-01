Ömlik a magyar megyékbe az EU-pénz

Közép-Magyarország: 1269 milliárd forint, amelyből Budapestre 1130 milliárd áramlott, döntően országos kihatású nagy infrastruktúra-fejlesztések nyomán (közúti, vasúti, egészségügyi, vagy oktatási projektekre).

Észak-Alföld: 767 milliárd forint

Észak-Magyarország: 750 milliárd forint

Dél-Alföld: 615 milliárd forint

Dél-Dunántúl: 554 milliárd forint

Közép-Dunántúl: 492 milliárd forint

Nyugat-Dunántúl: 397,5 milliárd forint.

A képzeletbeli dobogó második fokán közel 385 milliárd forinttal Hajdú-Bihar megye áll, míg a harmadikon Somogy 318 milliárddal. A legkevesebb forrás eddig Tolna megyébe áramlott (62 milliárd forint).A lap a statisztikai régiók szintjén is megnézte, hogy hova mennyi forrás áramlott eddig a mostani uniós ciklusban (a fejlesztés helyszíne alapján) ésFontos, hogy bár a 2014-2020-as ciklusban eleve cél volt a vidéki Magyarország felzárkóztatása (különálló regionális Operatív Programok nélkül), de azt már az egyes térségek cégei és önkormányzatai által képviselt pályázati érdeklődés és kidolgozott projektek döntik el, hogy végül mely térségből mennyi támogatási igény futott be a hatóságokhoz és abból mennyit hagytak eddig jóvá, illetve mennyit fizettek ki eddig.Amint minapi összesítésünkben rámutattunk: a 7 éves ciklusra járó teljes források mintegy 98%-át osztották már el a nyertes projektekre, és a forrástömeg közel 60%-át már ki is utalták a nyerteseknek. Utóbbi 5557 milliárd forintot jelent, de a fenti területi bontásból, amelyet a lap közölt, csak 4844 milliárd forint jön össze.