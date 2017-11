Toronymagasan verjük a régiós mezőnyt az EU-pénzek fontos adataiban

Az uniós ciklus előrehaladásának éves áttekintő értekezletén kivetített egyik táblázat szerint Magyarország az öt uniós alap tekintetében már a rendelkezésre álló keret 106%-ára meghirdetett pályázatokat, a keret 80%-ára már ki is hirdette a nyerteseket, 75%-ára már le is szerződött a nyertesekkel, és a 7 évre szóló keret 37%-át már ki is fizette. Amint láthatjuk, ez mind-mind jóval magasabb arány, mint a V4 többi országának saját összevethető adata, illetve a tágabb régiónk országainak adatai. Az egyetlen terület, ahol viszont mindezek ellenére egyelőre a régiós mezőny végén állt Magyarország, az a Brüsszelből lehívott időközi kifizetések aránya (4%, 1,03 milliárd euró).Éppen az itthon előreszaladó, de Brüsszelből csak csordogáló kifizetések okozták az államháztartás nagyra hízott pénzforgalmi hiányát az első 10 hónapban (1418 milliárd forint). Amint azonban a tegnap megszületett elvi döntés alapján megírtuk: év végéig legalább 330 milliárd forintnyi uniós támogatás bezúdulhat az államkasszába és ha további jelentős volumenű számlákat ki tudnak küldeni kifizetés céljából a magyar hatóságok, akkor azokat is kifizetheti a Bizottság.Így könnyen elképzelhető, hogy a 4%-os ráta év végére legalább megduplázódik, de inkább megtriplázódik, így akár ezen mutató terén is a régiós élmezőnybe kerülhet Magyarország.