Túllőtt az eredeti célon a Juncker-féle uniós fejlesztési terv

Juncker, Werner Hoyerrel, az Európai Beruházási Bank Csoport elnökével közösen tartott brüsszeli sajtótájékoztatóján elmondta: az Európai Stratégiai Beruházási Alap, amelyet azért hoztak létre, hogy segítsen felszámolni a pénzügyi és gazdasági válság következtében fennmaradó beruházási hiányt, túlteljesítette a beruházási célt.Werner Hoyer elmondta: a mozgósított 335 milliárd euró kétharmada magánforrásokból ered, vagyis a beruházási alap a magánbefektetések mobilizálására irányuló célját is teljesítette.

A Bizottság tájékoztatása szerint Magyarország a tagországok között a 19. helyen áll a beruházási alaphoz kapcsolódó beruházások tekintetében a GDP-hez viszonyítva.

Az európai gazdaság méretéhez képest az alapból származó pénzek legnagyobb hatása a válság által leginkább sújtott országokban , azaz Ciprusban, Görögországban, Írországban, Olaszországban, Portugáliában és Spanyolországban jelentkezik. Amíg ezekben az országokban különösen nagy a közvetlen beruházási hatás,Az alap 898 kezdeményezésbe fektetett be, és 700 ezer kis- és középvállalatnak nyújtott kockázatfinanszírozást valamennyi uniós tagországban. A beruházások GDP-hez viszonyított aránya Görögországban, Észtországban, Litvániában, Bulgáriában és Finnországban a legnagyobb.Az innovatív projektek és új technológiák finanszírozása mellett az európai beruházási terv más uniós célkitűzéseket is támogat, példáulÁltala egyebek mellett 15 millió háztartás fér hozzá a nagy sebességű széles sávú internethez, több mint 500 ezer szociális és megfizethető lakás épült fel vagy újítanak fel, 30 millió ember részesül jobb egészségügyi ellátásban, évente 95 millió utas vehet igénybe jobb vasúti és városi infrastruktúrát és 7,4 millió háztartás használhat megújuló energiát - közölte az Európai Beruházási Bank Csoport elnöke.Az alap egyebek melletta rendszer biztonságának és megbízhatóságának javítása érdekében. A projekt új vezetékek kiépítését is magában foglalja Magyarország és Szlovákia között, új telephelyek építését, a meglévő alállomások felújítását és optikai vezetékek nagyfeszültségű vonalakra történő cseréjét - közölték., amelyet 2018. júniusban tettek közzé, arra a következtetésre jutott, hogyAz értékelés hangsúlyozza, hogy az EBB támogatása kulcsfontosságú a projektgazdák számára, mert a piac felé "minőségi védjegyként" funkcionál, így segít a jövőbeli forrásbevonás megkönnyítésében. Kiemeli továbbá, hogy folytatni kell az innováció finanszírozásához való hozzáférés javítását, valamint meg kell erősíteni a más uniós finanszírozási programokkal fennálló szinergiákat. A Bizottság június 6-án előterjesztette az európai beruházási tervnek a következő többéves pénzügyi keretben alkalmazandó utódjára vonatkozó javaslatát: az InvestEU programot.