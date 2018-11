Szép csendben újabb nagy adag EU-pénzt küldött Brüsszel

A jelenlegi egyeztetések alapján optimista vagyok és arra számítok, hogy ezek a források meg fognak érkezni az év végéig.

Ezzel arra utalt, hogy az 1500 milliárd forint feletti itthoni kifizetések és a 600 milliárdhoz közelíti brüsszeli átutalások közötti olló zárulni fog, azaz sok százmilliárd forintnyi átutalás történhet még meg év végéig.

Az Európai Bizottság kifizetési adatbázisának november 5-i és mai állapota alapján azt látjuk, hogyA részletes adatokat átnézve az látszik, hogy, hiszen az amögött lévő Európai Szociális Alapból mintegy 90 millió eurónyi, további 60 millió eurónyi folyósítás pedig az Európai Regionális Fejlesztési Alapból történt meg. Emellett további kisebb folyósítások néhány másik Operatív Programban is megtörténtek.A friss adatok egyébként alátámasztjáktegnapi Reuters-interjúban elmondott szavait, aki arról beszélt, hogy idén immár nagyjából 600 milliárd eurónyi támogatást folyósított Brüsszel, és így ez az összeg kezdi közelíteni az idehaza a nyerteseknek előzetesen kifizetett több mint 1500 milliárd forintnyi támogatást.A miniszter emlékeztetett arra, hogy, igaz idén még nagyobbra nyílt az itthoni kifizetések és az utólagos brüsszeli átutalások közötti különbség.A tárcavezető újra megerősítette azt a bizakodását, amit már múlt héten is jelzett és ami összhangban van a Portfolio október közepi brüsszeli információival , miszerintVarga a nyugdíjkötvényről is mondott új információkat:Az EU-pénzek folyósításával kapcsolatos bizakodó Varga-kijelentés egyébkéntA várhatóan év végéig még bezúduló több százmilliárd forintnyi forrás ugyanisés afelé mutat, hogy nem lesz megterhelve kínálati oldalon a piac további intenzív kibocsátásokkal, sőtAz EU-források várható bezúdulása mellett az is hozzájárulhatott a mai hozameséshez, hogya kilátás javítása benne lehet a pakliban, de azt sem lehet teljesen kizárni, ha esetleg felminősítés történik.