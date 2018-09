Takács Szabolcs: teljes képtelenség, hogy ki akarnánk lépni az EU-ból

Magyarország továbbra is ebben a pártcsaládban látja-e a helyét.

Takács Szabolcs a kijelentéseit azután fogalmazta meg, hogy a minapi Orbán-Salvini találkozó nagy vitákat váltott ki számos uniós országban, illetve az Európai Néppártban is és például Günter Öttinger uniós költségvetési biztos, illetve a német CSU alelnöke is az EU egyik legnagyobb belső veszélyének nevezte a két országot, valamint Lengyelországot és Romániát.Az államtitkár a jövő heti európai parlamenti plenáris szavazás kapcsán (az ún. Sargentini-jelentés apropóján) tegnapi interjújában és a mai előadásában is leszögezte, hogy a magyar kormánypártok támogatják az Európai Néppárt hagyományos értékeit és kereszténydemokrata irányvonalát.Ma azonban azt is hozzátette: a jövő heti EP-szavazás, pontosabban az, hogy a német CDU és a CSU EP-képviselői hogyan szavaznak Magyarországról, sok kérdést eldönt majd, így például azt is, hogyHozzátette: "mi úgy gondoljuk, hogy a hagyományos néppárti értékeken kellene politizálni".Takács Szabolcs jelezte: az biztos, hogy az EP-ben meglesz az egyszerű többség a 7-es cikk szerinti eljárás elindításához, de kérdéses, hogy az eljárás megindításához szükséges kétharmad is összejön-e. Rámutatott egyébként, hogy "politikai fércmunka" a jelentés, amely sok régi ügyet is elővesz, amelyekben korábban megszületett már a megállapodás Magyarország és az EU között, illetve számos egyéb ügyben elfogult, egyoldalú az anyag.További részletek hamarosan.