Tényleg nem jön év végéig Brüsszelből pénz az egyik nagy uniós programunkban?

A Portfolio információi ettől eltérnek:(A KFF rendszerauditjának rossz, hármas besorolási eredménye miatt - ami súlyos hiányosságokat takar az irányítási és kontroll mechanizmusokban - az érintett 4500 milliárd forintnyi közbeszerzésnél 10%-os, 380-390 milliárd forintos rendszerszintű, 10%-os átalánykorrekció lóg a levegőben egy friss sajtóértesülés alapján. ) Ha a rendszerszintű korrekciós ügyben nem sikerül még jó ideig megállapodni, attól még a különböző Operatív Programokban megtörténhetnek év végéig is kifizetések Brüsszelből. Ennek az az előfeltétele, hogy az Operatív Programok egyedi (projektszintű) ügyeiben a következő hetekben megszülessenek a megállapodások a magyar hatóságok és az Európai Bizottság között.Az, hogy Brüsszel ilyen furcsa helyzetben, 10%-os átalánykorrekció belengetése mellett, is fizethet, azzal magyarázható, hogy a testület által az egyes programokban érzékelt kifizetési kockázat a KFF-audit miatt "csak" 10% (ennyi pénzt tartana vissza az érintett projektkörben) és a kiküldött számlákra egyébként is 10%-ot visszatart a testület az éven belüli időközi kifizetéseknél.Igaz ahhoz minden Operatív Programban gyorsan el kellene rendezni minden vitás kérdést, hogy a következő hetekben kiküldendő számlákat tényleg gyorsan, még év végéig kifizethesse a Bizottság.