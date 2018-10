Végleg betehet a Brexit huzavona az új EU-büdzsé gyors elfogadásának

Megismétlődik a múlt

Ha decemberre marad a brit alku, akkor abból (az EU-költségvetés témájából - a szerk.) aligha lesz érdemi vita a csúcson

Mindez azt is előrevetíti, hogy az Európai Bizottságnak abból a tervéből, hogy a következő, jövő májusban esedékes európai választások előtt megszülessen az alku a 2021 és 2027 közötti pénzügyi keretről, már aligha lesz valami.

A Brexit huzavonának egy kedvező következménye is lehetne, mégpedig az, ha az elmúlt hetekben felröppent megoldás, az átmenet időszak kitolása 2021 végéig tényleg megtörténne.

Ez a hat főbb vitatéma

Az összefoglaló szerint a Brexitről folyó tárgyalások előrehaladásától függ elsősorban, hogy az állam- és kormányfők milyen mélységig tudnak majd foglalkozni a 2020 utáni hétéves keretköltségvetéssel a decemberi EU-csúcson. Szakértői szinten egyébként már lázas előkészítő munka folyik és, azaz tartsák meg az első érdemi vitát a Nagy-Britannia nélküli EU első többéves keretköltségvetéséről. Azonban az, hogy a vezetők mennyi időt szentelhetnek a témának és egyáltalán milyen mélységig mehetnek bele a vitába, elsősorban a Brexit-tárgyalások előrehaladásától függ.- jósolta egy EU-diplomata a BruxInfónak.Bár Brüsszel hivatalosan továbbra sem mondott le erről, a jelek szerint már kevesebbel, egy részleges, nem mindenre és nem minden intézményre is kiterjedő megállapodással is beérné.Arról, hogy itt és itt ) és arról is, hogyha májusig nem lesz alku, akkor az új Európai Parlament és Európai Bizottság felállásának időigénye miatt az alku leghamarabb 2019 vége-2020 eleje körül születhetne meg. Így a végrehajtási rendeletek kidolgozása és elfogadása 2020 közepe-vége körülre csúszik, így(Brüsszel által elfogadott Operatív Programok alapján kiírt és elbírált pályázatok, meginduló kifizetések és projektek).mivel a végső alku ennél is csak 2013 végén született meg. Így sok végrehajtási részletszabály és a tagállami Operatív Programok elfogadásának időigénye végül érdemben csak 2016-ban tette lehetővé például Magyarországon a pályázatok tömeges meghirdetését (addigra már a 2007-2013-as ciklus plusz két évig tartó pénzfelhasználása is bezárult, így kialakult egy szakadás a forrásfelhasználásban és a gazdasági növekedési dinamikában is).Ez ugye azt jelentené, hogy bár jogilag az Egyesült Királyság 2019. március 29-én kilép az Európai Unióból, de az átmeneti időszakban gyakorlatilag semmi sem változik vele kapcsolatban: benne marad a vámunióban, a közös piacban, az EU Bíróságának joghatálya kiterjed rá és befizeti az éves "tagdíjat" az EU közös kasszájába is. Ha tehát utóbbi egy évvel későbbig tartana, az azt jelentené, hogyMivel évi nettó kb. 7 milliárd euró a "tagdíjuk", így ez plusz pénz lenne a közös büdzsében, amit - bár a lap nem írja - akár arra is lehetne fordítani, hogy a kohéziós, vagy az agrárkasszában tervezett jelentős vágásokat enyhíteni lehessen. Ez pedig akár Magyarországnak is kedvező fejlemény lenne.A lap összefoglalja azt is, hogy az Európai Bizottság által május-júniusban közzétett 2021-2027-es költségvetés kapcsán a tagállami visszajelzések alapján