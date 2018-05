Tényleg meghátrált Brüsszel, de még így is fájhat Magyarországnak a kasszavágás

Amint tegnap levezettük: az összevehető 2018-as árak szerint a regionális és kohéziós politikai források összege a mostani ciklus 371,4 milliárd eurójáról a következő ciklusban 330,6 milliárd euróra esne, ami 11%-os esést jelent. Ha ezt mechanikusan átvezetjük minden országra, akkor ez Magyarországra is 11%-os forráscsökkenést jelentene, de a fentiek alapján a forráselosztási képlet is változhat kicsit. Ebből a feltehetően a magasabb fiatalkori munkanélküliségi rátával és magasabb menekültbefogadási számokkal rendelkező (dél-európai) országok járnának jobban, így tehát Magyarország még a reálértéken számolt 11%-nál is nagyobb forráscsökkenés elé nézhet a mostani információk alapján a felzárkóztatási források terén. Ennek veszélyére már tegnapi elemzésünkben is felhívtuk a figyelmet. Pontosabb képet majd május 29-én látunk.