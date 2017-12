Újra az EU-pénzekről vitázik a magyar parlament

A Magyarország számára rendelkezésre álló, magyar állami önrésszel együtt, mintegy 9000 milliárd forintnyi strukturális és beruházási alapbeli támogatásnál a legfrissebb számok úgy néznek ki , hogy a meghirdetett pályázatok volumene már a 9400 milliárdot közelíti (104% feletti meghirdetési ráta), a hatóságok által támogatott nyertes projektek együttes volumene 6317 milliárd forint (67% feletti ráta), a kifizetett támogatási összegek volumene pedig már átlépte a 3300 milliárdot (36%). Ezek nagyon impresszív előrehaladást jelentenek, a régióban a legtöbb számot illetően verjük a mezőnyt , a friss hírek szerint a brüsszeli forráslehívásnál is nagyot lép most előre decemberben az ország, igaz a minap lezajlott magyarországi audit eredményei később még okozhatnak csatákat az Európai Bizottsággal.A kormány célja egyébként az, hogy idén év végére a 67%-os nyertes kihirdetési arányt (kötelezettségvállalás) 85%-ra feltornássza és ezt, illetve a felpörgetett kifizetést részben azzal indokolta, hogy a Brexit még a most zajló 2014-2020-as ciklusban is költségvetési lyukat üthet, így érdemes sietni a brüsszeli kasszából a pénzek lehívásával. Az e heti fejlemények azonban azt jelzik, hogy ez a félelem alapját veszítette, mert a britek 2020-ig minden olyan kötelezettségüket befizetik, ami a most futó kaszához tartozik, sőt az EU által vállalt különböző pénzügyi kötelezettségek rájuk eső részét is kifizetik.Az itthoni gyors kifizetéseket egyébként felfelé torzítja, hogy számos önkormányzati/állami kedvezményezetti projekt a támogatási szerződés megkötése után röviddel megkapta a teljes projektre jutó támogatás 100%-át, illetve mostanában a következő 12 havi likviditási tervben szereplő összeget. Ez a pénz azonban az állami költségvetésben (kincstári körben) maradt, nem növelte rögtön a büdzsé hiányát, de idővel majd ez lesz a következménye. A jelek szerint azonban az elmúlt 1-1,5 évben bekövetkezett építőipari és munkarőköltségbeli árugrás sok projektet az ellehetetlenüléssel fenyeget, így felmerül a magyar költségvetésből való plusz forrás juttatásának szükségessége.A parlamenti vitanapon így tehát a fentiek mellett ez a téma is szót érdemel, illetve a gyors forráslehívás gazdasági következményei is: az EU-s pénzek döntő részének 2019-ig történő kifizetése után, az új ciklus érdemi elindulásáig, azaz 2022-2023-ig milyen növekedési hajtóereje lesz a gazdaságnak, azaz milyen gazdasági környezettel tervezhetnek a piaci szereplők 2019-2022 között.