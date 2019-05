Pest megyei cégek, figyelem: pénz várható egy új pályázatból!

A készülő pályázat háttere

Ezt az uniós forráskorlátot igyekszik enyhíteni a fent említett kormányzati szándék, hogy a magyar költségvetés terhére hirdessenek meg a GINOP-beli digitalizációs pályázathoz hasonló, több milliárd forintos, konstrukciót, hiszen a központi régióbeli cégek számára is fontos a digitalizációs felkészülés és a szemléletformálás.

Fontos változás előtt az élelmiszeripari cégek

Solymár Károly Balázs az MTI tudósítása szerint többek között arról beszélt, hogy a vállalati komplex infokommunikációs fejlesztésekre, a vállalati menedzsmentet támogató rendszerek kialakításáraAmint tegnap megírtuk: éppen most emelték meg 16,2-ről 21,2 milliárd forintra ennek a vissza nem térítendő pályázati forrásnak a keretösszegét és így az eddig benyújtott közel 16 milliárd forintnyi támogatási igényhez képest valóban maradt még szabad keretösszeg.A helyettes államtitkár felhívta a figyelmet arra is, hogy a Modern Vállalkozások Program (MVP) keretében kamarai tanácsadó hálózat segíti a vállalakozásokat a digitalizációs átalakulásban, ésAz MVP-ről a Portfolio tavaszi vidéki Gazdasági Fórum sorozatán is elhangzott előadás . Elhangzott például az is, hogy, hiszen a központi régión kívüli cégek kérhetik azt, hogy a szakértők ingyenesen mérjék fel a cég digitális helyzetét, felkészültségét és tegyenek a javításra javaslatokat. Ha pedig ezeket megteszik a cégek, akkor megkapják a Digitálisan Felkészült Vállalkozás minősítést, amely bizonyos uniós pályázatokban pontszámbeli és anyagi előnyökkel is jár a többi pályázóval szemben, így tehát hozzájárul a cégek versenyképességének növeléséhez is.a Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és a Modern Vállalkozások Programja együttműködésével, amely azt az eredményt hozta, hogyA gond azonban az, hogy az uniós támogatási szabályrendszer csak nagyon szűkös forrásokat enged bármilyen célra a 2014-2020-as ciklusra a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Programban.Solymár Károly Balázs egyébként a szerdai debreceni eseményen, a Modern Vállalkozások Programja Élelmiszeripar 4.0 nyitóelőadásában, arról is beszélt, hogyJelezte: ezek azok az ágazatok - különösen a kkv-k - , amelyek a digitalizáció területén még gyengén állnak, noha az elmúlt 2-3 évben "meglepő fejlődés következett be a digitális eszközök, alkalmazások terén".Megjegyezte azt is, hogy, miközben az élelmiszerbiztonság szempontjából is kiemelt fontosságúnak nevezte a digitalizációt, amely növeli a hatékonyságot, a versenyképességet. Solymár Károly Balázs megemlítette azt is, hogy a 3D nyomtatás már megjelent az élelmiszeriparban is, ahol "60 százalékkal növelhető lenne a termelés, ha megfelelően használnák a digitális eszközöket", és ezzel mérsékelni lehetne az ágazatban a munkaerőhiányt is.Kitért rá, hogy a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) keretében 32,8 milliárd forint pályázati forrás van, "soha ennyi forrás még nem állt rendelkezésre digitális gazdaságfejlesztésre". Informatikai fejlesztésekre további 6,3 milliárd, versenyképes munkaerő biztosítására 23,7 milliárd, pénzügyi eszközök fejlesztésére pedig további 75,7 milliárd forint támogatásra lehet pályázni - sorolta.Megemlítette, hogy GINOP-on belül a fent már jelzett vállalati komplex infokommunikációs fejlesztésekre, a vállalati menedzsmentet támogató rendszerek kialakításra rendelkezésre álló uniós pályázati forrásnak csak a 75 százalékára érkezett igény ésUtóbbi kapcsán meglepőnek nevezte, hogy például Békés megyéből, amely kifejezetten élelmiszeripari megye, egyetlen pályázat sem érkezett.Solymár Károly Balázs azt mondta, hogya versenyképes vállalatok tevékenységének emelt szintű digitalizációjára akár 100 millió forint vissza nem térítendő támogatásra is pályázhatnak a cégek. Ott jelezte azt, hogy a digitalizációt tekintve a közép-magyarországi régióra is kiterjesztik a támogatásokat. Az Ipar 4.0 továbbfejlesztéseként pedig ágazati digitális stratégiákat dolgoznak ki, egyebek között az élelmiszeriparra is.