Varga: még több százmilliárd forintnyi EU-s átutalás várható év végéig

Ez összhangban van a Portfolio tegnap reggel is megírt információjával , miszerint egyes rendszerszintű viták elhúzódása mellett is le tud hívni jelentős összegű forrásokat év végéig a kormány. Varga nyilatkozatában azonban meglepő, hogy szavai szerint idénre úgy fog előállni 1979 milliárd forintos pénzforgalmi hiány a központi költségvetésben, hogy ebben már számolnak ezzel a több százmilliárd forintos uniós átutalással Brüsszelből. Az eredeti idei évi pénzforgalmi hiánycél 1360 milliárd forint volt, így tehát ehhez képest nagy az elcsúszás. Ezt a nagyfokú, 1500 milliárd forintot már meghaladó itthoni uniós előlegkifizetések magyarázhatnak leginkább.Varga azt is leszögezte azonban, hogy a pénzforgalmi deficit emelkedése mellett a kormány továbbra is 2,4 százalékos GDP-arányos uniós módszer szerinti hiánycél teljesülésével számol. Emellett azt is közölte, hogy a maastrichti államadósság mutató idén várhatóan a GDP 72,9 százalékára csökkenhet a tavaly év végi 73,3%-ról, vagyis a konvergencia programban tavasszal jelzett 0,4 százalékpontos adósságcsökkenés teljesíthető.