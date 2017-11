Váratlan figyelmeztetést adott ki Magyarországról a Moody’s

Nem szépek a hosszabb távú növekedési kilátások

A Moody's úgy látja: a diverzifikált gazdaságszerkezet és a csökkenő külső pénzügyi sérülékenység támogatja a magyar hitelminősítést, miközben a magas államadósság továbbra is korlátozza a Baa3 besorolású adósság javítását (amelynek kilátása stabil). Nem nagy újdonság az sem, hogy a hitelminősítő szerint a magyar gazdasági növekedés a mostani gazdasági ciklusban továbbra is dinamikus lehet. Az viszont már érdekesebb ésÉppen ma reggel jelent meg egy elemzésünk az idei évi magyar hitelminősítői fejlemények összefoglalásáról, amelyben rámutattunk, hogyA Moody's egyébként azzal, hogy idén nem lépett semmit, relatív lemaradt a két másik riválistól olyan értelemben, hogyA mindig is óvatosabb Moody's a jelek szerint az uniós források és a már most is feszes munkaerőpiac jövőbeli alakulásával is magyarázza ezt az óvatosságát.

Mi lehet az EU-pénzekkel?

A Moody's fontosabb megállapításai a közlemény alapján:

A magas folyó fizetési mérleg többlet javítja az ország ellenálló képességét a jövőbeli külső sokkokra, az pedig az esetleges forintesésből fakadó sérülékenységet csökkenti, hogy erőteljesen csökkent az államadósság devizaaránya.

Idén 3,5%-os, jövőre 3,1%-os lehet a GDP-növekedés , azaz úgy fogalmaz a cég, hogy dinamikus lesz a fellendülés ebben a gazdasági ciklusban, márpedig ezek a számok jócskán elmaradnak a magyar kormány hivatalos növekedési prognózisaitól (4,1% és 4,3%). Amint a minap közzétett harmadik negyedéves GDP-adat kapcsán rámutattunk: a 4%-os idei növekedés már nem igazán esélyes.

, azaz úgy fogalmaz a cég, hogy dinamikus lesz a fellendülés ebben a gazdasági ciklusban, márpedig (4,1% és 4,3%). Amint a minap közzétett harmadik negyedéves GDP-adat kapcsán rámutattunk: a 4%-os idei növekedés már nem igazán esélyes. A magyar gazdaság hosszabb távú növekedési kilátásait több tényező is korlátozza a Moody's szerint: egyrészt a szűkülő munkaerőpiac (kvázi a fokozódó munkaerőhiány, illetve az, hogy a nyújtott és a keresett képességek eltérnek a munkaerőpiacon), másrészt a magyar gazdaság erőteljes ráutaltsága az uniós forrásokra, amelyek a következő, 2021-től kezdődő uniós ciklusban csökkenhetnek.

egyrészt a szűkülő munkaerőpiac (kvázi a fokozódó munkaerőhiány, illetve az, hogy a nyújtott és a keresett képességek eltérnek a munkaerőpiacon), másrészt a magyar gazdaság erőteljes ráutaltsága az uniós forrásokra, amelyek a következő, 2021-től kezdődő uniós ciklusban csökkenhetnek. A hitelminősítő emlékeztet a magyar államháztartás korábbi nagy költekezéseire a válság előtt, amelyek nyomán megugrott az államadósság (tavaly év végén 73,9% volt a GDP arányában). Ezek után rámutat a cég arra, hogy közelednek a 2018. áprilisi magyar parlamenti választások, amelyek fokozott bizonytalansággal járnak a kormány rövid távú költségvetési politikájára.

Azt azonban szintén visszaidézik, hogy a kormány már sokszor elköteleződött amellett, hogy a GDP 3%-a alatt tartja az adott évi deficitet , ez pedig hozzájárulhat az adósságráta tartós, de fokozatos mérséklődéséhez, így 2018 végére 71%-ra csökkenhet.

, ez pedig hozzájárulhat az adósságráta tartós, de fokozatos mérséklődéséhez, így 2018 végére 71%-ra csökkenhet. A jelenlegi Baa3 hitelminősítésre felfelé irányuló nyomást (felminősítés) fejthet ki az, ha gazdasági és pénzügyi mutatók olyannyira javulnak, hogy az a vártnál gyorsabb adósságráta mérséklődéshez vezet és így közeledik a magyar mutató az ugyanilyen besorolással rendelkező országok medián értékéhez. Szintén felminősítés felé való elmozdulást váltana ki az, ha olyan szerkezeti reformok történnének, amelyek élénkítenék a magánberuházásokat, javítanák a nem költségoldali versenyképességet, illetve emelnék az ország potenciális GDP-növekedési ütemét.

(felminősítés) fejthet ki az, ha gazdasági és pénzügyi mutatók olyannyira javulnak, hogy az a vártnál gyorsabb adósságráta mérséklődéshez vezet és így közeledik a magyar mutató az ugyanilyen besorolással rendelkező országok medián értékéhez. Szintén felminősítés felé való elmozdulást váltana ki az, ha olyan szerkezeti reformok történnének, amelyek élénkítenék a magánberuházásokat, javítanák a nem költségoldali versenyképességet, illetve emelnék az ország potenciális GDP-növekedési ütemét. Lefelé irányuló nyomást fejtene ki a hitelminősítésre az (leminősítés jöhetne), ha annak jeleit érzékelné a hitelminősítő, hogy gyengül a politikai elkötelezettség a költségvetési deficit alacsonyan tartása, illetve az elsődleges egyenleg pozitív tartományban tartása mellett, ezek ugyanis az adósságráta tartós csökkenésének esélyét aláásnák.

fejtene ki a hitelminősítésre az (leminősítés jöhetne), ha annak jeleit érzékelné a hitelminősítő, hogy gyengül a politikai elkötelezettség a költségvetési deficit alacsonyan tartása, illetve az elsődleges egyenleg pozitív tartományban tartása mellett, ezek ugyanis az adósságráta tartós csökkenésének esélyét aláásnák. Ugyanígy ha olyan gazdaságpolitikai intézkedések történnének, amelyek rontanák a gazdasági növekedési kilátásokat és így az adósságráta csökkenő pályáját is veszélyeztetnék, ugyanúgy leminősítést vonhatnának maguk után - zárul a Moody's éves értékelése.

Érdekes egyébként a Moody's üzenete, hiszen egy nappal azután jelent meg, hogy Brüsszelben a kohéziós politika jövőjéről politikai vitát tartottak és az illetékes uniós biztos amellett szállt síkra, hogy, azaz kb. azonos szinten maradjanak a strukturális és kohéziós támogatások, ésA Bizottság majd csak jövő májusban teszi le az asztalra a javaslatát a 2020 utáni EU-költségvetésről, így tehát addig még bőven változhat a kép. Az viszont mindenesetre szintén lényeges (és nyugtalanító magyar szemmel), hogy intenzív gondolkodás zajlik arról Brüsszelben és több más fővárosban, hogyMindez azzal párhuzamosan zajlik, hogy májusban Magyarország, tegnap pedig Lengyelország kapcsán szavazta meg az Európai Parlament az a határozatot, hogy egy szakbizottságnak jelentést kell készítenie a két országban a jogállamiság helyzetéről és ezzel a 7-es cikkely szerinti eljárás előszobájába jutottak a folyamatok.