Jöhet az európai drónrendszám

A tájékoztatás szerint az elfogadott jogszabályt elsődleges célja, hogy egységes uniós biztonsági előírásokat hozzanak létre drónok hivatásos és szabadidő jellegű használatára vonatkozóan. Leszögezi, hogy a repülő eszközök tervezése és gyártása során be kell tartani az unió alapvető biztonsági és személyes adatok védelmére vonatkozó követelményeit.Az elfogadott kiegészítő végrehajtási rendelet szerint az uniós tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a drónokat súlyuktól függetlenül egyedi azonosítóval kell ellátni, valamint, hogy kötelezően regisztrálják azokat az illetékes hatóságnál. 2020-től kezdődően az üzemeltetőknek is azonosíthatónak kell lenniük, ugyanis a reptetésre alkalmas eszközök jelentős veszélyt jelenthetnek az emberekre, a magánéletre, a környezetre nézve, valamint kárt okozhatnak vagyontárgyakban. Ezen kitétel szintén minden drónra vonatkozni fog súlytól függetlenül.Mint közölték, a 25 kilogrammnál kisebb súlyú drónok üzemeltetői bizonyos feltételek mellett előzetes engedély nélkül is reptethetik majd eszközeiket. Esetükben kitétel ugyanakkor, hogy a drónok nem repülhetnek 120 méternél magasabbra, valamint minden körülmények között az üzemeltetőnek látómezejében, az emberektől távol kell tartania az eszközt.A tagállamoknak úgynevezett repülési zónákat kell meghatározniuk, ahol a drónokat - a súlyuk által meghatározott szabályoknak megfelelően - használni lehet. Azok a területek, amelyekre a drónok nem repülhetnek be, magukban foglalhatják a repülőtereket, azok környékét, vagy a városközpontokat - írták.Hozzátették, az Európai Bizottság feladata lesz, hogy konkrét követelményeket határozzon meg a maximális működési távolságra, és arra vonatkozóan, hogy beépített, automatikus rendszerek segítségével biztosíthatóvá kelljen tenni a balesetek elkerülését, a repülés stabilizálását és az automatikus leszállást.