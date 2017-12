Ömlik a pénz Brüsszelből, mégis rekordközeli deficitre készül a kormány

Jön a brüsszeli pénz, gyorsan el is költi a kormány

Jön tehát a brüsszeli pénz, de mégis fokozódó likviditáshelyzetet kezel a kormány. Az ellentmondás hátterében az áll, hogy látva a beérkező brüsszeli pénzeket és a javuló költségvetési helyzetet, a kormány "vesz egy nagy levegőt", és az eddig tervezett minimális (2064 milliárd forint volt előírva egy jogszabályban) helyett inkább a maximális (2700 milliárd) célhoz közeli EU-pénzt akar kifizetni szilveszterig.

Október végén még nem számolt az év végi brüsszeli átutalások megérkezésével a nemzetgazdasági tárca az Eurostatnak küldött EDP-jelentésben , de így is 1879 milliárd forintos (a GDP 5%-a körüli) pénzforgalmi deficitről szóló előrejelzést küldött ki az Eurostatnak.Amint azonban megírtuk: és a brüsszeli kifizetési adatbázis szerint ki is utaltak már 1,15 milliárd eurót (kb. 360 milliárd forintot). Csepreghy Nándor, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkárának minapi jelzése szerint még további 700 millió eurónyi számlát terveznek kiküldeni a hatóságok idén. A Portfolio azzal kalkulál, hogy még ennek 90%-a is befolyik brüsszeli átutalásként az év vége előtt (198 milliárd forint).Mindezek tükrében elsőre furcsa a friss Magyar Közlönyben az 1954/2017. (XII. 13.) kormányhatározat, amely "az európai uniós programok likviditási hiányának további kezeléséről" szól, hiszen a fent jelzett, bezúduló pénzek miatt a likviditási hiánynak enyhülnie kellene. A friss határozat azonban azt rögzíti, hogy, azaz a november végéig megtörtént 1925 milliárdos kifizetés után decemberben még lesz egy igen erős hónap (mi az alábbi grafikonon azt tüntetjük fel, hogy mi lenne, ha 2550 milliárdon állna meg a kifizetési számláló).

Rekordközeli deficit lesz a következmény

egyrészt azok az államigazgatási dolgozók, akik a saját területükre előírt maximális kifizetési célt teljesítik, nem 8-12, hanem akár 24 havi céljuttatást is megkaphatnak, a többi minisztériumi dolgozó pedig akár 12 havit is, ráadásul mindezt éppen a választások előtti hetekben.

másrészt kalkulációink szerint 1850 milliárd forint körüli éves pénzforgalmi államháztartási hiány alakulhat ki 2017-ben Magyarországon, azaz belehízik abba a deficitbe a kormány, amit az NGM már október végén közölt az Eurostat felé. Az 1850 milliárd forint nominálisan rekordközeli deficitnek számít (ld. alább), de a GDP arányában az 5%-osra becsült hiány is meglehetősen nagynak mondható, igaz nem rekordközeli.

Az 1850 milliárdos éves deficitkalkulációnk úgy jön ki, hogy november végéig 1638 milliárdos kumulált deficit jött össze az államháztartásban, amit(ennek érdemi részét teszi ki a fenti 150 milliárd forintos előirányzat-túllépési lehetőség). A 210 milliárdos decemberi egyenlegromlás úgy jön össze, hogy becslésünk szerint egy 75 milliárd forintos "alap" költségvetési deficithez adódik további 70 milliárdos tétel az év végi nyugdíjkifizetési csomagból és az előrehozott januári családtámogatási csomagból. Emellett további 625 milliárddal rontja a decemberi deficitet a megugró év végi EU-s kifizetés. Ezekkel szemben egyenlegjavító tételként a két nagy EU-s brüsszeli átutalás áll 560 milliárddal (ha tényleg beérkezik a kasszába a 700 milliós második átutalás).Fontos hangsúlyozni: az, hogy a pénzforgalmi deficit 5% körülre hízik idén, nem jelent gondot, mert a döntő része mögött EU-s kifizetések vannak, amelyek követelést is jelentenek az Európai Bizottsággal szemben.Ezért mondhatja a nemzetgazdasági tárca továbbra is azt, hogy az EU számára lényeges deficitszám jóval a 3%-os GDP-arányos plafon alatt maradhat, és biztonsággal teljesíthető a 2,4%-os idei hivatalos deficitszám.