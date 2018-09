Öttinger: vágni kell a kohéziós pénzeken, jogállamisághoz kötjük a kifizetéseket

A 2005 óta létező Kohézió Barátai formáció mai budapesti konferenciájára látogatott el Öttinger, amelyre Palkovics László innovációs és technológiai miniszter jelzése szerint minden uniós tagállamból érkeztek képviselők és a 2020 utáni uniós költségvetés Bizottság által letett javaslatát, annak főként a kutatási-fejlesztési és innovációs, illetve digitalizációs területeit, a források szinergiáját, felhasználhatóságának kérdéseit vitatták meg a felek.Palkovics többek között azt hangsúlyozta, hogy az EU költségvetés fejlesztési forrásainálés elismerte: vannak még viták a Bizottság azon javaslatáról, hogy a Kohéziós Alap forrásait vágni akarja a mostani ciklushoz képest a következő időszakra (ez kb. 10%-os lenne a szerk., de egyes tagállamok szintjén jelentősen eltérő lenne). A miniszter rámutatott:A Bizottság által májusban és júniusban közzétett 2020 utáni büdzséjavaslatokról összefoglaló elemzésünk:

Günter Öttinger a sajtótájékoztatón azt hangsúlyozta: a Brexit és az új kiadási célokból (pl. megerősített határvédelem, digitalizáció, stb.) eredő együttes költségvetési lyuk a 2021-2027-es ciklusban mintegy 84 milliárd euró lenne és bár sikeres volt az elmúlt három évtizedben az EU kohéziós politikája, de ez a terület se úszhatja meg vágások nélkül. Hozzátette:, igaz megjegyezte: sok tagállamot hallottak már, hogy kinek mi az elfogadhatatlan rész a teljes javaslatból.Jelzése szerint azért jött el erre a fontos konferenciára, hogy meghallgassa a Kohézió Barátai formáció szempontjait is, hogya most már politikai szintre emelkedő egyeztetésekbe, hiszen a Bizottság 2021-2027-es költségvetési javaslatáról, annak kitárgyalt verziójáról végső soronA sajtótájékoztató után Öttinger a újságírók szűk csoportjában a Bloomberg kérdésére többek között azt jelezte: a Bizottság a 2021-2027-es költségvetési rendelettervezettel párhuzamosan saját hatáskörben dolgozza ki azt aAz uniós tisztviselő az eddigi tárgyalások alapjána tagállamok között az Európai Tanácsban (legalább 65%), azaz a 2020 utáni EU-s kifizetéseket reményei szerint össze lehet majd kötni a jogállamisági feltételekkel. Az összekötésre egyébként már májusban javaslatot tett a Bizottság, miszerint enyhébb esetekben a pénzek kifizetését csökkentheti majd a Bizottság (erre tehet javaslatot a Tanácsnak és ott csak minősített többséggel, azaz 65%-nál nagyobb támogatás mellett lehetne blokkolni ezt), súlyosabb esetekben pedig teljes mértékben meg is tagadhatja azok kifizetését.Az uniós biztos most megjegyezte: a Bizottságban már elemezték azokat a szempontokat, hogy(pl. a teljes mértékben független bírósági rendszer, de maga a kritériumrendszer és az eljárás teljesen eltér az EP-ben múlt héten megszavazott 7-es cikkes eljárástól), és ezeket meg fogják vitatni a tagállamokkal is. Öttinger jelezte: elképzelhetőnek tartja, hogy a Bizottság által kialakított, majd a Tanácsban minősített többséggel elfogadandó kritériumrendszert egyes tagállamok az Európai Unió Bírósága elé "citálják" majd, ha a kritériumok alapján a Bizottság elkezdené a 2020 utáni EU-pénzek megvonását.Amint múlt héten a Sargentini-jelentés elfogadása kapcsán rámutattunk: a 2020 utáni EU-pénzek kifizetése terén akár ez a dokumentum is hivatkozási alap lehet majd a kifizetések esetleges "megakasztására", igaz Öttinger jelezte, hogy a 7-es cikk szerinti eljárás tartalma, illetve a Bizottság saját hatáskörben kialakítandó kritériumrendszere eltér egymástól.